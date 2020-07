Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di luglio 2020

PosteMobile è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano ed è l’operatore virtuale con il maggior numero di clienti attivi, come confermano le recenti rilevazioni AGCOM. Il provider, da tempo, si distingue per una gamma di offerte davvero molto convenienti che permettono di utilizzare lo smartphone al meglio e con costi molto contenuti. Ecco le offerte PosteMobile per over 60 disponibili a luglio 2020 .

Le offerte PosteMobile includono diverse opzioni molto convenienti. L’operatore è, infatti, uno dei provider di riferimento per chi vuole ridurre al minimo i costi della tariffa per lo smartphone senza rinunciare ad un buon bundle di minuti, SMS e GB di traffico dati incluso ogni mese. Sino a pochi mesi fa, PosteMobile proponeva un’offerta per clienti over 60. Attualmente, il listino di offerte dell’operatore non presenta tariffe specifiche per questo specifico target di clienti.

Nonostante ciò, PosteMobile rappresenta uno degli operatori di riferimento per gli utenti over 60 grazie alla presenza di diverse offerte chiare e senza costi nascosti ed alla possibilità di richiedere assistenza direttamente in un Ufficio Postale oltre che via call center, chiamando al numero 160. Chi sceglie PosteMobile può ottenere un risparmio considerevole, riducendo in modo significativo i costi per il proprio smartphone.

Tra le varie tariffe disponibili, la soluzione più completa è interessante è Creami Relax 100. Eccone i dettagli:

Creami Relax 100 di PosteMobile: sino a 100 GB a 8 Euro al mese

Creami Relax 100 di PosteMobile è una delle offerte più convenienti dell’intero mercato italiano di telefonia mobile. Si tratta di un’offerta davvero particolare in quanto presenta due caratteristiche uniche:

il canone mensile dell’offerta diminuisce nel tempo arrivando sino ad un minimo di 8 Euro al mese

i GB inclusi aumentano dopo il primo anno, arrivando sino a 100 GB in 4G+ ogni mese

Ci troviamo di fronte, quindi, ad una tariffa che, da subito, propone condizioni molto favorevoli che diventano ancora più vantaggiose per chi sceglie di restare con PosteMobile per più mesi consecutivi, senza cambiare operatore. Dopo un anno dall’attivazione, l’offerta arriverà ad acquisire caratteristiche davvero ottime, risultando ancora più conveniente.

Ecco le caratteristiche complete di Creami Relax 100 di PosteMobile:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 80 GB al mese in 4G+ (con velocità massima di 300 Mbps) per il primo anno di sottoscrizione; dal secondo anno, l’offerta si rinnoverà al costo di 100 GB in 4G+ ogni mese

(con velocità massima di 300 Mbps) per il primo anno di sottoscrizione; dal l’offerta si rinnoverà al costo di per i primi tre rinnovi il canone mensile è di 10 Euro ; dal quarto al sesto rinnovo, invece, il canone mensile scenderà a 9 Euro mentre a partire dal settimo rinnovo dell’offerta il costo periodico scenderà ulteriormente, sino a raggiungere quota 8 Euro al mese ; il canone mensile dal settimo mese resterà tale a tempo indeterminato

; dal quarto al sesto rinnovo, invece, il canone mensile scenderà a mentre a partire dal settimo rinnovo dell’offerta il costo periodico scenderà ulteriormente, sino a raggiungere quota ; il canone mensile dal settimo mese resterà tale a tempo indeterminato tutti i servizi aggiuntivi (“Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e hotspot) sono inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati senza alcun costo aggiuntivo; il bundle dati utilizzabile è invece collegato al canone mensile dell’offerta; dal settimo mese in poi sarà possibile utilizzare in roaming in UE sino a 3,75 Euro al mese senza costi aggiuntivi; in roaming extra UE sono previste specifiche tariffe a consumo

Creami Relax 100 di PosteMobile è attivabile direttamente online, richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore oppure attivando un nuovo numero. Per chi sottoscrive l’offerta online, il contributo di attivazione è di 10 Euro una tantum. La SIM viene spedita tramite Poste Italiane senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare quest’ottima offerta di PosteMobile è possibile seguire la procedura online dal sito dell’operatore, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

Per attivare online l’offerta è necessario avere a disposizione un documento di identità dell’intestatario della SIM e, in caso di richiesta di portabilità, il numero di cellulare e il codice seriale della SIM. L’identificazione, obbligatoria per legge, verrà effettuata tramite l’app SIM & Go scaricabile su smartphone Android e iOS.

Attiva Creami Relax 100 di PosteMobile

Attualmente, Creami Relax 100 è l’unica offerta disponibile sul mercato di telefonia mobile che, senza vincoli legati all’operatore di provenienza propone sino a 80 GB, che diventano 100 GB dopo un anno, ogni mese ad un costo inferiore ai 10 Euro al mese. Si tratta, quindi, di una tariffa particolarmente conveniente che permette di sfruttare al massimo il proprio smartphone e di usare, tramite hotspot, i Giga del proprio piano tariffario per connettersi ad Internet con tutti i propri dispositivi.

Le altre offerte di PosteMobile di luglio 2020

PosteMobile è uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia e propone diverse tariffe per smartphone per gli utenti. Passare a PosteMobile può, quindi, essere particolarmente conveniente. Ecco alcune delle tariffe attualmente disponibili per chi sceglie l’operatore:

Creami WOW 10 GB: minuti ed SMS illimitati, 10 GB in 4G a 4,99 Euro al mese; è previsto un contributo di attivazione di 10 Euro una tantum

minuti ed SMS illimitati, 10 GB in 4G a 4,99 Euro al mese; è previsto un contributo di attivazione di 10 Euro una tantum Postepay Connect Back: minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G a 10 Euro al mese più carta Postepay Evolution a 12 Euro all’anno; è presente un sistema di “cashback” che permette di ottenere una ricarica bonus per i Giga non utilizzati; l’utente, inoltre, può optare per il pagamento annuale dell’offerta al costo di 100 Euro invece che 120 Euro

minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G a 10 Euro al mese più carta Postepay Evolution a 12 Euro all’anno; è presente un sistema di “cashback” che permette di ottenere una ricarica bonus per i Giga non utilizzati; l’utente, inoltre, può optare per il pagamento annuale dell’offerta al costo di 100 Euro invece che 120 Euro Creami WeBack: minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G a 9,99 Euro al mese; i Giga non utilizzati tornano all’utente come ricarica bonus del credito (1 Euro ogni 10 GB non utilizzati); se si usano 0 GB in un mese si riceverà una ricarica di 5 Euro se, invece, si usano meno di 10 GB si riceverà una ricarica di 4 Euro e così via; l’offerta è disponibile con attivazione gratuita

minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G a 9,99 Euro al mese; i Giga non utilizzati tornano all’utente come ricarica bonus del credito (1 Euro ogni 10 GB non utilizzati); se si usano 0 GB in un mese si riceverà una ricarica di 5 Euro se, invece, si usano meno di 10 GB si riceverà una ricarica di 4 Euro e così via; l’offerta è disponibile con attivazione gratuita Creami Extra WOW 50GB (per clienti con Partita IVA): minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G a 8,99 Euro al mese; l’offerta è disponibile con attivazione gratuita

Da notare che le offerte dell’operatore non presentano un vincolo di provenienza (possono essere attivate richiedendo la portabilità da qualsiasi altro provider o anche un nuovo numero) e non presentano vincoli di permanenza in quanto si tratta di tariffe ricaricabili e non in abbonamento. Tutte le tariffe, inoltre, non hanno costi nascosti e i servizi aggiuntivi sono già inclusi nel canone mensile

Prima di attivare una delle offerte PosteMobile è possibile verificare quali sono le migliori tariffe per smartphone attualmente disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul box qui di sotto, o utilizzando l’App di SOStariffe.it per smartphone Android e iPhone, sarà possibile confrontare le offerte di telefonia più vantaggiose e scegliere la tariffa da attivare:

Scopri le migliori tariffe per smartphone

PosteMobile Casa Web: l’offerta per Internet a casa

PosteMobile, oltre ad essere uno degli operatori di riferimento per le offerte per smartphone, mette a disposizione degli utenti anche diverse altre soluzioni per la connessione ad Internet. Una delle più recenti novità della gamma di offerte del provider è PosteMobile Casa Web. Si tratta di un’offerta Internet wireless per la casa che offre una connessione illimitata ad alta velocità anche a chi non è raggiunto dalla fibra ottica. PosteMobile Casa Web, infatti, offre un servizio Internet su rete radiomobile 4G con velocità massima in download di 300 Mbps.

L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

traffico Internet illimitato ; per accedere ad Internet è necessario che ci sia la copertura della rete mobile di PosteMobile

; per accedere ad Internet è necessario che ci sia la copertura della rete mobile di PosteMobile 20,90 Euro al mese a tempo indeterminato

a tempo indeterminato contributo di attivazione di 29 Euro

modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito e disponibile con consegna gratuita

Per sfruttare la connessione Internet garantita da PosteMobile Casa Web non è necessari di un intervento tecnico o della verifica della copertura della fibra. Il modem Wi-Fi, consegnato dall’operatore gratuitamente all’utente, è, infatti, auto-installante. Alla prima accensione, il modem individuerà la rete mobile dell’operatore e, in pochi secondi, permetterà di sfruttare la connessione ad Internet senza limiti inclusa nell’abbonamento.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’offerta PosteMobile Casa Web è rappresentata dalla possibilità di trasportare il modem. L’utente, infatti, non è obbligato ad utilizzare la connessione all’indirizzo di casa e potrà portare con sé il modem, ad esempio in vacanza, per connettersi ad Internet senza limiti.

Per attivare l’offerta è possibile affidarsi ad una semplice procedura online. Cliccando sul box qui di sotto si raggiungerà il sito dell’operatore per la verifica della copertura e la sottoscrizione online.

Verifica la copertura ed attiva PosteMobile Casa Web

Conviene passare a PosteMobile?

Come abbiamo già indicato in precedenza, PosteMobile è uno dei principali operatori del mercato di telefonia mobile. Il provider appartiene al Gruppo Poste Italiane ed è gestito tramite Postepay Spa, controllata di Poste. Si tratta del principale operatore virtuale presente in Italia. Come confermano le ultime rilevazioni di Agcom, PosteMobile ha più di 4 milioni di utenti mentre tutti gli altri provider virtuali raggiungono quota 4.6 milioni di clienti.

L’operatore utilizza, per l’erogazione dei suoi servizi voce e Internet, la rete WindTre. PosteMobile ha, quindi, alle sue spalle un’azienda solidissima e le offerte illustrate in precedenza sono, sicuramente, tra le più convenienti del mercato. Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile collegarsi al sito dell’operatore oppure recarsi in uno degli Uffici Postali di Poste italiane sparsi su tutto il territorio nazionale.

