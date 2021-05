Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di giugno 2021

Tra le offerte messe a disposizione dagli operatori virtuali di telefonia mobile da diversi anni troviamo anche quelle dell’operatore PosteMobile : vediamo di seguito quali sono e se esistono delle promozioni dedicate over 60 e, in caso contrario, quali sono le offerte più convenienti del mese di giugno 2021.

Risparmiare sulle tariffe mobile oggi è molto più semplice rispetto al passato grazie alla presenza di un numero sempre maggiore di operatori di telefonia mobile, che propongono delle offerte di tipo all inclusive, con minuti, messaggi e Giga dedicati a prezzi davvero molto vantaggiosi.

Tra questi spicca anche PosteMobile, operatore che propone due tipologie di tariffe mobile: quelle voce e Internet e quelle solo Internet. A differenza di altri operatori, che differenziano le proprie promozioni in base al tipo di target, lo stesso non si può dire per le tariffe di PosteMobile.

Di conseguenza, se si fosse alla ricerca di offerte PosteMobile over 60 si resterebbe delusi. Tuttavia, esistono talmente tante soluzioni alternative che alla fine ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. Questo è il motivo per il quale di seguito saranno illustrate le migliori tariffe mobile PosteMobile disponibili nel mese di giugno 2021.

Scopri di più sulle offerte PosteMobile »

Offerte PosteMobile over 60: le alternative disponibili

Una volta appurato che non ci sono offerte PosteMobile pensate esclusivamente per il pubblico over 60, non resta che esplorare quali sono le possibilità che possono essere sottoscritte nel mese di giugno, direttamente online.

Tra le offerte voce e Internet troviamo:

Creami WOW 10GB;

Promo Creami Relax 100;

Creami Relax 20;

Creami WeBack;

Creami Extra WOW 50 Giga.

Vediamo di seguito quali sono i costi e i vantaggi delle 5 promozioni PosteMobile in elenco.

Scopri di più sulle offerte PosteMobile »

Tra i motivi per i quali si consiglia di attivare una delle tariffe mobile di PosteMobile ci sono:

la sua rete veloce 4G+ che arriva fino a 300 Mbps ed è in grado di garantire una copertura del 99% del territorio nazionale;

il prezzo bloccato : le promozioni che si attiveranno non subiranno rimodulazioni nel corso del tempo;

servizi aggiuntivi inclusi, quali per esempio Ti cerco, Richiama ora, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo al numero 401212 ;

la possibilità di navigare in modalità hotspot, condividendo la propria connessione con altri dispositivi, gratuitamente e in qualsiasi momento.

Creami WOW 10GB

Si tratta di una tariffa mobile che ha un costo in esclusiva online pari a 4,99 euro, che prevede un costo di attivazione della nuova SIM pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso.

La promozione è quindi attivabile solo online e prevede:

credit per chiamate e SMS illimitati;

10 Giga al mese per navigare in 4G+ a una velocità che raggiunge fino a 300 Mbps.

Promo Creami Relax 100

L’offerta mobile Promo Creami Relax 100 si caratterizza per:

credit per chiamate e SMS illimitati;

il traffico dati fino a 100 Giga in 4G+, per navigare alla velocità massima di 300 Mbps.

L’offerta è molto conveniente anche per quel che riguarda il costo del canone mensile, che sarà pari a:

10 euro per il primo mese;

9 euro dal quarto al sesto mese;

8 euro dal settimo rinnovo e per tutti i rinnovi successivi.

Creami Relax 20

La promozione Creami Relax 20 può essere attivata nella sua versione basic, oppure nella sua versione Special. Nel primo caso sono inclusi credit per chiamate e SMS illimitati e 10 Giga al mese in 4G+, che diventeranno 20 dopo il primo anno.

In questo caso la promozione ha un costo di:

8 euro dal 1° al 3° mese;

7 euro dal 4° al 6° mese;

6 euro al mese a partire dal 7° rinnovo e per tutti quelli successivi.

Annunci Google

Creami Relax 20 Special, invece, comprende:

credit per chiamate e SMS illimitati;

20 Giga di traffico al mese, per navigare in 4G+;

i primi 6 rinnovi (pari a 36 euro inclusi) e un costo mensile di 6 euro a partire dal 7° mese di sottoscrizione dell’offerta.

Scopri di più sulle offerte PosteMobile »



Creami WeBack

La tariffa mobile Creami WeBack è disponibile al costo di 9,99 euro al mese: è previsto un costo di attivazione della SIM pari a 20 euro, con 10 euro di traffico incluso. Questa promozione mobile comprende 50 Giga al mese oltre che credit illimitati per chiamate e SMS.

Qual è la sua particolarità per la quale risulta particolarmente conveniente? Nella pratica, si tratta dell’unica tariffa grazie alla quale i Giga non utilizzati nel mese precedente non vengono sprecati. Come?

Ogni mese si riceve 1 euro di ricarica telefonica bonus per ogni 10 Giga che non vengono utilizzati. Per esempio:

se dei 50 Giga se ne utilizzano soltanto 9, nel mese successivo si riceveranno 4 euro di ricarica;

se si utilizzano soltanto 15 Giga, il mese successivo se ne riceveranno 3 di ricarica.

La tariffa Creami WeBack è riservata a chiunque acquisti online o da canale telefonico una nuova SIM ricaricabile, che potrà essere sottoscritta sia su nuovo numero sia con la portabilità del vecchio numero di telefono, entro l’8 giugno 2021.

Creami Extra WOW 50 Giga

La tariffa Creami Extra WOW 50 Giga ha un prezzo in esclusiva online pari a 8,99 euro invece di 9,99 euro al mese. Si tratta di una promozione riservata a tutti i soggetti che hanno la partita IVA.

Tra le sue peculiarità ci sono:

50 Giga di traffico dati incluso;

credit illimitati inclusi per chiamate e SMS.

Tra i servizi previsti scegliendo questa promozione per gli utenti con partita IVA ci sono un call center qualificato disponibile al numero gratuito 160 e che prevede anche l’assistenza social su Facebook, e l’app 160, grazie alla quale si possono tenere sotto controllo i consumi della propria SIM, il traffico e il credito residuo.

La promozione potrà essere attivata esclusivamente online, dai titolati di partita IVA, entro l’8 giugno 2021: la spedizione della SIM, il cui costo di attivazione è pari a 20 euro e comprende 10 euro di traffico, è gratuita.

Offerte PosteMobile over 60: i piani solo Internet per tutti

Com’è stato possibile notare dalla presentazione delle varie offerte mobile elencate nei paragrafi precedenti, le promozioni proposte da PosteMobile possono essere attivate da qualsiasi tipologie di cliente sulla base delle proprie necessità (quindi di quanti Giga hanno bisogno ogni mese) e del prezzo che sono disposti a spendere.

Oltre alle promozioni di tipo all inclusive che prevedono sempre un bundle di minuti, messaggi e Giga a prezzi davvero molto competitivi, ci sono poi una serie di offerte solo Internet, che potrebbero tornare molto utili durante le vacanze o per lo spostamento in una seconda casa dove non è mai stata attivata una promozione Internet casa.

Si parte dall’offerta mobile che ha un costo di 5 euro al mese e comprende 3 Giga di traffico per navigare ogni mese alla velocità del 4G+. In un certo senso, questa potrebbe essere considerata una promozione adatta agli over 60 che non sono alla ricerca di tanti Giga sul cellulare.

Ci sono poi le tariffe:

Mobile 10GB , che ha un costo di 10 euro e comprende 10 Giga per navigare in mobilità;

Mobile 30GB , che ha un costo di 15 euro al mese e comprende 30 Giga di traffico dati mensile in 4G+;

Internet 100 ore Business, offerta disponibile al costo di 18 euro al mese, dedicata a chi ha bisogno di avere Internet sempre a propria disposizione, senza vincoli di volume. Questa promozione si caratterizza per il fatto di includere 100 ore al mese, che potranno essere utilizzate anche in roaming.

Scopri di più sulle offerte PosteMobile »