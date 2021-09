Offerte per avere iPhone 12 Pro Max a settembre 2021

iPhone 12 Pro Max è stato il primo smartphone di Apple a disporre di tre fotocamere posteriori. Nello specifico si parla di un ultra‑grandangolo ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo ƒ/2.2. Il dispositivo inoltre presenta l’inedito scanner LiDAR, che scansiona l’ambiente circostante per crearne una mappa 3D. iPhone 12 Pro Max è il modello dotato dello schermo più ampio, in virtù del suo display OLED da Super Retina XDR da 6,7″ (2778×1284 pixel a 458 ppi), e integra il nuovo chip A14 Bionic, supportato dall’intelligenza artificiale, e un Face ID perfezionato per autenticarsi in modo sicuro utilizzando la scansione del volto. iPhone 12 segna poi il debutto sui telefoni di Apple del supporto al 5G.

Le offerte Iliad per iPhone 12 Pro Max

Iliad è uno dei pochi operatori low cost a permettere di associare alle sue tariffe l’acquisto a rate di iPhone 12 Pro Max. Questa possibilità è però disponibile in esclusiva solo per chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi. Per le offerte Iliad smartphone incluso è previsto un vincolo di 30 mesi. Il telefono verrà consegnato a domicilio entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine e gli importi da versare vengono addebitati su carta di pagamento (credito o debito). iPhone 12 Pro Max da 128 GB con l’operatore low cost ha un prezzo di 32 euro al mese più 319 euro di acconto o 1.279 euro in un’unica soluzione.

Per le caratterisitiche del iPhone 12 Pro Max la migliore offerta a cui associarlo è Giga 120, che include anche la navigazione 5G. Vi ricordiamo che le tariffe di Iliad non prevedono costi nascosti, rimodulazioni o limiti alla velocità di navigazione:

Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 »

Iliad stando alle analisi della società indipendente Opensignal è il secondo gestore in Italia per download speed experience. L’operatore ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G e permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Le offerte TIM per iPhone 12 Pro Max

TIM permette di acquistare un telefono in un’unica soluzione anche senza registrarsi su MyTIM. La modalità di pagamento a rate è poi riservata a chi è cliente dell’operatore per la linea fissa. Nel caso del modello di telefono di Cupertino con lo schermo più ampio quindi non è possibile dilazionare la spesa su più rate. iPhone 12 Pro Max da 128 GB costa 1299,90 euro e iPhone 12 Pro Max da 256 GB ha un prezzo di 1419,90 euro.

Confronta le offerte di TIM »

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Si può abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Le offerte Vodafone per iPhone 12 Pro Max

Le migliore offerte Vodafone smartphone incluso per avere iPhone 12 Pro Max sono le tariffe Infinito Smartphone Edition, disponibili solo in negozio. Le promozioni includono Gigabyte illimitati e navigazione 5G. Inoltre, non è previsto anticipo e con la modalità Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e si ottiene uno sconto sul costo mensile del piano. iPhone 12 Pro Max da 128 GB è disponibile a 45 euro al mese per 30 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Confronta le offerte di Vodafone »

Nel piano è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 18 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 13,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.

Con le offerte Infinito Smartphone Edition è poi sempre incluso il servizio RED Care che include:

Configurazione del telefono e dell’account email esistente, trasferimento dei contatti e guida all’utilizzo dell’app My Vodafone

e dell’account email esistente, trasferimento dei contatti e guida all’utilizzo dell’app My Vodafone Protezione schermo con riparazione del display in caso di urti o contatti con i liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition)

con riparazione del display in caso di urti o contatti con i liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition) Kasko Full con riparazione del telefono in caso di urti, contatti con i liquidi, danneggiamento dello schermo o della fotocamera (solo con Infinito Black Edition)

Protezione schermo e Kasko Full sono incluse per 12 mesi e prevedono un solo intervento all’anno. Per attivare RED Care si deve cliccare sull’apposito link ricevuto via SMS entro 15 giorni dall’acquisto. Per richiedere assistenza si può accedere all’area riservata su redcare.kaskomobile.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800.85.75.75 tutti i giorni feriali, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20. Il servizio si disattiva in automatico.

Le offerte WindTre per iPhone 12 Pro Max

Le offerte WindTre smartphone incluso per iPhone 12 Pro Max che non prevedono anticipo, chiamate Smart Pack, possono essere sottoscritte online ma il ritiro avviene comunque in negozio. Con Easy Pay si può addebitare il costo del piano mobile su carta di credito o conto corrente. WindTre ad oggi offre copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,3% della popolazione italian e al 35,8% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Confronta le offerte di WindTre »

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro.

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 32 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 32 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 256 GB – 35 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 35 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 40 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack 100 5G Limited Edition con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G per 3 mesi, poi 100 GB

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro.

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 256 GB – 37 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 37 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 42 euro al mese con vincolo di 30 mesi

3. Smart Pack Large 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

100 GB per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro.

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 35 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 35 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 256 GB – 37 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da – 37 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 43 euro al mese con vincolo di 30 mesi