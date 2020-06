Offerte per abbonamenti Sky Calcio e Sport: le nuove promozioni di luglio 2020

Dopo lo stop legato al lockdown riprendono gli eventi sportivi. In Italia, con il mese di giugno, è ripartito il calcio, con la Serie A e la Serie B che si avviano a completare il campionato. Nel frattempo, diversi altri eventi sportivi si preparano a tornare sugli schermi televisivi come, ad esempio, la Formula 1 che, tra pochi giorni, tornerà in pista per l’avvio della stagione. Ecco, quindi, quali sono le nuove offerte di luglio 2020 per gli abbonamenti di Sky Calcio e Sky Sport.

Con il mese di giugno è tornata in campo la Serie A (preceduta dalla Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Juventus) e, subito dopo, anche la Serie B. Nel frattempo, sono ripresi anche altri campionati europei, come la Premier League, e ad agosto ci saranno le fasi finali della Champions League (con tre squadre ancora in corsa) e dell’Europa League.

Oltre al calcio, inoltre, anche altri sport tornano in azione dopo il lockdown. Il prossimo week end, ad esempio, torna in pista la Formula 1, che inizierà la stagione 2020. A metà luglio torna in pista anche la Moto GP mentre a fine luglio è prevista la ripresa del campionato NBA.

Con la ripresa degli eventi sportivi, tornano le offerte Sky con i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport protagonisti di diverse promozioni che permettono agli appassionati di vivere un’estate sportiva seguendo tantissimi eventi in diretta. Ricordiamo che l’offerta sportiva di Sky consente di seguire 7 partite di Serie A per ogni giornata di campionato.

Le altre 3 sono trasmesse da DAZN a cui i clienti Sky possono accedere a condizioni agevolate o (se già clienti da almeno 3 anni) in modo gratuito. L’offerta sportiva di Sky include anche altri campionati esteri, come la Premier League, ed altri sport come la Formula 1 e la Moto GP.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Sky di luglio per seguire la Serie A e tutte le altre competizioni sportive in programma:

Sky Calcio

La prima offerta Sky che segnaliamo si chiama “Sky Calcio” e ruota intorno all’omonimo pacchetto. Scegliendo questa soluzione si potrà accedere ad un abbonamento comprendente:

Sky TV: tutto l’intrattenimento di Sky, le serie Sky Original, le serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, lo sport di Eurosport

tutto l’intrattenimento di Sky, le serie Sky Original, le serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, lo sport di Eurosport Sky Calcio: 7 partite del campionato di Serie A in esclusiva per giornata di campionato, le partite tra le squadre straniere di UEFA Champions League e UEFA Europa League, 5 partite per ogni turno di Premier League, news e programmi d’approfondimento dedicati allo sport

7 partite del campionato di Serie A in esclusiva per giornata di campionato, le partite tra le squadre straniere di UEFA Champions League e UEFA Europa League, 5 partite per ogni turno di Premier League, news e programmi d’approfondimento dedicati allo sport Sky HD e Sky Go Plus

Quest’offerta presenta un costo periodico di 33 Euro al mese per il primo anno di abbonamento. Successivamente è previsto un costo periodico di 43,20 Euro al mese. Per quanto riguarda il costo iniziale di sottoscrizione, scegliendo l’offerta fibra non sono previsti spese iniziali mentre scegliendo l’offerta via satellite è previsto un contributo una tantum di 49 Euro (69 Euro se serve anche la parabola).

Sky Sport

Una seconda offerta per seguire gli eventi sportivi tramite Sky è quella denominata “Sky Sport” che, come facilmente intuibile, ruota introno al pacchetto Sport della pay TV. Ecco i dettagli:

Sky TV: tutto l’intrattenimento di Sky, le serie Sky Original, le serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, lo sport di Eurosport

tutto l’intrattenimento di Sky, le serie Sky Original, le serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, lo sport di Eurosport Sky Sport: tutta la Champions League, tutta l’Europa League, 5 partite per turno della Premier League, 3 partite per turno della Bundesliga, 1 partita per turno della Serie A, tutti i GP di Formula 1, Moto GP e Superbike, il basket NBA, i torni di tennis ATP Masters 1000 e Wimbledon e molti altri eventi sportivi

tutta la Champions League, tutta l’Europa League, 5 partite per turno della Premier League, 3 partite per turno della Bundesliga, 1 partita per turno della Serie A, tutti i GP di Formula 1, Moto GP e Superbike, il basket NBA, i torni di tennis ATP Masters 1000 e Wimbledon e molti altri eventi sportivi Sky HD e Sky Go Plus

Quest’offerta presenta un costo periodico di 33 Euro al mese per il primo anno di abbonamento. Successivamente è previsto un costo periodico di 43,20 Euro al mese. Anche in questo caso è possibile scegliere tra l’accesso ai contenuti tramite fibra ottica e l’accesso tramite piattaforma satellitare (con un costo iniziale in questo caso di 49 Euro, più eventuali altri 20 Euro nel caso in cui serva la parabola).

Sky Sport + Sky Calcio

A disposizione degli appassionati di sport c’è, naturalmente, anche l’offerta combinata Sky Sport + Sky Calcio. Questa soluzione include, in un unico abbonamento, i pacchetti Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport con un costo periodico di 48 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 58,40 Euro al mese. Anche in questo caso, c’è la possibilità di scegliere, per quanto riguarda l’accesso ai contenuti, tra la piattaforma fibra e quella satellitare.

Sky Sport + Sky Calcio con il digitale terrestre

Da notare che Sky propone anche una soluzione più semplice ed economica per l’accesso ai contenuti dei pacchetti Sport e Calcio. Grazie all’offerta Sky sul digitale terrestre, infatti, sarà possibile attivare un abbonamento senza la necessità di utilizzare la connessione in fibra ottica di casa o di dover installare un impianto satellitare.

L’offerta Sky tramite il digitale terrestre include:

Sky TV , con una selezione dell’intrattenimento di Sky, i film e le serie TV di Premium

, con una selezione dell’intrattenimento di Sky, i film e le serie TV di Premium Sky Calcio con 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato

con 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato Sky Sport con le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League (più la Diretta Gol), una partita di Premier League per ogni giornata, tutti i GP di Formula 1 e Moto GP, una selezione delle partite NBA, i tornei di tennis ed altri eventi sportivi

con le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League (più la Diretta Gol), una partita di Premier League per ogni giornata, tutti i GP di Formula 1 e Moto GP, una selezione delle partite NBA, i tornei di tennis ed altri eventi sportivi Sky Go

L’offerta Sky sul digitale terrestre presenta un costo periodico di 34,90 Euro al mese per i primi 12 mesi (poi 44,90 Euro al mese) con attivazione inclusa. Per accedere ai contenuti dell’offerta basta avare a disposizione una tessera e un decoder o un modulo CAM abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre.

Il calcio e lo sport di Sky in streaming con NOW TV

Oltre ai vari abbonamenti Sky, per accedere ai contenuti dei pacchetti Calcio e Sport della Pay TV è possibile puntare sull’offerta Sport di NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky. L’offerta in questione include la visione in streaming di tutti gli eventi accessibili ai clienti Sky con i pacchetti Calcio e Sport ad un prezzo particolarmente conveniente e senza i vincoli tipici di un abbonamento annuale.

L’offerta Sport di NOW TV, infatti, presenta un costo periodico di 29,99 Euro al mese con possibilità di disdetta, tramite disattivazione del rinnovo automatico, in qualsiasi momento e senza penali o costi aggiuntivi per il cliente. Da notare che è anche possibile optare per il pass giornaliero dal costo di 14,99 Euro.

NOW TV è attivabile direttamente online. L’attivazione è praticamente immediata. Una volta completato il pagamento, infatti, sarà possibile accedere subito agli eventi trasmessi in diretta sfruttando la connessione ad Internet di casa. Per accedere a NOW TV con maggiore semplicità dalla propria TV è possibile acquistare la NOW TV Smart Stick da collegare al televisore. La Smart Stick include, oltre a NOW TV, anche le app di YouTube, DAZN, Netflix e Spotify.

Offerte Sky da 19,90 Euro al mese

Le offerte Sky non sono riservate esclusivamente agli appassionati di Sport e Calcio. La Pay TV mette a disposizione di tutti gli utenti interessati ad attivare un nuovo abbonamento anche alcune offerte che offrono un accesso completo all’intrattenimento, grazie all’aggiunta di una sottoscrizione a Netflix, ed ai contenuti del pacchetto Cinema.

Le offerte in questione sono:

Intrattenimento Plus: quest’offerta include Sky TV, Sky Famiglia e un abbonamento a Netflix (piano Standard con accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e visione dei contenuti in HD); da notare che è incluso anche Sky Go Plus; l’offerta, disponibile sia via fibra che via satellite, prevede un costo periodico di 19,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione (poi 43,39 Euro al mese); in caso di attivazione dell’offerta tramite piattaforma satellitare è previsto un contributo iniziale di 49 Euro

quest’offerta include Sky TV, Sky Famiglia e un abbonamento a Netflix (piano Standard con accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e visione dei contenuti in HD); da notare che è incluso anche Sky Go Plus; l’offerta, disponibile sia via fibra che via satellite, prevede un costo periodico di 19,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione (poi 43,39 Euro al mese); in caso di attivazione dell’offerta tramite piattaforma satellitare è previsto un contributo iniziale di 49 Euro Cinema: quest’offerta include Sky TV, Sky Famiglia ed il pacchetto Sky Cinema in un’unica sottoscrizione; incluso nel canone c’è anche Sky Go Plus; l’offerta, disponibile sia via fibra che via satellite, prevede un costo periodico di 19,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione (poi 43,39 Euro al mese); anche in questo caso attivando l’offerta tramite piattaforma satellitare è previsto un contributo iniziale di 49 Euro

Per i clienti più esigenti, c’è la possibilità di combinare le due offerte andando ad attivare:

Intrattenimento plus + Sky Cinema: quest’offerta presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese per il primo anno; dal secondo anno l’abbonamento costerà 59,59 Euro al mese; i clienti possono scegliere di attivare l’offerta sia via fibra che tramite piattaforma satellitare; attivando l’offerta tramite piattaforma satellitare è previsto un contributo iniziale di 49 Euro

Offerte per già clienti Sky

Per tutti i già clienti Sky c’è la possibilità di attivare l’offerta Sky-DAZN che permette di accedere a tutti i contenuti di DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette, in esclusiva, 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato (le altre 7 sono trasmesse da Sky), tutta la Serie B e tanti altri eventi con lo sport internazionale e altre manifestazioni.

Solitamente, DAZN ha un costo di 9,99 Euro al mese. Per i già clienti Sky da almeno tre anni, invece, DAZN è incluso gratuitamente nell’abbonamento. Per i clienti Sky da meno di tre anni, invece, l’offerta Sky-DAZN ha un costo di 7,99 Euro al mese. Da notare, inoltre, che con l’offerta in Sky-DAZN è possibile accedere al canale DAZN1 sul canale 209 di Sky. Il canale in questione offre una selezione dei migliori programmi Sky.

Per i già clienti Sky che vogliono cambiare abbonamento, invece, sottolineiamo la possibilità di attivare una delle offerte Sky viste in precedenza. Anche per i già clienti, quindi, c’è la possibilità di attivare una delle nuove soluzioni che permettono l’accesso ai pacchetti Calcio e Sport ad un prezzo agevolato.

Per cambiare offerta, attivando una delle nuove soluzioni previste da Sky per i nuovi clienti, è possibile contattare l’operatore chiamando al numero 02.8340. In alternativa, è possibile effettuare l’accesso alla sezione Fai Da Te del sito ufficiale per verificare le offerte attivabili. E’ importante specificare che l’attivazione di un’offerta per nuovi clienti comporta la perdita degli sconti di cui si sta usufruendo ed il rinnovo del vicolo contrattuale.

