Per il 2022 se vuoi seguire le partite del campionato di Serie A e i principali eventi calcistici del prossimo anno ecco quali sono le offerte pay tv da attivare. DAZN, Sky e Infinity, sono diverse le piattaforme che ti consentono di guardare il calcio e gli sport in TV a casa. Scopri quali sono le condizioni per abbonarti a questi canali e come seguire la tua squadra

Offerte pay TV 2022: come seguire il calcio in TV

La Serie A maschile e femminile, le partite di Champions League, ma anche gli incontri dei campionati stranieri e le coppe sudamericane di calcio, nei cataloghi delle principali piattaforme di streaming di eventi sportivi trovi decine di canali per agli appassionati di calcio. Se poi sei un tifoso di una delle squadre delle serie minori non disperare perché tra DAZN, Sky e Infinity potrai guardare gli incontri dei team di Serie A, B e C.

Per il 2022 non dovrebbero esserci dei grandi cambiamenti rispetto alle tariffe pay tv che puoi attivare, ma già si vociferano novità per la stagione successiva (2022/2023) per quanto riguarda gli abbonamenti condivisi in streaming. Ma ne riparleremo quando ci saranno notizie concrete.

Se sei in cerca della tua promozione per seguire il calcio devi prima capire quali eventi ti interessano: la Serie A, una squadra di Serie C o le calciatrici delle squadre femminili. Puoi usare il comparatore di SOStariffe.it per individuare la migliore offerta in streaming, potrai selezionare il menù Pay Tv e poi scegliere uno dei filtri della sottocategoria Calcio (Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League).

Le promozioni Sky

Calcio

Per guardare il calcio in TV puoi abbonarti a Sky con la sua offerta Smart, il piano che propone uno sconto sul canone per i primi 18 mesi di contratto. La promozione di permetterà di seguire 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, l’intero campionato di Serie B e 300 incontri di Bundesliga, Premier e Ligue.

Il pacchetto Calcio ti costerà 19,90 euro al mese e includerà:

Sky Tv per guardare serie tv e show

Sky Go Plus per poter accedere ai contenuti anche off line

visione HD

Riceverai anche il decoder Sky Q, un dispositivo DVT B compatibile con la visione del nuovo digitale terrestre (quindi adatto alla visione 4K). Il device permette di avere 1 TB di memoria per registrare i tuoi contenuti preferiti. Con Sky Q puoi connettere il televisore alla rete Internet di casa e per seguire i programmi e gli eventi sportivi in diretta dovrai avere una linea domestica con una velocità di almeno 10 Megabit/s. L’installazione di Sky Q ti costerà 9 euro, mentre se vorrai avere Sky Q con la parabola dovrai pagare 49 euro per l’attivazione del servizio.

Hai la possibilità di valutare le proposte e i servizi di Sky grazie all’offerta Prova di Sky. Il gestore pay tv ti consentirà di attivare un periodo test e di pagare solo 9 euro per 30 giorni.

I nuovi decoder della piattaforma ti offrono funzioni molto comode per poter guardare i tuoi contenuti. Puoi utilizzare la funzione Pause&Play, Multiscreen e potrai anche attivare lo Split Screen, quindi avrai l’opportunità di seguire lo stesso evento su 2 schermi. Con il decoder potrai anche registrare i programmi tv, l’opzione consente di attivare il servizio per 4 programmi in contemporanea.

Calcio e Cinema

A Dicembre puoi abbinare la soluzione per seguire il calcio con la tua pay tv al piano Intrattenimento Plus di Sky. In questa offerta avrai accesso a Sky Tv e potrai ottenere anche l’abbonamento Standard a Netflix al costo di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi e potrai aggiungere anche il pacchetto Calcio a soli 5 euro in più al mese.

Le offerte pay tv di DAZN

Se non vuoi perdere neanche un appuntamento del campionato di Serie A le promozioni DAZN fanno al caso tuo. La piattaforma si è infatti aggiudicata l’asta per i diritti di trasmissione delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, questo significa che per ogni giornata ha in esclusiva le dirette su 7 partite.

Con l’abbonamento a DAZN potrai anche vedere decine di altri eventi sportivi:

NFL, football americano

Moto GP

UFC

ciclismo

tennis

canali Eurosport

ecc…

Con DAZN esiste una sola offerta attivabile e, secondo le dichiarazioni più recenti, è probabile che resti inalterata fino a Settembre 2022. Puoi avere il pacchetto completo per seguire il calcio con DAZN a 29,99 euro al mese. Con un singolo abbonamento alla piattaforma potrai creare un account e abbinarlo a 6 dispositivi a tua scelta tra pc, tablet, smartphone e smart tv. I 6 device non potranno però accedere ai contenuti in contemporanea, la visione è consentita solo su due device.

Potresti risparmiare fino a 30 euro a semestre se invece di rinnovare mese dopo mese l’offerta DAZN decidi di acquistare le carte prepagate. La piattaforma di offre due carte DAZN:

79,90 euro per 3 mesi

6 mesi a 149,90 euro

Potrai anche richiedere la consegna dalla TV BOX di DAZN, un decoder di nuova generazione per chi vuole poter ricevere il canale 409 per guardare DAZN sul digitale terrestre. Questo dispositivo costa 139,99 euro a cui si sommeranno le spese di spedizione.

Caratteristiche tecniche per vedere DAZN

In base al dispositivo da cui ti colleghi per guardare le tue partite in diretta avrai bisogno di una specifica velocità di connessione. Ecco quali sono i parametri per poter vedere gli eventi sportivi dai diversi device senza buffering ed interruzioni:

8.0 Mega : velocità di download consigliata per avere la qualità video migliore e il più alto frame rate

: velocità di download consigliata per avere la qualità video migliore e il più alto frame rate 6.0 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate 3.5 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione)

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione) 2.0 Mega: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone se sei in movimento e se ti accontenti della SD (Definizione Standard)

Se hai una linea FTTC o FTTH dovresti essere certo o certa di poter contare su una banda larga o ultra larga adeguata, se ti connetti con l’ADSL invece è molto probabile che ci saranno problemi di visione.

Seguire il Calcio con TIMVision

I clienti che hanno una promozione TIM Super Fibra attiva possono contare su sconti e abbonamenti speciali per accedere a DAZN e al suo catalogo di eventi calcistici. Da qualche mese anche chi non è clienti di rete fissa TIM può acquistare i servizi della piattaforma TIMVision e potrà quindi abbinare all’abbonamento anche il servizio DAZN.

Calcio e Sport

Il pacchetto di Dicembre per avere DAZN con TIMVision ti offre tre mesi di servizio gratuito, poi al termine del periodo in promozione il costo del canone passerà a 29,99 euro al mese. Se scegli questa soluzione avrai anche maggiori contenuti tra cui scegliere cosa guardare, infatti gli appassionati di calcio con TIMVision possono seguire anche gli incontri della UEFA Champions League su Infinity+, offerta gratis per 1 anno ai nuovi abbonati.

Attivare la piattaforma di streaming di TIM ti costerà 9,99 euro subito e poi 3 euro al mese per 1 anno (costo incluso nel canone proposto). Con l’abbonamento a TIMVision riceverai il BOX del gestore, anche in questo caso si tratta di un decoder che ti permetterà di gestire tramite una sola piattaforma i tuoi abbonamenti alle diverse pay tv.

TIMVISION Gold

Oltre al calcio vuoi di più? Vorresti poter guardare anche le serie tv di cui parlano tutti in ufficio o i film più popolari del momento? Allora una soluzione per te potrebbe essere l’abbonamento combinato TIMVision Gold, questa offerta associa al tuo account sia DAZN che Netflix. La promozione della piattaforma di serie e film ti viene proposta con un piano Standard, potrai quindi vedere i contenuti in HD su due dispositivi. Ma non è finita qui, con Gold avrai anche incluso un pacchetto Disney+ annuale.

Per il mese di Dicembre puoi attivare Gold e sfruttare 3 mesi di servizio pagando solo 10 euro al mese e poi per il primo anno il canone sarà di 29,99 euro per la stagione 2021/2022 del campionato (quindi fino a Settembre 2022), poi il pacchetto ti costerà 44,99 euro.

La promo Kena con TIMVision Special

Non hai la rete fissa a casa e cerchi una promozione per attivare il tuo abbonamento DAZN a condizioni agevolate? Puoi pensare di attivare l’offerta Kena con TIMVisione DAZN. Il gestore virtuale ha nel suo catalogo una promozione Kena TIMVISION Special che ti permetterà di seguire i tuoi appuntamenti con la Serie A regalandoti 3 mesi di servizio e un canone scontato per il primo anno (19,99 euro al mese). Al termine dei primi 12 mesi il canone poi passerà a 29,99 euro al mese. Nel pacchetto proposto da Kena è anche incluso 1 anno gratis di Infinity+, che significa più partite di Champions League per te.

Per poter attivare l’offerta dovrai acquistare anche una SIM Kena Mobile.

