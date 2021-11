Offerte passa a Wind con lo smartphone: le promozioni di Novembre 2021

WindTre è tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti quando si tratta di acquistare un nuovo modello di smartphone. Il gestore infatti dispone di diverse offerte telefono incluso, che permettono di comprare a rate e senza anticipo i migliori top di gamma di produttori come Apple con il suo nuovo iPhone 13, dotato di chip proprietario A15 e tripla fotocamera principale. A listino si trovano anche i modelli Android di marchi popolari come Samsung, Xiaomi e Oppo. Chi passa a Wind con smartphone può anche mettersi in tasca un dispositivo in grado di collegarsi alla sua rete 5G.

WindTre attualmente garantisce copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,4% della popolazione italian e al 42,6% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Passa a Wind con smartphone: le promozioni di novembre

Le offerte per chi passa a Wind con smartphone rientrano nella famiglia Smart Pack. Queste particolari promozioni prevedono un vincolo di permanenza da 24 a 30 mesi a seconda del modello di telefono he si vuole acquistare. La tariffa si acquista online ma il ritiro del dispositivo avviene in negozio.

Chi passa a Wind con smartphone e sceglie Easy Pay come metodo di pagamento di ottiene si addebita il costo del piano direttamente su conto corrente SEPA o carta di credito evitando così di dover effettuare una ricarica manuale ogni mese. In caso di recesso anticipato dall’offerta o passaggio ad altro operatore, l’utente dovrà corrispondere a WindTre le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento.

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese.

Il call center di WindTre offre assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 16 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 30 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 43 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 19 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 34 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack DiPiù Limited Edition

Smart Pack DiPiù Limited Edition è l’offerta per chi passa a Wind con smartphone più personalizzabile. La tariffa permette infatti di scegliere tra tre diversi piani, anche con 5G incluso. Il costo di attivazione per la parte smartphone è di 4,99 euro. L”attivazione della parte mobile è gratuita online o di 6,99 euro in negozio invece di 49,99 euro in entrambi i casi con il vincolo di 24 mesi. Il costo ella SIM è di 10 euro. In questo caso i telefoni si possono acquistare a prezzo scontato ma in un’unica soluzione.

Di Più Lite 5G a 12,99 euro al mese

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB alla massima velocità

Di Più Full 5G Christmas Edition a 14,99 euro al mese

Minuti illimitati (50 verso l’estero)

200 SMS

150 GB alla massima velocità

Super a 9,99 euro al mese

Minuti illimitati (300 verso l’estero)

70 GB alla massima velocità

I modelli tra cui scegliere sono:

TCL 20 SE – 109,90 euro (50 euro di sconto)

Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 649,90 euro (230 euro di sconto)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 199,90 euro (50 euro di sconto)

Samsung Galaxy A12 – 159,90 euro (20 euro di sconto)

Oppo Reno6 5G – 399,90 euro (100 euro di sconto)

Oppo A16s – 149,90 euro (40 euro di sconto)

Xiaomi Redmi 10 da 128 GB – 169,90 euro (60 euro di sconto)

Xiaomi Redmi 10 da 64 GB – 159,90 euro (40 euro di sconto)

Samsung Galaxy A03s – 139,90 euro (20 euro di sconto)

Samsung Galaxy A52s 5G – 329,90 euro (140 euro di sconto)

Oppo A94 5G – 249,90 euro (120 euro di sconto)

TCL 20R 5G – 149,90 euro (30 euro di sconto)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE – 299,90 euro (150 euro di sconto)

Xiaomi 11T Pro 5G – 599,90 euro (100 euro di sconto)

Xiaomi Mi 11T 5G – 429,90 euro (120 euro di sconto)

3. Smart Pack 5G Christmast Edition

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 5G Christmast Edition può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi Note 10 5G zero Oppo A54 5G zero TCL 20R 5G zero Samsung Galaxy A03S zero Vivo Y72 5G 1 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11T 5G 9 euro al mese Xiaomi Mi 11T Pro 5G 14 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

