Offerte operatori virtuali: le proposte di agosto 2020

Le offerte degli operatori virtuali rappresentano un’occasione davvero ottima per risparmiare sui costi dello smartphone. Tra 4,99 e 10 Euro al mese è, infatti, possibile attivare tariffe davvero complete e molto vantaggiose con soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze. Ecco le migliori proposte di agosto 2020 degli operatori virtuali.

Il mercato di telefonia mobile proposte svariate offerte di operatori virtuali che possono rappresentare l’occasione giusta per risparmiare senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Scegliere un operatore virtuale è, quindi, un’ottima soluzione per ottenere un risparmio significativo, sia nel breve che nel lungo periodo.

Per una panoramica completa delle tariffe disponibili è possibile consultare la tabella qui di seguito. Ogni utente potrà, facilmente, trovare la soluzione più in linea con le proprie esigenze. Ad esempio, chi vuole minimizzare i costi potrà attivare offerte a partire da 4,99 Euro al mese mentre chi ha bisogno di tanti GB potrà arrivare a sfruttare sino a 100 GB al mese.

Ecco, quindi, le migliori proposte di agosto 2020 degli operatori virtuali:

Offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Costo mensile Attivabile da Creami WOW 10 GB di PosteMobile minuti ed SMS illimitati 10 GB in 4G 4,99 Euro al mese Attivabile da tutti Very 4,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 30 GB in 4G sino a 30 Mbps 4,99 Euro al mese Attivabile da Iliad, virtuali o nuovi numeri Kena 5,99 di Kena Mobile minuti ed SMS illimitati 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 Euro al mese Attivabile da Iliad o virtuali ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 Euro al mese Attivabile da Iliad o virtuali Very 6,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 Euro al mese Attivabile da Iliad o virtuali Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 50 GB in 4G 8,95 Euro al mese Attivabile da tutti Creami Relax 100 di PosteMobile minuti ed SMS illimitati 80 GB in 4G, dal secondo anno 100 GB in 4G 10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi, poi 9 Euro al mese e dal 7° rinnovo 8 Euro al mese Attivabile da tutti

Di seguito, invece, analizziamo tutti i dettagli delle offerte:

Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Tra le offerte degli operatori virtuali, una delle soluzioni più economiche in assoluto (in particolare tra le offerte disponibili per tutti) del mese di agosto 2020 è Creami WOW 10 GB di PosteMobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE. La tariffa in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

10 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Creami WOW 10 GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese, con addebito su credito residuo. Il costo iniziale dell’offerta è di 20 Euro con 10 Euro di credito sulla SIM da utilizzare per il pagamento dei primi due mesi della tariffa. L’offerta è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM a casa.

Attiva Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Very 4,99 di Very Mobile

Un’altra ottima tariffa tra le soluzioni proposte dagli operatori virtuali arriva da Very Mobile, operatore che utilizza la rete WINDTRE. L’offerta in questione si chiama Very 4,99 e presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload, ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati disponibile in un mese, è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload, ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati disponibile in un mese, è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Very 4,99 presenta un costo di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo ed un costo di attivazione di 5 Euro. L’offerta in questione è attivabile richiedendo un nuovo numero di cellulare (quindi senza portabilità del proprio numero) oppure effettuando la portabilità del numero da un altro operatore virtuale (sono esclusi Kena, ho. e Spusu) oppure da Iliad. La tariffa dell’operatore è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM.

Attiva Very 4,99 di Very Mobile

Kena 5,99 di Kena Mobile

Tra le migliori proposte degli operatori virtuale del mese di agosto 2020 troviamo anche Kena 5,99 di Kena Mobile, provider virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 non è disponibile per tutti ma è attivabile esclusivamente effettuando la portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, 1Mobile, Digi Mobile, Intermatica e Tiscali

L’offerta presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con primo mese e attivazione gratis per tutti i nuovi clienti. Per attivare l’offerta è possibile eseguire una semplice procedura online, accessibile dal sito Kena Mobile. La spedizione della SIM è gratuita.

Attiva online Kena 5,99 di Kena Mobile

ho. 5,99 di ho. Mobile

Un’altra ottima offerta tra le tante proposte degli operatori virtuali di agosto 2020 arriva da ho. Mobile. Il provider, che utilizza la rete Vodafone, mette a disposizione ho. 5,99:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati mensile, è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta senza alcun costo oltre al solo canone della tariffa

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento del bundle dati mensile, è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta senza alcun costo oltre al solo canone della tariffa in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,9 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

L’offerta di ho. Mobile non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, Digi Mobil, Daily Telecom e Very Mobile). L’offerta presenta un costo un costo periodico di 5,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 0,99 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Per attivare la tariffa di ho. Mobile è possibile seguire la procedura disponibili sul sito del provider.

Attiva online ho. 5,99 di ho. Mobile

Annunci Google

Very 6,99 di Very Mobile

Un’altra ottima offerta arriva da Very Mobile che mette a disposizione degli utenti che passano da Iliad o da un virtuale compatibile (anche in questo caso sono esclusi Kena, ho. e Spusu) è Very 6,99. Ecco i dettagli completi:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload, ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati disponibile in un mese, è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3,3 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese, con addebito su credito residuo. Il contributo di attivazione è di 5 Euro. La tariffa può essere attivata direttamente online:

Attiva Very 6,99 di Very Mobile

La stessa offerta è disponibile richiedendo un nuovo numero di cellulare ma al costo di 7,99 Euro al mese.

Attiva Very 7,99 di Very Mobile

Fastweb Mobile

Molto interessate anche l’offerta proposta da Fastweb. L’operatore, che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi, mette a disposizione di tutti gli utenti (senza limiti in merito all’operatore di provenienza), la seguente offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese in roaming in UE: 400 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

L’offerta proposta da Fastweb è disponibile per tutti tramite attivazione online. La tariffa presenta un costo periodico di 8,95 Euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva online Fastweb Mobile

Creami Relax 100 di PosteMobile

Una delle offerte più interessanti e complete del mese di agosto, per quanto riguarda gli operatori virtuali, è Creami Relax 100 di PosteMobile. L’offerta presenta caratteristiche davvero particolari e molto vantaggiose per il cliente. Chi sceglie questa tariffa di PosteMobile potrà contare su:

20 GB extra ogni mese, senza costi aggiuntivi, a partire dal secondo anno di sottoscrizione

il canone mensile si riduce dopo i primi 3 rinnovi e, successivamente, si riduce ulteriormente a partire dal settimo rinnovo

Ecco le caratteristiche dell’offerta di PosteMobile:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

80 GB al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con 20 GB extra senza costi aggiuntivi arrivando a 100 GB al mese

al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnova con 20 GB extra senza costi aggiuntivi arrivando a in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4,68 GB (per i primi 3 rinnovi) 4,22 GB (dal quarto al sesto rinnovo) e 3,75 GB ( dal settimo rinnovo) ogni mese senza costi aggiuntivi

Come anticipato in precedenza, il costo mensile dell’offerta si riduce progressivamente. Ecco i dettagli:

10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi

9 Euro al mese dal quarto al sesto rinnovo

8 Euro al mese dal settimo rinnovo

Il contributo di attivazione è di 10 Euro. L’offerta può essere attivata direttamente online:

Attiva online Creami Relax 100 di PosteMobile

Annunci Google