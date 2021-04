Offerte N26: costi e promozioni del mese

La "Mobile Bank" N26 è una delle soluzioni migliori per chi è in cerca di un conto corrente con carta di pagamento abbinata in grado di offrire una lunga serie di vantaggi con costi davvero molto contenuti o addirittura assenti. Molte banche, in questi ultimi mesi, hanno aumentato i costi dei loro servizi rendendo le proposte di N26 ancora più complete e vantaggiose. Ecco quali sono le offerte di N26 per chi è in cerca di un nuovo conto corrente.

Chi è in cerca di un nuovo conto corrente può valutare con molta attenzione le proposte di N26. La Mobile Bank è oramai diventata un vero e proprio riferimento del settore bancario italiano con tante proposte a disposizione di chi vuole risparmiare, puntando su di un conto a zero spese, oppure di chi è in cerca di un conto in grado di offrire servizi e vantaggi extra, come il prelievo gratuito in tutto il mondo.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono N26 c’è una promozione aggiuntiva. I clienti della banca, infatti, possono partecipare al concorso N26 Cashless. Basterà effettuare un minimo di 20 pagamenti in negozio con la carta abbinata al conto per accumulare punti e partecipare ad un concorso a premi con in palio Buoni Regalo Amazon per un valore totale di 160 euro.

Naturalmente, inoltre, la carta di debito inclusa nel conto N26 (in tutte le versioni del conto corrente) può essere utilizzata per partecipare al programma Cashback di Stato ed ottenere un rimborso del 10% su tutte le spese fino ad un massimo di 150 euro di rimborso ogni 6 mesi. Scegliendo una delle proposte N26 Business, riservate in particolare ai freelance, è possibile sfruttare un cashback extra dello 0.1%, che sale fino allo 0.5% con la versione Metal del conto, senza alcun limite di spesa.

I vantaggi di N26 non finiscono qui. La Mobile Bank, come suggerisce anche il nome, permette ai suoi clienti una gestione avanzata del conto e delle carte abbinate tramite app oppure tramite l’home banking accessibile dal sito ufficiale. Non ci sarà bisogno di recarsi in filiale per poter effettuare tutte le operazioni ed il conto e i dati dell’utente saranno protetti da rigidi sistemi di sicurezza.

Da notare che scegliendo N26 sarà possibile ottenere diversi vantaggi. Ad esempio, è possibile seguire bonifici SEPA gratuiti e bonifici in valuta estera con tasso di cambio conveniente con Wise. Ci sono poi i bonifici SEPA istantanei e la possibilità di sfruttare i bonifici istantanei con MoneyBeam per scambiare denaro senza commissioni e tempi di attesa con altri clienti N26. I clienti possono effettuare un deposito di contanti nel conto corrente recandosi in un negozio convenzionato CASH26.

N26 è, quindi, una delle soluzioni più interessanti per chi è in cerca di un nuovo conto. Con l’aumento generalizzato dei costi che molte banche stanno applicando ai propri clienti, scegliere N26 diventa sempre più conveniente. Bisognerà, però, orientarsi bene tra le tante offerte del momento al fine di individuare la soluzione più in linea con le proprie reali esigenze.

La Mobile Bank, infatti, mette a disposizione quattro diversi conti, con la versione “base” che ha canone zero, ed altri quattro conti per i clienti business. Ecco le proposte dell’istituto:

N26 Standard

Tra le offerte N26 di questo mese troviamo N26 Standard. Si tratta della soluzione gratuita della Mobile Bank in grado di offrire svariati vantaggi al cliente. Scegliendo la versione Standard dell’offerta di N26, infatti, si potrà contare su di un conto corrente gratuito con IBAN italiano e con carta di debito virtuale gratuita. Il cliente ha la possibilità di richiedere la carta fisica al costo di 10 euro una tantum.

La carta, sia in versione fisica che virtuale, è utilizzabile per effettuare pagamenti senza commissioni anche da smartphone grazie al supporto a Google Pay ed Apple Pay. Da notare, inoltre, che con la carta fisica è possibile eseguire 3 prelievi gratis (in euro) ogni mese (successivamente è prevista una commissione di 2 euro ad operazione). Il conto può essere gestito direttamente dall’app, con tante funzioni smart per il risparmio e il monitoraggio delle spese.

N26 Standard è una soluzione ideale per chi cerca un conto corrente secondario senza spese o anche per chi ha bisogno di un conto a zero spese da utilizzare con conto principale (in questo caso risulterà conveniente richiedere la carta fisica che ha solo un costo di emissione).

Apri online N26 Standard »

N26 Smart

N26 Smart è una soluzione davvero completa e rappresenta uno dei punti di riferimento delle offerte di N26. Quest’opzione mette a disposizione un conto corrente con IBAN italiano. Il canone mensile è di 4,90 euro ed include una vasta gamma di servizi a disposizione del cliente.

Con N26 Smart, infatti, si avrà a disposizione una carta di debito fisica (il cliente può scegliere tra cinque diverse colorazioni) con pagamenti e prelievi in euro senza commissioni. A differenza di N26 Standard, con Smart la carta fisica non ha alcun costo di emissione e non è presente un limite al numero di prelievi gratuiti effettuabili in un mese.

Da notare, inoltre, che è sempre presente il supporto ai pagamenti da smartphone, tramite Google Pay ed Apple Pay. C’è poi un bonus ulteriore. Per il cliente che sceglie N26, infatti, ci sarà a disposizione una carta di debito aggiuntiva senza alcun costo extra per avere ancora più flessibilità nell’utilizzo. N26 Smart include una serie di vantaggi premium.

Per chi sceglie questa versione del conto, infatti, ci sarà la possibilità di utilizzare la funzionalità Spaces, per creare spazi separati dal conto principale per mettere soldi da parte e raggiungere i propri obiettivi. Da notare la possibilità di accedere a Spazi Condivisi con altri 10 clienti N26 ed a sconti e offerte premium proposte da partner selezionati di N26.

Apri online N26 Smart »

N26 You

Per i clienti più esigenti c’è N26 You che presenta un costo periodico di 9,90 euro al mese. Rispetto alla versione Smart troviamo diversi bonus aggiuntivi. Ad esempio, c’è la possibilità di effettuare prelievi gratis in qualsiasi valuta e senza commissioni di alcun tipo o limitazioni nel numero di operazioni mensili.

A disposizione del cliente che sceglie N26 You ci sono anche alcune coperture assicurative. In particolare, con questa versione del conto corrente di N26 si potrà contare su:

copertura spese mediche in caso di emergenza in viaggio

copertura viaggi in caso di annullamento

copertura viaggio COVID in caso di imprevisti legati al COVID-19

assicurazione sui voli in caso di ritardo

assicurazione bagaglio per ritardo o smarrimento

assicurazione mobilità per veicoli in sharing

polizza sport invernali in caso di incidenti

Naturalmente, N26 You riprende tutti i vantaggi di Smart a partire dalla gestione degli Spaces e fino ad arrivare alla possibilità di accedere a sconti e offerte premium proposte dai partner selezionati della Mobile Bank.

Apri online N26 You »

N26 Metal

Con un costo di 16,90 euro al mese è possibile puntare su N26 Metal, la versione più completa dei conti proposti dalla Mobile Bank. In questo caso, oltre al conto corrente è disponibile una carta di debito in acciaio (18 grammi di peso) con la possibilità di scegliere tra 3 esclusivi colori metallizzati.

Oltre a tutti i vantaggi già visti con N26 You, scegliendo Metal si avrà a disposizione una copertura noleggio auto, quando si è all’estero o lontano da casa, ed un’assicurazione smartphone, con copertura per furto e danni subiti dal proprio dispositivo mobile. Chi sceglie Metal, inoltre, potrà accedere ad esperienze esclusive selezionate da N26 con accesso privilegiato ed altri vantaggi esclusivi.

Apri online N26 Metal »

Le offerte N26 per i clienti business

La Mobile Bank può contare anche su proposte specifiche per clienti business ed, in particolare, per i freelance che hanno la necessità di poter contare su di un conto corrente flessibile, vantaggioso e con la possibilità di una gestione completa anche in mobilità.

Le proposte di N26 per i clienti business sono particolarmente convenienti e garantiscono una serie di notevoli vantaggi, sia per chi è in cerca di un conto corrente gratuito che per chi è disposto ad affrontare un costo periodico pur di poter contare su di una soluzione davvero completa e vantaggiosa.

La struttura delle offerte per i clienti business di N26 è la stessa di quella vista per i clienti consumer. La Mobile Bank mette a disposizione quattro diverse proposte:

N26 Business Standard con canone di 0 euro al mese

N26 Business Smart con canone di 4,90 euro al mese

N26 Business You con canone di 9,90 euro al mese

N26 Business Metal con canone di 14,90 euro al mese

Le proposte Business della banca riprendono gli stessi vantaggi visti per le offerte per i clienti consumer con la possibilità, quindi, di poter contare su carte di debito, fisiche o virtuali, una lunga serie di vantaggi aggiuntivi, come le coperture assicurative presenti nelle versioni You e Metal e le soluzioni per la gestione delle proprie finanze.

Per la clientela business c’è, però, un bonus aggiuntivo. Le proposte N26 Business includono un cashback dello 0.1% su tutti gli acquisti effettuati con carta. Per chi sceglie la versione Metal, inoltre, è previsto un cashback dello 0.5%.

Apri online uno dei conti N26 per freelance »