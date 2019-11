Offerte luce e gas di Engie per nuovi clienti: buoni fino a 300€ se porti gli amici

Con il fornitore Engie , società francese fondata nel 2008, è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro. Fino al 20 novembre 2019, tutti i vecchi e i nuovi clienti potranno aderire alla promozione “Porta un amico” e vincere un cashback di 30 euro per ogni amico invitato. In più anche gli amici riceveranno dei premi per la sottoscrizione di una delle tariffe Engie : ecco come funziona l’iniziativa, quali sono i vantaggi e come fare a partecipare.

La frase “Gli amici ti arricchiscono la vita” non è mai stata così azzeccata: la promozione dell’operatore di luce e gas naturale Engie “Porta un amico” regala a tutti i vecchi e nuovi clienti che sottoscrivono una fornitura di luce o gas con la tariffa Energia 3.0 light 30 euro per ogni amico portato in Engie, il quale, a sua volta, avrà diritto a benefici esclusivi.

Grazie alla speciale iniziativa, in vigore dal 6 ottobre fino al 20 novembre 2019, sarà possibile vincere un bonus che può raggiungere i 300 euro totali: sommati ai 65 euro di risparmio che Engie garantisce rispetto al prezzo in Maggior Tutela si può ottenere un risparmio totale di 365 euro. Come funziona di preciso l’iniziativa e quali sono le modalità di partecipazione? Ecco i dettagli e le informazioni per aderire al programma “Porta un amico”.

Risparmia fino a 365 euro con Energia 3.0 light di Engie

La promozione “Porta un amico” promossa da Engie si pone come una soluzione vantaggiosa non solo per chi porta un amico, ma anche per la persona che viene convinta a effettuare il passaggio verso l’operatore parigino. Engie offre infatti a tutti i clienti che invitano un nuovo amico 30 euro per ogni fornitura attivata, fino a un massimo di 300 euro. È bene sapere che:

non esiste un numero massimo di amici che possono essere invitati, ma si può ottenere il bonus di 30 euro soltanto fino a 10 persone al massimo, arrivando così alla somma di 300 euro ;

soltanto fino a 10 persone al massimo, arrivando così alla ; i 300 euro di bonus ottenuti con “Porta un amico” possono essere riscattati o nella forma di uno sconto in bolletta, oppure tramite un buono acquisto Amazon, Decathlon, Netflix o Footlocker.

La promozione “Porta un amico” prevede dei vantaggi anche per la persona che viene invitata: quest’ultima, nel momento in cui decide di sottoscrivere una nuova offerta luce e/o gas con Engie, ha diritto a 30 euro di sconto in bolletta sulla fornitura di luce e 30 euro sulla fornitura di gas, fino a un massimo di 60 euro in totale. Lo sconto potrà essere ottenuto utilizzando il codice Amico ricevuto.

A chi si rivolge la promozione Porta un amico di Engie

I destinatari dell’iniziativa sono persone fisiche maggiorenni, con residenza in Italia. Si distingue fra:

il cliente portante , ovvero un cliente residenziale di Engie Italia, che ha un contratto per la fornitura di luce e/o gas già attivo ad uso abitativo, il quale può portare un amico in ENGIE . Quest’ultimo, cambiando fornitore, dovrà aderire all’offerta dedicata dalla promozione;

, ovvero un cliente residenziale di Engie Italia, che ha un contratto per la fornitura di luce e/o gas già attivo ad uso abitativo, il quale può . Quest’ultimo, cambiando fornitore, dovrà aderire all’offerta dedicata dalla promozione; il cliente portato, che è il nuovo cliente residenziale che attiva una fornitura di luce e/o gas con Engie, oppure un vecchio cliente residenziale che ha già una fornitura attiva, ma sceglie di passare all’offerta dedicata all’iniziativa “Porta un amico”. I nuovi clienti potranno a loro volta portare un amico, diventando così clienti portanti.

Porta un amico in Engie: come funziona l’iniziativa

Nel periodo compreso fra il 6 ottobre e il 20 novembre 2019, i clienti portanti e portati che seguiranno con attenzione le modalità di partecipazione potranno usufruire dei vantaggi inclusi nella promozione “Porta un amico”. Nello specifico:

il cliente portante convince un amico a sottoscrivere un contratto luce e/o gas a uso abitativo, con l’offerta dedicata dalla promozione “Porta un amico”. Tale tariffa promozionale potrà essere attivata sul sito Internet di Engie Italia, utilizzando il codice Amico ricevuto , oppure al telefono, chiamando il numero verde 800.90.11.99 ;

convince un amico a sottoscrivere un contratto luce e/o gas a uso abitativo, con l’offerta dedicata dalla promozione “Porta un amico”. Tale tariffa promozionale potrà essere attivata sul sito Internet di Engie Italia, utilizzando il , oppure al telefono, chiamando il ; per quanto riguarda il cliente portato, invece, potrà usufruire dei vantaggi della promozione solo attivando una fornitura di luce e/o gas, a uso abitativo, aderendo all’offerta prevista dalla promozione “Porta un amico”.

La comunicazione dell’avvenuta ricezione dei premi avverrà tramite mail per entrambi i clienti. Ogni cliente portante potrà inviare un codice Amico a un numero illimitato di persone, ma potrà ricevere soltanto 10 buoni premio, del valore di 30 euro ciascuno, per un massimo di 300 euro di bonus previsto dalla promozione “Porta un amico”.

Porta un amico in Engie: i premi e le modalità di erogazione

Il montepremi previsto dalla promozione “Porta un amico” ammonta in totale a 240.000 euro. I premi saranno erogati:

tramite sconto in bolletta , che sarà valido sia per il cliente portante sia per quello portato;

, che sarà valido sia per il cliente portante sia per quello portato; mediante buoni acquisto digitali, che saranno validi solo per il cliente portante.

Lo sconto in bolletta sarà pari a 30 euro per ciascuna fornitura sottoscritta, che saranno corrisposti in 6 rate mensili da 5 euro ciascuna. Nel caso di attivazione di una tariffa Dual (quindi luce e gas insieme) lo sconto in bolletta avrà un valore di 60 euro, che saranno corrisposti in 6 rate mensili da 10 euro ciascuna – 5 euro detratti dalla fornitura di luce e 5 euro dalla fornitura di gas.

In caso di recesso, cessazione o ricontrattualizzazione di una o di entrambe le forniture, non sarà possibile usufruire di eventuali premi residui, che non potranno più essere considerati validi. La validità dei premi previsti dalla promozione “Porta un amico” terminerà in data 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda, invece, i buoni acquisto digitali validi per il cliente portante, intanto quest’ultimo sarà libero di scegliere se usufruire dello sconto in bolletta o se ricevere i 30 euro di buoni acquisto digitali previsti. Sarà possibile selezionare uno dei buoni acquisto disponibili fra i seguenti partner aderenti all’iniziativa:

Amazon;

Decathlon;

Netflix;

Footocker.

I buoni così ottenuti potranno essere utilizzati direttamente sull’e-commerce del partner selezionato così come (ove possibile) presso gli store fisici. Il buono digitale sarà ricevuto nella propria casella di posta elettronica. I clienti che vorranno godere dei premi dell’iniziativa dovranno attivare una fornitura a uso domestico di luce e/o gas entro e non oltre il 30 settembre 2020. I buoni non potranno essere convertiti in denaro, né rimborsati nel caso di mancato utilizzo.

Engie Energia 3.0 light: cosa sapere sulla tariffa

La tariffa luce e/o gas da sottoscrivere per poter ricevere i premi dell’operazione “Porta un amico” prende il nome di Energia 3.0 Light. Si tratta di un’offerta disponibile sia sulla componente luce sia su quella gas. In particolare:

l’offerta luce è disponibile nelle versioni monoraria, al prezzo mensile di 46,99 euro , e trioraria, al prezzo mensile di 47, 29 euro ;

, e trioraria, al prezzo mensile di ; l’offerta gas è disponibile, invece, al prezzo mensile di 85,55 euro.

La tariffa luce monoraria permette già di risparmiare 65 euro rispetto al prezzo in Maggior Tutela, i quali, aggiunti ai 300 euro della promozione “Porta un amico” assicurano un risparmio di ben 365 euro. Adesso non resta che trovare gli amici da invitare e il gioco è fatto.

