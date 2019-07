Offerte Kena Mobile: a luglio 2019 annullati i costi di attivazione

Kena Mobile, ovvero l’operatore di telefonia mobile low cost di Tim, si è guadagnato un certo seguito tra gli utenti italiani grazie alle sue tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha scelto di combattere Iliad e la sua strategia commerciale particolarmente aggressiva offrendo la stessa quantità di traffico voce e dati del concorrente francese. La differenza sta nel prezzo, che cambia a seconda dell’operatore di provenienza.

Non a caso la sua proposta più economica può essere sottoscritta solo da chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali minori. L’offerta “mediana” è principalmente indirizzata ai clienti di ho. Mobile mentre la terza e più costosa promozione può essere attivata da chiunque a prescindere dal suo attuale gestore.

Kena Mobile ha deciso di rilanciarsi alla grande in questo mese di luglio con una chicca per i nuovi clienti. Coloro che sottoscriveranno una delle sue offerte questa estate non dovranno sobbarcarsi i tanto vituperati costi di attivazione.

Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte oggi disponibili di Kena e le modalità con cui sottoscriverle.

Le offerte di Kena Mobile di luglio

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare verso tutti

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese e può essere sottoscritta online o nei punti vendita autorizzati. La spesa per l’attivazione è azzerata ma si dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps.

In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l‘attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’operatore oggi offre l’opportunità di condividere il proprio traffico con un amico che dispone di una linea Kena. E’ possibile regalare fino a 2 GB al costo di 1 euro. Per farlo è sufficiente inserire il numero al quale cedere i Gigabyte e attivare il servizio. L’amico avrà 7 giorni di tempo per consumarli.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Si ricorda che Kena sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi.

3. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

4. Kena 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

