Offerte iPhone 11 incluso, le promo di Tim per averlo a rate

iPhone 11 è già diventato uno degli smartphone più apprezzati dagli utenti italiani, e non solo tra i fan accaniti di Apple . Scopri le migliori offerte di Tim per acquistare l’ultima generazione dei telefoni di Cupertino

Tutti vogliono iPhone 11, l’ultima generazione degli smartphone di Apple. Quest’anno il colosso di Cupertino ha deciso di realizzare tre modelli diversi: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. I dispositivi si distinguono tra loro soprattutto per le dimensioni e la qualità dello schermo e per la presenza di una doppia fotocamera nel modello “base” che diventa tripla in quelli di fascia più alta. iPhone 11 va a coprire quella fetta di mercato prima occupata da iPhone XR mentre iPhone 11 Pro è il vero successore di iPhone XS.

Il punto di forza di iPhone 11 Pro è certamente il comparto fotografico. Il sistema a tripla fotocamera permette un’inquadratura quattro volte più ampia rispetto ai modelli precedenti e consente di realizzare foto perfette anche in assenza quasi totale di luce grazie alla Modalità Notte ottimizzata dal processore A13 Bionic e video in altissima qualità (4K a 60 fotogrammi al secondo). Gli stessi strumenti di fotoritocco che solitamente si utilizzano per le immagini oggi possono essere applicati anche ai filmati. L’angolo di campo più ampio offre la possibilità di vedere ciò che avviene al di fuori dell’inquadratura per decidere se includerlo o meno nello scatto.

La Modalità Ritratto è ideale per i selfie per l’integrazione della funzione “illuminazione ritratto” che controllando la l’intensità della luce valorizza il soggetto dell’autoscatto. Inoltre, Apple ha aggiunto un nuovo filtro “Luce high key b/n” per foto monocromatiche di qualità professionale.

iPhone 11 Pro apporta un miglioramento anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale Smart HDR, che grazie ad evoluti algoritmi di machine learning regola in automatico i dettagli del volto e dello sfondo per ottimizzare la qualità delle foto.

Chi sogna di mettersi in tasca il suo iPhone 11 dovrebbe valutare le convenienti offerte telefono incluso di Tim. L’operatore italiano consente di associare l’acquisto a rate del top di gamma di Apple a tutte le sue tariffe Ricaricabile con un piano dati attivi. L’operatore richiede ai suoi clienti un vincolo di 30 mesi e un anticipo di entità variabile a seconda del modello di iPhone desiderato e del taglio di memoria. Il pagamento può essere effettuato solo con carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard e Amex. Le carte prepagate non sono accettate. Si ricorda che se l’utente passa ad altro operatore prima della scadenza del contratto o esercita il suo diritto di recesso dovrà corrispondere le rate residue.

Con Tim Next è una modalità ancora più vantaggiosa per ottenere iPhone 11 in quanto non è previsto il vincolo di 2 anni. Il servizio consente a 6 mesi dall’acquisto di sostituire lo smartphone presso un qualsiasi negozio Tim e di sceglierne un altro tra quelli inclusi nell’offerta di Tim Next. L’utente ha anche la possibilità di restituirlo senza alcun costo aggiuntivo o di tenerlo continuando a pagare le rate e usufruendo di un’assicurazione contro danni accidentali ed, eventualmente, anche per il furto.

Le offerte iPhone 11 incluso di Tim

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto un costo attivazione di 9.99 euro per avere:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

Ecco le principali offerte Ricaricabile di Tim:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Annunci Google

Confronta le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/12/19.

iPhone 11 – scheda tecnica

Display LCD Liquid Retina HD da 6,1″ (1.792×828 pixel a 326 ppi)

Altezza: 150,9 mm

Larghezza: 75,7 mm

75,7 mm Spessore: 8,3 mm

Peso: 194 grammi

Memoria da 64, 128 e 256 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Doppia fotocamera principale da 12 MP con grandangolo e ultra‑grandangolo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.110 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro – scheda tecnica

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro Max – scheda tecnica