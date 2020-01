Offerte Internet wireless: le alternative a fibra e adsl a gennaio 2020

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica o dalla rete ADSL ha a sua disposizione diverse alternative per poter sfruttare una connessione illimitata da casa. Le offerte Internet wireless, infatti, rappresentano dei veri e propri punti di riferimento per tutti gli utenti che non possono sfruttare la banda ultra-larga e che non sono raggiunti da una buona rete ADSL. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet wireless di questo mese per chi non è raggiunto dalla fibra ottica o dall’ADSL.

Le offerte Internet wireless per la connessione di casa rappresentano delle ottime alternative alle tradizionali offerte che prevedono che la connessione ad Internet avvenga tramite rete ADSL o tramite rete in fibra ottica FTTH o fibra mista rame FTTC. Ancora oggi sono moltissimi gli utenti che non possono contare sulla fibra FTTH o sulla fibra mista FTTC e che non sono raggiunti dall’ADSL o possono attivare un abbonamento con una connessione molto scadente (spesso, infatti, molte reti ADSL offrono prestazioni decisamente inferiori rispetto alle velocità massime possibili).

Per questo mese, è possibile scegliere tra diverse offerte Internet wireless che possono rappresentare delle ottime alternative alle più tradizionali offerte ADSL e fibra ottica. La tabella qui di sotto riassume tutte le principali offerte da valutare:

Nome offerta Connessione ad Internet Linea telefonica Costi Bonus EOLO Super illimitata sino a 100/10 Mega (con opzione EOLO Cento) oppure 30/3 Mega chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali 27,90 Euro al mese 6 mesi di DAZN, un secondo servizio digitale a scelta in regalo EOLO Easy illimitata sino a 30/3 Mega chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali 26,90 Euro al mese Home 20 Mega di Cheapnet illimitata sino a 20 Mega – 22,90 Euro al mese per un anno, poi 26,90 Euro al mese Opzione Stop & Go Home 30 Mega di Cheapnet illimitata sino a 30 Mega – 25,90 Euro al mese per un anno po i 29,90 Euro al mese Opzione Stop & Go Ultrainternet Wireless di Tiscali illimitata sino a 100 Mega chiamate illimitate verso i fissi nazionali e 500 minuti al mese verso i mobili 24,90 Euro al mese con attivazione di 30 Euro 2 mesi di Infinity TV

EOLO Super

Una delle principali alternative del mese di gennaio 2020 per chi non è raggiunto dalla fibra ottica e dalla rete ADSL è rappresentata dall’offerta EOLO Super di EOLO, provider di riferimento del mercato delle connessioni Internet wireless in Italia. Sino alla fine del mese, i nuovi clienti possono contare su di una promozione davvero molto interessante che rende EOLO Super una delle tariffe Internet wireless più interessanti sul mercato.

Vediamo, di seguito, tutti i dettagli relativi all’offerta EOLO Super.

tramite tecnologia “fibra mista radio” che prevede l’installazione di un’antenna nell’abitazione dell’utente che servirà per creare il collegamento radio con il ripetitore di EOLO; la velocità massima di connessione è pari a 30 Mega in download e 3 Mega in upload; per il primo mese di abbonamento (nelle aree coperte dal servizio), l’utente potrà contare gratuitamente sui vantaggi dell’opzione EOLO Cento che permette di navigare sino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload; tale opzione ha un costo di 6,90 Euro al mese in più oltre al canone mensile e il cliente è libero di scegliere se mantenerla attiva o meno linea telefonica con chiamate illimitate (0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e verso tutti i numeri mobili nazionali

EOLO Super presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese (invece che 39,90 Euro al mese, canone che caratterizza la tariffa non in promozione). Per i nuovi clienti che scelgono l’offerta di EOLO ci sono diversi bonus aggiuntivi:

l’EOLOrouter è disponibile gratuitamente; è possibile richiedere l’EOLOrouterEVO al costo di 2 Euro in più al mese; nel caso in cui l’opzione EOLO Cento venga attivata dal cliente, il dispositivo viene incluso gratuitamente nell’abbonamento

non sono previsti costi di installazione dell’impianto; l’installazione verrà eseguita da un tecnico qualificato che sarà inviato direttamente da EOLO; il cliente può richiedere l’installazione rapida (garantita in 5 giorni lavorativi) che presenta un costo extra di 39,90 Euro una tantum

per tutti i nuovi clienti che scelgono EOLO Super è disponibile in regalo un abbonamento di 6 mesi a DAZN , la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, tra i tanti contenuti trasmessi in esclusiva, permette di seguire anche 3 partite per ogni giornata del campionato di Serie A

, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, tra i tanti contenuti trasmessi in esclusiva, permette di seguire anche 3 partite per ogni giornata del campionato di Serie A i nuovi clienti, oltre all’abbonamento a DAZN, hanno a loro disponibile un altro servizio digitale in regalo a scelta tra 6 mesi di ticket Intrattenimento di NOW TV (la piattaforma di streaming di Sky), 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (il servizio di Amazon che offre un gran numero di vantaggi, a partire dalla consegna gratuita in 1 giorno su milioni di prodotti) e 12 mesi di abbonamento Xbox Live Gold (il servizio che permette di giocare online con Xbox One e di ricevere giochi gratis ogni mese)

a scelta tra (la piattaforma di streaming di Sky), (il servizio di Amazon che offre un gran numero di vantaggi, a partire dalla consegna gratuita in 1 giorno su milioni di prodotti) e (il servizio che permette di giocare online con Xbox One e di ricevere giochi gratis ogni mese) è possibile richiedere il servizio Assistenza Rapida, disponibile al costo di 2 Euro al mese, che mette a disposizione del cliente l’assistenza tecnica telefonica entro 20 secondi e dà priorità nel ripristino del servizio

i clienti possono richiedere l’attivazione del servizio EOLO Rete Protetta, che permette di navigare in piena sicurezza al costo di 2 Euro al mese con primo mese gratis

i clienti possono richiedere un IP statico al costo di 7,50 Euro al mese

non sono previsti penali in caso di recesso; al momento della disattivazione della linea il cliente dovrà versare esclusivamente un contributo pari a 54,90 Euro pari ai costi per la disinstallatone degli apparati

EOLO Super è disponibile per tutti i nuovi clienti che desiderato attivare un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa. L’offerta può essere attivata direttamente online, previa la verifica della copertura del servizio. Da notare, inoltre, che i clienti raggiunti dalla rete in fibra ottica FTTH dell’operatore (disponibile in oltre 80 città italiane) potranno attivare l’offerta con questa tecnologia, che garantisce una velocità massima di 1000 Mega in download, invece che con tecnologia fibra mista radio.

Per verificare la copertura e procedere con l’attivazione di EOLO Super, sfruttando l’ottima promozione attualmente disponibile, è possibile cliccare sul box riportato qui di seguito.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Super

EOLO Easy

Per gli utenti che desiderano contenere le spese dell’abbonamento c’è la possibilità di attivare EOLO Easy, offerta “base” del provider” che presenta un costo periodico di 26,90 Euro al mese. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

connessione illimitata tramite rete in fibra mista radio; la connessione con tecnologia Internet wireless presenta una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

tramite rete in fibra mista radio; la connessione con tecnologia Internet wireless presenta una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali EOLOrouter gratuito in promozione invece che al costo di 3 Euro al mese; i clienti possono richiedere l’EOLOrouterEVO al costo di 2 Euro al mese invece 5 Euro al mese

non sono previsti costi di recesso al netto del contributo una tantum per la disinstallazione degli impianti

è possibile richiedere l’installazione rapida garantita (che verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi) in promozione al costo di 39,90 Euro una tantum

i clienti possono richiedere i servizi di Assistenza Rapida, disponibile a 2 Euro al mese, EOLO Rete Protetta, disponibili a 2 Euro al mese, e IP Statico, disponibile a 7,50 Euro al mese

Anche EOLO Easy è disponibile tramite attivazione online, previa verifica della copertura del servizio che può essere effettuata tramite il sito EOLO, disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Easy

Home 20 Mega di Cheapnet

Tra le principali alternative alle offerte ADSL e fibra ottica troviamo le offerte Internet wireless di Cheapnet. Queste tariffe permettono di poter contare su di un abbonamento per la linea fissa di casa, con connessione tramite tecnologia wireless, ad un costo decisamente contenuto. L’offerta “base” di Cheapnet è Home 20 Mega che, attualmente, è disponibile in promozione con canone scontato per un anno. Ecco i dettagli di quest’offerta:

connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 20 Mega in download

canone di 22,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione; successivamente alla fine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,90 Euro al mese

di sottoscrizione; successivamente alla fine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,90 Euro al mese opzione Stop & Go inclusa nel prezzo; grazie a quest’opzione è possibile sospendere l’abbonamento durante un periodo di non utilizzo della connessione evitando quindi di pagare per il servizio

Per attivare Home 20 Mega di Cheapnet è necessario verificare la copertura del servizio. Per verificare la disponibilità dell’offerta dell’operatore è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva HOME 20 Mega

Home 30 Mega di Cheapnet

Tra le offerte Cheapnet segnaliamo anche Home 30 Mega, un abbonamento che permette di accedere ad Internet con una velocità massima superiore rispetto all’offerta precedente. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 30 Mega in download

canone di 25,90 Euro al mese per un anno , successivamente l’abbonamento si rinnova a 29,90 Euro al mese

, successivamente l’abbonamento si rinnova a 29,90 Euro al mese opzione Stop & Go inclusa nel prezzo; grazie a quest’opzione è possibile sospendere l’abbonamento durante un periodo di non utilizzo della connessione evitando quindi di pagare per il servizio

Per attivare HOME 30 Mega è necessario verificare la copertura del servizio dal sito Cheapnet.

Verifica la copertura ed attiva HOME 30 Mega

Ultrainternet Wireless di Tiscali

Tra le offerte Internet wireless da valutare nel caso in cui non siano disponibili le tecnologie come la fibra ottica e l’ADSL troviamo anche Ultrainternet Wireless di Tiscali. Ecco i dettagli dell’abbonamento in questione:

connessione illimitata con tecnologia wireless “fibra mista radio”; la velocità massima della connessione è pari a 100 Mega

con tecnologia wireless “fibra mista radio”; la velocità massima della connessione è pari a 100 Mega linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi nazionali e con 500 minuti di chiamate al mese verso i cellulari nazionali

L’offerta di Tiscali presenta un costo promozionale di 24,90 Euro al mese a tempo indeterminato per tutti i nuovi clienti. Da segnalare anche la presenza di un contributo di attivazione di 30 Euro una tantum (invece che 99 Euro). E’ possibile attivare Ultrainternet Wireless di Tiscali anche senza una linea telefonica fissa. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta, l’operatore regala 2 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity TV.

Per maggiori dettagli su quest’offerta è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte Tiscali.