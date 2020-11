Offerte Internet senza conto corrente: operatori e tariffe di Novembre 2020

Uno dei metodi di pagamento più diffusi per la offerte Internet casa è la cosiddetta domiciliazione, ovvero l’addebito automatico del costo mensile della linea su conto corrente bancario, postale e carta di credito. In passato gli operatori incentivavano tale modalità con sconti e promozioni ma oggi, nella maggior parte dei casi non è più così. Per chi non possiede un conto corrente è quindi possibile disporre di una linea fissa e pagare in altri modi, come ad esempio il bonifico bancario o il bollettino postale. L’unico lato negativo è il fatto che questi servizi prevedono una piccola spesa ulteriore.

Offerte Internet senza conto corrente: operatori e tariffe

Le offerte fibra casa permettono di accedere alla fibra ottica nelle modalità FTTC (Fiber to the Cabinet) e FTTH (Fiber to the Home). La prima prevede che la fibra ottica arrivi fino alla cabina stradale e da lì il modem dell’utente finale è raggiunto tramite la rete in doppini in rame. La seconda invece arriva direttamente fino a casa e offre prestazioni superiori in termini di velocità e stabilità del segnale. Potete verificare la copertura con un semplice click utilizzando l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it. Dove non arriva la fibra ottica è disponibile la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), in cui la connessione Internet viene offerta tramite la rete 4G o 4G+.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

E’ possibile pagare:

In Ufficio Postale indicando linea telefonica, importo da pagare, anno e mese della fattura

Sportelli Bancomat h24 con PagoBancomat

Punti vendita LIS Paga di Lottomatica con carte prepagate Visa e MasterCard, carte PagoBancomat o contanti

Punti vendita Sisal in contanti portando con sé il bollettino

Carta Aura Findomestic

CBill (Interent Banking)

CityPoste Payment

Coop con bollettino premarcato

Sportello bancario con bollettino premarcato

Chi è già cliente di Tim per la telefonia mobile e sottoscrive Tim Super Fibra ha la possibilità di attivare gratuitamente Tim Unica, l’offerta per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Il pagamento di entrambe le linea avviene direttamente in bolletta.

Attiva Tim Super Fibra »

2. Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese solo online fino al 16/11/20. L’operatore permette però di provare il suo servizio per 30 giorni, al termine dei quali si può decidere di disattivare la linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea. E’ possibile pagare con bollettino postale o bonifico bancario.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

WOW Fi: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio ha un costo di 9,95 euro l’anno ma il primo mese è offerto dal provider

Fastweb offre una ricca scelta di servizi aggiunitivi e pacchetti per personalizzare la propria tariffa come:

Smartworking pack

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet e altro per lavorare in remoto

Senior Pack

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet per una vita attiva e mantenersi al passo con i tempi

E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, cuffie, tablet e tanto per la didattica a distanza e lo smart learning

Attiva Fastweb Casa »

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 23,95 euro al mese per 24 mesi, poi 28,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 23,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 26,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 26,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

L’offerta convergente Fastweb Casa + Fastweb Mobile permette di aggiungere alla linea fissa una SIM con:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

Il costo del piano è di 8,95 euro al mese. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti vincoli o penali per la disattivazione. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

Attiva Fastweb Casa + Mobile »

3. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi)

6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra)

L’offerta di Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

E’ possibile pagare:

Con bonifico bancario , utilizzando l’IBAN IT 69 W 03069 09400 100000008461 (Intesa SanPaolo Spa) a favore di Vodafone Italia S.p.A., inserendo nella causale di pagamento il numero della fattura non fiscale

, utilizzando l’IBAN IT 69 W 03069 09400 100000008461 (Intesa SanPaolo Spa) a favore di Vodafone Italia S.p.A., inserendo nella causale di pagamento il numero della fattura non fiscale Con bollettino postale premarcato pagabile presso gli Uffici Postali e le ricevitorie Sisal o Lottomatica

pagabile presso gli Uffici Postali e le ricevitorie Sisal o Lottomatica Con bollettino postale in bianco, pagabile solo presso gli Uffici Postali sul C/C 28287100 intestato a Vodafone Italia S.p.A. – Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), inserendo nella causale di pagamento il numero della fattura non fiscale

Attiva Internet Unlimited »

4. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa di WindTre ha un costo di 28,98 euro al mese fino al 16/11/20. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 29,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

E’ possibile pagare:

In modalità paperless in tutti gli Uffici Postali indicando il conto telefonico WindTre

in tutti gli Uffici Postali indicando il conto telefonico WindTre Con bonifico bancario indicando nella causale “Pagamento Conto Telefonico (indicare numero esteso della fattura)”, codice cliente, numero di telefono per cui è stata emessa la fattura (IBAN: IT54B0200805351000004968848 – intestato a Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI))

indicando nella causale “Pagamento Conto Telefonico (indicare numero esteso della fattura)”, codice cliente, numero di telefono per cui è stata emessa la fattura (IBAN: IT54B0200805351000004968848 – intestato a Wind Tre S.p.A. Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI)) Bollettino postale in bianco a intestato a Wind Tre S.p.A., su C/C 42083204, indicando nella causale “Pagamento Conto Telefonico (indicare numero esteso della fattura)”, codice cliente e il numero di telefono per cui è stata emessa la fattura

Attiva Super Fibra »

6. PosteMobile Casa Internet

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (59 euro)

Modem incluso

Consegna telefono e installazione inclusa (80 euro)

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 39,90 euro fino al 28/11/20. Per attivare PosteMobile Casa Internet è necessario richiederla presso un Ufficio Postale. Fatto questo si verrà contatti per fissare un appuntamento per la consegna e installazione dei prodotti da parte di un tecnico specializzato. Nell’offerta sono inoltre inclusi:

segreteria telefonica

numero del chiamante visibile sul display del telefono

avviso di chiamata

call center dedicato

Il costo dell’offerta sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con bollettino postale o bonifico bancario su conto corrente postale intestato a: PostePay S.p.A. Fatture PosteMobile bonifici Codice IBAN: IT94U0760103200000096076716. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture.

Confronte le offerte di PosteMobile »

1. Sky Wi-Fi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 10 euro per il primo mese poi 39,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 57,90 euro al mese. Anche in questo caso è possibile pagare con bollettino postale o bonifico bancario. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

Confronte le offerte Sky Wifi »

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi