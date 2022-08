Offerte Internet senza conto corrente: operatori e tariffe di Agosto 2022

Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce 26,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La maggior parte degli operatori di rete propone sconti e agevolazioni a chi sceglie la domiciliazione, ovvero l’addebito automatico del prezzo dell’offerta Internet Casa su conto corrente o carta di credito. Come fare quindi se non si dispone di un deposito in banca? In questo caso ci sono comunque altri modi per pagare. Alcuni istituti di credito permettono comunque di avere una carta si pagamento senza conto corrente, altrimenti si può scegliere di pagare con bollettino postale o con un bonifico bancario. Un numero ristretto di gestori permette anche di utilizzare Satispay o altre piattaforme per le transazioni online come Paypal

Offerte Internet Casa senza conto corrente di agosto

Con le offerte fibra ottica è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Alcuni operatori però con l’integrazione di altri apparati (GPON – Gigabit Passive Optical Network) permettono di arrivare anche a 2,5 Gbps in download. Una tipologia di connessione alternativa è la FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra misto rame fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Con la fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) si può invece navigare in media fino a 100 Mbps ma in alcuni casi si può arrivare fino a 1 Gbps in download. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Offerte Internet Casa senza conto corrente di TIM

TIM propone due differenti tariffe base. La prima include navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download su rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese. La seconda chiamata TIM WiFi Power Smart al prezzo 29,90 euro al mese senza vincoli aggiunge chiamate illimitate da fisso, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e modem TIM Hub+.

Chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese può accedere un’offerta Internet casa con le stesse caratteristiche di TIM WiFi Power Smart ma al prezzo di 24,90 euro al mese con domiciliazione.

I clienti TIM per fisso e mobile possono poi attivare gratuitamente TIM Unica per avere Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme a TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per giocare su TIM Party e vincere un volo verso Los Angeles o Las Vegas. I badge si raccolgono tramite l’iniziativa Party Collection. Con TIM Unica il pagamento avviene con addebito automatico su carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica.

Alle offerte di TIM è poi possibile aggiungere un pacchetto intrattenimento come:

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV, documentari, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana su TIMVISION, tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e altri sport su DAZN e la Champions League su Infinity+ per 12 mesi. La visione è gratuita fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro

con film, serie TV, documentari, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana su TIMVISION, tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e altri sport su DAZN e la Champions League su Infinity+ per 12 mesi. La visione è gratuita fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ a 10 euro fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 30,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro

Offerte Internet Casa senza conto corrente di Vodafone

Vodafone invece nella sua offerta base include navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione a 27,90 euro al mese.

Anche l’operatore in rosso come TIM propone uno sconto sulla sua offerta fibra a chi è già suo cliente mobile ma senza particolari condizioni. L’offerta ha un costo di 22,90 euro al mese con le chiamate però non incluse.

Offerte Internet Casa senza conto corrente di Fastweb

Fastweb è tra gli operatori che permette la maggiore possibilità di scelta in termini di offerte fibra ottica ma soprattutto consente di provare la sua rete per 30 giorni gratuitamente. Dopo il periodo promozionale se non siete soddisfatti si può disattivare la linea senza penali o ulteriori costi seguendo una breve procedura online.

Per chi è interessato soprattutto alla linea fissa è disponibile Fastweb Casa Light con navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH, chiamate a consumo, modem FastGate, i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali e attivazione a 25,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online si ha anche spazio di archiviazione illimitato nel cloud su WOW Space.

Fastweb Casa rispetto all’offerta precedente include anche le chiamate illimitate da fisso mentre il modem incluso diventa il più performante Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata. Il prezzo è di 28,95 euro al mese.

L’offerta Fastweb + Plenitude invece permette di aggiungere alla linea fissa anche una fornitura di luce, gas o entrambe con il fornitore a prezzo scontato. E’ possibile risparmiare fino a 144 euro l’anno per la bolletta energetica. Il prezzo di partenza della tariffa è di 18,95 euro al mese per 24 mesi, poi 25,95 euro al mese.

A qualsiasi tariffa di Fastweb è anche possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile Light : minuti illimitati e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di contributo per la SIM

: minuti illimitati e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile : minuti illimitati e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di contributo per la SIM

: minuti illimitati e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese più 10 euro di contributo per la SIM

Offerte Internet Casa senza conto corrente di Iliad

Iliad permette di pagare la sua offerta IliadBox solo con carta di credito ma include navigazione illimitata fino a 5 Gigabit al secondo in download su rete FTTH suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, chiamate illimitate da fisso, modem Iliad Box e attivazione a 15,99 euro al mese per chi è già suo cliente per la telefonia mobile, altrimenti 23,99 euro al mese. Al momento della registrazione o successivamente dall’Area Personale è possibile aggiungere un Wi-Fi Extender, utile ad amplificare il segnale in tutta la casa, al prezzo di 1,99 euro al mese o un antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese. E’ possibile avere fino a 4 dispositivi. Il costo dell’installazione è di 39,99 euro.

Se ancora non siete clienti di Iliad per il mobile potete scegliere tra:

Giga 80 : minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro

: minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G a 7,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro Flash 150 : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G o 5G a 9,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro. L’offerta è disponibile fino a metà settembre, salvo proroghe

: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G o 5G a 9,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro. L’offerta è disponibile fino a metà settembre, salvo proroghe Dati 300: chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese. SIM a 9,99 euro

Offerte Internet Casa senza conto corrente di WindTre

WindTre nella sua offerta base chiamata Super Fibra invece include navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download su rete FTTH, chiamate illimitate da fisso, modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia e attivazione a 26,99 euro al mese.

Se però siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile potete però scegliere tra la stessa tariffa ma con chiamate a consumo al prezzo ridotto di 22,99 euro al mese o con un piano standard di Netflix incluso a 33,99 euro al mese.

Offerte Internet Casa senza conto corrente di Linkem

Linkem, di recente fusosi con Tiscali, rispetto agli operatori precedenti prevede solamente una connessione in FWA, anche se con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download. La sua offerta 5G Promo Easy 12 mesi poi include chiamate illimitate da fisso o VoiP con l’opzione Parla&Naviga. Il costo mensile è di 19,90 euro per un anno, poi 24,90 euro. L’attivazione di 48 euro è suddivisa nelle prime 12 fatture. A seconda della copertura disponibile alla propria abitazione viene fornito in comodato d’uso un apparato da interno o da esterno.

Offerte Internet Casa senza conto corrente di PosteMobile

PosteMobile invece in base alla copertura disponibile permette di scegliere tra fibra ottica o una connessione in fibra misto radio.

PosteCasa Ultraveloce navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download su rete FTTH, modem Wi-Fi trasportabile con chiavetta USB inclusa per connettersi in mobilità anche fuori casa senza limiti a 26,90 euro al mese con prezzo bloccato. Attivazione, consegna e installazione in promozione a 49 euro.

PosteMobile Casa Web navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download su rete FWA e modem trasportabile con consegna gratuita a 19,90 euro al mese. L’attivazione a 29 euro.

Offerte Internet Casa senza conto corrente di Eolo

Anche Eolo offre copertura sia in fibra ottica sia in FWA. Con Eolo Più si può avere navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download ma con i pacchetti +Intrattenimento o +Studio e Lavoro (primo mese gratuito poi 5 euro al mese) a seconda della tecnologia si può arrivare a 100 Mbps in download in FWA o 1 Gbps in download in FTTH. L’offerta poi include anche chiamate illimitate da fisso, EOLOrouter, 3 mesi di Amazon Prime e assistenza entro 3 minuti a partire da 24,90 euro al mese.

