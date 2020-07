Offerte Internet senza conto corrente: con quali operatori è possibile ad agosto 2020

Se non disponi di un conto corrente o semplicemente preferisci pagare in alto modo le bollette dalla tua linea fissa di casa, ecco le migliori offerte Internet casa che prevedono modalità di pagamento alternative

Oggi tutti gli operatori di linea fissa permettono di acquistare le loro offerte Internet casa e pagare le bollette non solo tramite addebito su conto corrente ma anche con carta di credito o altre modalità. Chi sceglie la prima forma di pagamento via SSD (Sepa Direct Debit) ha il vantaggio di potersi dimenticare le scadenze, in quanto il prelievo avviene in automatico. In più, chi sceglie di ricevere la bolletta online evita di dover pagare per la stampa e spedizione delle fattura e aiuta a ridurre gli sprechi di carta.

Non tutti però sono favorevoli al pagamento su conto corrente e fortunatamente quasi tutti i provider offrono una discreta libertà di scelta in termini di modalità di addebito. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte Internet senza conto corrente:

Offerte Internet senza conto corrente: le migliori di agosto 2020

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa è disponibile anche FTTC fino a 100/200 Mbps

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Vodafone Station incluso con Wi-Fi Optimizer

Vodafone TV inclusa con attivazione online per i soli clienti fibra ottica, altrimenti il costo è di 2 euro al mese per 48 mesi

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per i clienti fibra ottica

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. Dopo 24 mesi l’addebito mesile scende a 26,90 euro al mese e dopo altri 24 mesi (48 mesi in totale) a 20,90 euro al mese. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro.

Vodafone Ready prevede:

Instant Activation: 15 GB al giorno fin dal momento della sottoscrizione della tariffa per navigare su Internet sulla Giga Network 5G in attesa dell’attivazione della rete fissa

in attesa dell’attivazione della rete fissa Assistenza e configurazione da remoto in totale sicurezza

Modalità Sempre connessi per continuare a navigare e chiamare da fisso in ogni circostanza

App Vodafone Station

E’ possibile sottoscrivere Vodafone Unlimited anche senza Vodafone Ready al costo di 26,90 euro al mese.

Wi-Fi Optimizer offre i seguenti servizi:

Ottimizzazione nel tempo della connessione per tutti i dispositiv collegati alla rete

Segnale stabile e di lunga durata senza cadute improvvise

Erogazione della migliore velocità per tutti i device in base ai consumi fatti

Automatico adattamento ai device connessi contemporaneamente

Attiva Internet Unlimited

2. PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a 300 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload in 4G+ (fino a 150 Mbps in 4G o fino a 42 Mbps in 3G)

Modem Wi-Fi autoinstallante incluso e trasportabile

Spedizione gratuita in 4 giorni lavorativi

Assistenza tecnica dedicata al numero 160 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24)

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro se la si sottoscrive online o tramite operatore entro il 5/9/20. La spesa per l’attivazione è di 29 euro. L’imposta di bollo per l’attivazione dei contratti di telefonia di 16 euro è rateizzata in 8 fatture da 2 euro ciascuna.

Il modem incluso nelle offerte PosteMobile offre:

Velocità massima di connessione

Quattro porte LAN

Antenna esterna in dotazione per migliorare la ricezione del segnale

Browser supportati: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Microsoft Edge

Supporto per tutti i sistemi operativi

Attiva PosteMobile Casa Web

3. Superfibra

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

Modem incluso

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 26,98 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 33,98 euro al mese mentre con Internet 100 e 200 in FTTC NGA il costo è di 28,98 euro al mese. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

Wi-Fi Extender in promozione a 59,99 euro

L’offerta è valida online fino al 3/8/20.

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva SuperFibra di WindTre

4. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese nel caso in cui l’app non sia compatibile con la Smart TV (Samsung Smart TV prodotte nel 2014 e modelli successivi, Smart TV LG con sistema WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android)

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese invece di 34,90 euro se l’attivazione avviene entro il 29/8/20. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione.

Attiva Tim Super Fibra

5. Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 31/7/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick a 9,99 euro al mese (primi 3 mesi gratuiti)

Kit Sempre a Casa: 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: 8 euro per 24 rate

Attiva Fastweb Casa

Fastweb Casa è disponibile anche in altre varianti che comprendono servizi aggiuntivi:

Fastweb Casa + Senior Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

Senior Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, tablet, etc.) su FASTShop

Fastweb Casa + E-Learning Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

E-Learning Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, cuffie, tablet, etc.) su FASTShop

Fastweb Casa + Smartworking Pack

Aiuto alla configurazione via operatore (servizio offerto da AnyTech365) per PC, Mac, tablet, smartphone, stampante, smart TV e tanti altri dispositivi più controllo approfondito lato sicurezza

Smartworking Kit: sconto del 15% su una selezione di prodotti (PC, stampante, tablet, etc.) su FASTShop

6. Eolo Più

Internet fino a 30 Megabit in wireless o 1 Gigabit in fibra ottica FTTH con i pacchetti +Studio e Lavoro e +Intrattenimento a 5 euro al mese

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Assistenza in 3 minuti

EoloRouter incluso

L’offerta di Eolo ha un costo di 27,90 euro al mese invece di 34,90 euro più 30 euro per l’installazione (69,90 euro per installazione garantita entro 5 giorni). In caso di recesso anticipato è previsto un contributo per la disinstallazione degli apparati di 54,90 per la connettività wireless (FWA) e 24,90 euro in caso di fibra ottica FTTH. All’offerta è possibile aggiungere:

+Intrattenimento

Streaming e gaming alla massima velocità su più dispositivi

EoloRouterEVO

IP statico pubblico

6 mesi di DAZN (poi 9,99 euro al mese)

Il pacchetto costa 5,99 euro al mese con pagamento bimestrale. Il primo mese dell’offerta è gratuito.

+Studio e Lavoro

Connessione ad hoc per studio e lavoro alla massima velocità e con l’assistenza di Eolo

EoloRouterEVO

12 mesi di Microsoft 360 (poi 9,99 euro al mese)

Il pacchetto costa 5,99 euro al mese con pagamento bimestrale. Il primo mese dell’offerta è gratuito.

+Sicurezza

Antivirus

Parental control

Il pacchetto costa 3,99 euro al mese con pagamento bimestrale. Il primo mese dell’offerta è gratuito.

Promo +Studio e Lavoro e +Intrattenimento

Pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro a 8 euro al mese.

Promo tutto incluso

Pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza in promozione gratuita per un mese poi 10 euro al mese.

Attiva Eolo Più

