Offerte Internet casa senza telefono: 5 tariffe convenienti di Settembre 2021

Sei convinto che attivare le offerte Internet casa senza telefono sia più conveniente? In questa guida scopriamo se hai ragione o se potrebbe essere meglio scegliere comunque una promozione con chiamate incluse e non usare il telefono. Non sempre le promozioni solo Internet ti offrono delle condizioni vantaggiose, anzi spesso sono le tariffe tutto incluso che hanno dei costi più bassi delle altre.

Se vuoi attivare una promozione Internet casa senza telefono hai diverse possibilità tra le quali scegliere, puoi orientarti sulle offerte FWA o sui pacchetti solo Internet dei gestori. Se ti aspetti che queste tariffe sia più economiche dei piani che includono anche le chiamate però resterai deluso o delusa, perché non è vero che le offerte senza telefono costano meno.

Le migliori promozioni Internet casa sono in genere quelle per chi passa alla fibra e per i clienti che cambiano gestore. Il fatto che le chiamate siano o meno incluse nel piano tariffario è un aspetto che incide sulla convenienza in modo molto parziale, in molti casi è addirittura più vantaggioso attivare una promozione tradizionale con telefono e poi si è liberi di non usare il servizio anziché attivare un’offerta solo Internet che ha dei costi maggiori.

In ogni caso se vuoi sottoscrive un piano Internet per casa dovrai fornire al gestore il tuo codice fiscale, il tuo indirizzo e i dati personali. Per cambiare operatore è anche richiesto il codice identificativo della tua linea, se non sai cos’è ecco una guida che ti spiega che cosa è il codice di migrazione e dove trovarlo.

Le migliori offerte Internet casa senza telefono

Per trovare la tua nuova offerta puoi analizzare i cataloghi degli operatori Internet casa in cerca delle promozioni senza telefono oppure puoi usare i servizi di confronto online delle tariffe. Uno strumento utile in questi casi è il comparatore di SOStariffe.it, l’algoritmo velocizzerà la tua ricerca e in base ai filtri da te selezionati metterà in evidenza le offerte che più si adattano alle tue richieste.

Tra i filtri a disposizione ci sono: modem incluso, telefono, tipologia di connessione, offerte personali o business. Una volta impostati i dati i risultati ti mostreranno una classifica delle tariffe in base alla convenienza delle proposte. In alcuni casi potresti trovare che l’offerta consiglia quel mese dagli esperti di SOStariffe.it non è la più economica, questo perché magari la tariffa che costa meno ti garantisce una qualità di servizio minore o una quantità di servizi inferiore.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

L’FWA, ecco le promozioni del mese

Se sei del parere che per te la soluzione migliore sia un collegamento Internet senza telefono dovresti orientarti sulle tariffe wireless FWA, si basano su un collegamento che non richiede che tu abbia una linea telefonica attiva. La FWA è una rete che utilizza le onde radio per poi agganciarsi alla linea in fibra o ADSL al primo armadietto stradale disponibile. Le FWA sono reti che permettono di navigare tra i 30 Mega e i 100 Mega e sono delle linee che si possono attivare anche nelle zone in cui non arriva l’ADSL o la fibra ottica.

Ecco quali sono a Settembre le soluzioni proposte dai gestori di telefonia fissa per i clienti che cercano tariffe Internet a casa senza telefono. Le offerte FWA ti propongono abbonamenti Internet illimitati o con dei bundle dati precisi e con la possibilità di navigare alla massima velocità consentita. Non sono solo queste le promozioni che puoi considerare, anche alcune tariffe in fibra ti consentiranno di attivare solo il servizio Internet.

1. Ultrainternet wireless di Tiscali

È ancora in corso per un giorno la promozione che ti permette di attivare la promozione Ultrainternet wireless di Tiscali, la stessa offerta è disponibile anche in fibra. La tariffa wireless ti garantirà una connessione in 4G+ a 100 Mega, oppure se nella tua zona è disponibile la fibra FTTH puoi navigare a 1 Giga (verifica la copertura del servizio). Il canone di entrambe queste soluzioni è di 19,95 euro al mese per il primo anno, nel secondo anno il prezzo mensile sarà di 27,95 euro.

Con l’abbonamento Internet casa proposto da questo gestore sono inclusi nell’offerta:

attivazione 49 euro

modem

navigazione illimitata alla massima velocità di 1 Giga (se sei raggiunto dalla fibra FTTH)

2 mesi di Infinity gratis

chiamate a consumo (se aggiungi 1 euro puoi avere telefonate illimitate e 6 mesi di Infinity)

I pagamenti accettati da questo operatore sono le carte di credito e gli addebiti sul conto corrente. Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta cliccando sul link in basso.

Scopri ora l’offerta di Tiscali »

2. Vodafone Casa Wireless

L’alternativa proposta da Vodafone come promozione solo Internet e per la quale non è richiesta una linea telefonica è Casa Wireless. Con questa soluzione il gestore britannico ti offre la sua connessione fino ad 100 Mega a 21,90 euro al mese.

La proposta di Vodafone ti offre 200 Giga Internet alla velocità massima (100 Mega in download e 30 Mega in upload) e una volta raggiunto questa limiti potrai continuare a navigare ma alla velocità di 3 Mega in download e 1 Mega in upload. Le chiamate non sono comprese nel costo di questa promozione, ma lo sono le spese per l’attivazione e per la consegna del modem Vodafone. Se vuoi avere anche il servizio voce attivo e illimitato il costo mensile dell’offerta sale a 26,90 euro e avrai anche la connessione a 100 Mega senza limiti.

Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta del gestore britannico puoi cliccare sul link qui di sotto.

Annunci Google

Attiva Vodafone Casa Wireless»

3. Linkem Promo Special

Una delle promozioni wireless senza telefono che puoi attivare è questa offerta LINKEM, questo operatore non ti richiede di avere un collegamento alla rete del telefono attiva per poter installare ed utilizzare il suo modem.

La sua Promo Special ti offre un collegamento FWA da 23,90 euro al mese per 12 mesi (poi passerà a 26,90 euro) e ti fornirà solo il modem e una connessione illimitata. La velocità a cui potrai navigare con questo operatore è di 100 Mega in download e di 10 Mega in upload.

Passando a LINKEM dovrai anche pagare per l’attivazione del servizio del gestore, il contributo è suddiviso in 10 rate da 9,80 euro al mese.Puoi attivare l’offerta LINKEM online o cliccando sul link in basso.

Attiva LINKEM Promo Special»

4. Sorgenia Next Fiber

Anche se non è da molto che Sorgenia ha lanciato le sue offerte casa la società di luce e gas è già riuscita a proporre delle soluzioni molto competitive. La sua promozione ha dei costi veramente contenuti, il canone mensile proposto è di 24,50 euro al mese e in più ti offre anche una Gift Card di benvenuto del valore di 100 euro da spendere su Amazon o per il tuo abbonamento a Chili.

Con la sua Next Fiber avrai ogni mese:

connessione Internet casa illimitata

velocità massima di collegamento 1 Giga

attivazione e modem inclusi nel canone

Puoi richiedere maggiori informazioni Su Next Fiber e su come attivarla puoi cliccare sul link che trovi qui in basso.

Attiva Sorgenia Next Fiber »

5. TIM Super FWA

Infine siamo alla promozione di TIM, la sua Super FWA con:

connessione internet senza limiti

chiamate a consumo

modem e attivazione (10 euro per 24 mesi)

Il costo per poter accedere alla sua rete wireless è di 24,90 euro al mese. La velocità massima a cui potrai navigare se decidi di attivare questa soluzione è di 40 Mega in download e 4 Mega in upload, ma se acquisti il servizio Super Velocità (2 euro in più al mese) proposto da TIM potrai arrivare a 100 Mega in download e a 50 Mega in upload. La spesa per questo upgrade non si limiterà però alla piccola quota mensile, infatti per poter realizzare la Super Velocità TIM dovrà installare sia il tradizionale modem 4G in casa che l’antenna esterna per potenziare il segnale e quest’ultima ti costerà 99 euro.

Nel piano wireless non è compreso il servizio telefonico, se dovessi cambiare idea dopo aver già attivato FWA potrai richiedere a TIM di aggiungere anche l’opzione Voce alla tua offerta pagando 2 euro in più sul canone mensile. Inoltre, come per le altre offerte TIM, se sei un cliente del gestore per quanto riguarda il servizio mobile potrai avere TIM UNICA e i suoi Giga illimitati su i tuoi numeri di casa. L’opzione ti permette di estendere il tuo bundle dati e quello di altre 5 SIM della tua famiglia. Per poter attivare il servizio UNICA dovrai unificare la bolletta casa e quella dello smartphone e domiciliare i pagamenti.

Per gli appassionati di Cinema o Sport può essere utile sapere che con TIM è anche disponibile la piattaforma TIMVISION, la streaming tv di questo operatore. Nel catalogo del gestore potrai scegliere tra tanti pacchetti Intrattenimento e Sport quello che fa al caso tuo e attivare delle offerte che ti consentiranno di gestire i tuoi abbonamenti tv con un unico strumento.

Se vuoi attivare Super FWA di TIM o se vuoi maggiori informazioni puoi cliccare sul link in basso.

Attiva TIM Super FWA »