Offerte Internet Casa senza conto corrente: le promozioni di maggio 2022

Oggi è possibile trovare un’offerta Internet casa senza conto corrente o senza carta di credito (strumento di pagamento legato comunque a un conto)? La risposta è affermativa: vediamo allora le promozioni in fibra senza conto corrente che si possono pagare con bollettino postale o, in alternativa, con carta prepagata, come la Postepay Evolution.

Avere Internet a casa anche se non si ha un conto corrente attivo è possibile? Sì, in quanto nonostante sia più pratico e immediato attivare un addebito diretto su conto corrente o carta di credito, è comunque ancora possibile pagare ogni mese tramite bollettino postale cartaceo.

Quest’ultimo non si deve pagare necessariamente in Posta, dove in genere ci sono lunghe code, ma anche presso una tabaccheria vicino casa. In entrambi i casi, vengono applicate delle commissioni, che corrispondono a circa 2 euro.

Quali sono le migliori offerte Internet casa senza conto corrente? Nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio le proposte di TIM, WINDTRE, Iliad, Fastweb e Vodafone. Vediamo un primo confronto comparativo nella tabella che segue.

Offerta Internet Casa senza conto corrente Costo mensile Servizi inclusi gratuitamente Premium fibra TIM 24,90 euro al mese per già clienti mobile 29,90 euro al mese per gli altri clienti possibilità di attivare TIM UNICA e di avere Giga illimitati sullo smartphone, anche su più SIM dello stesso nucleo familiare Super fibra WINDTRE 22,99 euro al mese per i già clienti mobile 26,99 euro al mese per gli altri clienti 12 mesi di Amazon Prime Video Iliad Internet casa 15,99 euro al mese per i già clienti mobile 23,99 euro al mese per gli altri clienti / Fastweb Casa 28,95 euro al mese sconti sulle offerte di Plenitude (ex Eni luce e gas) oppure costo scontato nel caso in cui si sia già clienti Eni Vodafone Internet Unlimited 24,90 euro al mese per i già clienti mobile 27,90 euro al mese per gli altri clienti aggiungendo un extra mensile, si potrà avere una SIM con minuti, messaggi e Giga illimitati

Come si può notare dai costi riportati in tabella, dei 5 operatori descritti, quello che propone i prezzi più bassi tra tutti è Iliad. In generale, tutti gli operatori propongono offerte di tipo all inclusive che non superano i 30 euro mensili.

Sono previsti solitamente:

Internet illimitato fino alla velocità della fibra ottica, nelle zone che sono raggiunte da tale tecnologia di rete;

chiamate illimitate e gratuite da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

un modem di ultima generazione;

il contributo di attivazione incluso (anche se non sempre);

eventuali altri servizi accessori inclusi o a pagamento (con l’aggiunta di budget inferiori rispetto a quelli previsti per una sottoscrizione singola).

Offerte Internet Casa senza conto corrente TIM

Nome offerta fibra senza conto corrente Premium fibra Costo mensile 29,90 euro Velocità fibra ottica FTTH 1 Giga in download e 300 Mega in upload Contributo di attivazione incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi Modem TIM HUB+, incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi

L’offerta in fibra ottica di TIM prevede un costo ridotto per i già clienti mobile, che riceveranno uno sconto pari a 5 euro, pagando 24,90 euro al mese. La promozione comprende anche le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

L’offerta Internet casa senza conto corrente di TIM potrà essere personalizzata con i servizi legati all’intrattenimento, come per esempio con la promozione TIMVISION Gold: clicca sul link per saperne di più.

Offerte Internet Casa senza conto corrente WINDTRE

Nome offerta fibra senza conto corrente Super fibra Costo mensile 26,99 euro Velocità fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload Contributo di attivazione zero costi di attivazione Modem modem con Wi-Fi 6 incluso

L’offerta Internet casa senza conto corrente di WINDTRE è disponibile al costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Comprende 12 mesi di Amazon Prime Video, con i quali si potranno vedere i 16 match calcistici del mercoledì.

Il modem di ultima generazione viene invece proposto in vendita abbinata al costo di 5,99 euro al mese, che sono già inclusi nel costo dell’abbonamento mensile, per un periodo di 48 mesi.

Offerte Internet Casa senza conto corrente Iliad

Nome offerta fibra senza conto corrente Premium fibra Costo mensile 23,99 euro Velocità fibra ottica FTTH fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload Contributo di attivazione 39,99 euro una tantum Modem Iliad Box

Oltre a quanto indicato in tabella, l’offerta Internet casa senza conto corrente di Iliad comprende anche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere.

Considerato che i già clienti mobile potranno attivare una nuova promozione Internet casa al costo di 15,99 euro al mese, si consiglia prima di valutare l’attivazione di una delle offerte mobile Iliad.

In particolare, si consiglia:

Iliad Giga 120 , che ha un costo di 9,99 euro al mese e inclusi 120 Giga mensili, oltre che minuti e chiamate senza limiti;

Iliad Giga 80, che ha un costo di 7,99 euro al mese e inclusi 80 Giga mensili, oltre che minuti e chiamate senza limiti.

Fastweb senza conto corrente

Nome offerta fibra senza conto corrente Fastweb Casa Costo mensile 28,95 euro Velocità fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga in download Contributo di attivazione gratuito Modem Internet Box con Wi-Fu6 di ultima generazione e Alexa integrata

La promozione Internet casa senza conto corrente proposta da Fastweb garantisce la navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione Parental Control. Sono inoltre incluse le chiamate gratuite da numero fisso, i corsi della Fastweb Digital Academy e l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa.

Aggiungendo soli 4 euro in più al mese, si potrà acquistare anche un amplificatore Wi-Fi Booster, attraverso il quale sarà possibile rendere la connessione più potente in ogni angolo della propria abitazione.

Nel caso in cui si volesse risparmiare, si potrebbe anche decidere di attivare la promozione Fastweb senza conto corrente chiamata Casa Light. Disponibile al costo di 25,95 euro al mese, comprende:

la fibra ultraveloce;

le chiamate a consumo;

il modem FASTGate;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

il contributo di attivazione.

Vodafone senza conto corrente

Nome offerta fibra senza conto corrente Premium fibra Costo mensile 29,90 euro Velocità fibra ottica FTTH Internet fino a 2,5 Giga in download Contributo di attivazione Incluso a costo zero Modem Modem Wi-Fi 6 di ultima generazione con Wi-Fi Optimizer incluso nel prezzo

Vodafone permette di attivare una promozione senza conto corrente con Internet illimitato, che consente di viaggiare a velocità elevatissime e che include la spedizione gratuita del modem a casa.

Al costo di 34,90 euro al mese, sarà possibile attivare la promozione Family Plan, la quale comprende, oltre ai vantaggi del piano Internet base, anche una SIM di tipo 5G con minuti, messaggi e Giga senza limiti.