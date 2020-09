Offerte Iliad Mobile nuovi clienti: le promozioni di settembre 2020

Nell’ultimo anno Iliad ha superato i 5 milioni di clienti in Italia, l’ultimo rapporto diffuso dall’AGCOM sul mercato delle comunicazioni ha segnalato che il gestore francese da solo ha conquistato l’8,4% delle sim attive. L’incremento tra il Marzo 2020 e lo stesso mese del 2019 è stato del +3,9%.

Ma ben presto questi numeri potrebbero subire dei cambiamenti, in parte per la crescente concorrenza nata con il proliferare dei gestori virtuali e in parte per le novità annunciate dal gestore.

Le novità di Iliad

Entro il 2024 gli obiettivi dell’operatore francese sono di continuare gli investimenti e i lavori per portare i siti attivi da 5 mila a 12 mila. Queste operazioni serviranno ad ottimizzare la copertura del segnale sul territorio nazionale. Un altro punto fermo per il futuro è lo sviluppo della 5G.

Il lockdown ha poi portato il gestore ad accelerare i tempi per il lancio di offerte internet casa. All’inizio dell’estate, a questo proposito, è stato annunciato un accordo tra Iliad e Open Fiber, l’operatore che si sta occupando della cablatura delle città italiane.

Le tariffe per chi passa a Iliad

Una delle particolarità delle offerte di Iliad è che il gestore non propone piani win back o promozioni mirate per i nuovi clienti. Un utente che voglia passare a Iliad potrà contare sulle stesse tariffe di un vecchio cliente Iliad che abbia intenzione di modificare piano o di acquistare un nuovo numero.

Scopri le offerte Iliad »

I costi di attivazione per passare a Iliad sono fissi e con ogni offerta viene chiesto un contributo di circa 9 euro. I tre piani mobile tra cui scegliere per i nuovi clienti sono:

Voce

Giga 40

Giga 50

Le offerte combinano pacchetti di Giga, minuti e sms e hanno costi che oscillano tra i 4,99 euro e i 7,99 euro. Il costo delle promozioni più economiche dei maggiori operatori tradizionali è di almeno 9 euro al mese. In un anno quindi, scegliendo la tariffa Iliad più costosa, i clienti potranno avere un risparmio di quasi 48 euro.

Scegliere tra le migliori offerte mobile

Se non fosse sufficiente questo esempio a dimostrare la convenienza delle offerte del gestore francese si potrà utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento permetterà di confrontare le promozioni e i piani attivabili con Iliad e di avere un’immediata idea di quali siano le tariffe più economiche rispetto a quelle proposte sul mercato in quel momento.

Il raffronto evidenzierà le caratteristiche delle offerte mobile e i servizi proposti in abbinamento alle diverse promozioni. I clienti potranno personalizzare la ricerca selezionando i differenti filtri: traffico dati, minuti, sms o altre caratteristiche.

Cliccando sul bottone in basso sarà possibile avviare il confronto tra le migliori tariffe mobile di Settembre 2020.

Scopri come cambiare operatore e risparmiare »

Le offerte Iliad per i nuovi clienti

I clienti che scelgono le offerte Iliad potranno decidere se richiedere la portabilità del vecchio numero o se attivare un contatto Iliad.

Per attivare le promozioni del gestore sarà sufficiente seguire le istruzioni che appaiono collegandosi al portale dell’operatore. I documenti da tenere con sé per portare a termine le operazioni necessarie sono la carta di identità e il codice fiscale. Solo i clienti che vogliono mantenere anche il loro numero di telefono dovranno fornire anche il seriale della sim.

La procedura per registrarsi sul sito Iliad e completare l’acquisto della sim e l’attivazione dei piani è la stessa sia se si effettua online che nei punti vendita con SimBox. Dal momento in cui sarete in possesso della nuova sim e inserirete le credenziali per attivare la scheda potranno trascorrere circa 48 ore prima di poter utilizzare l’offerta.

1. Voce

La promozione con il canone più basso per passare a Iliad è l’offerta Voce, si tratta di un piano con un bundle dati molto striminzito ed è pensato per chi utilizza il cellulare per chiamare e inviare sms. Voce ha canone di 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Una volta terminati i Giga inclusi nell’offerta potrete continuare a connettervi pagando 0,90 euro per 100 MB.

Scopri Iliad Voce »

2. Giga 40

Annunci Google

La prima offerta con un pacchetto dati ampio è la Giga 40 un piano che ha un costo mensile di 6,99 euro. Questa promozione fornisce una combinazione abbastanza conveniente di minuti, sms e Giga:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE (velocità massima di download 390 Mbit/s)

inclusi gratis i servizi di segreteria telefonica e visuale, la funzione Recall e l’opzione Chiamami

hotspot della rete consentito

Con qualsiasi offerta Iliad l’invio degli MMS costerà 0,49 euro per singolo messaggio. Nel contratto è anche contenuta una specifica tabella in cui Iliad riporta i costi applicati ai servizi nei paesi extra comunitari.

3. Giga 50

L’ultima offerta per passare a Iliad è la Giga 50, è stato il primo piano proposto dal gestore in Italia. Le condizioni di questa promozione non sono mai cambiate dal lancio avvenuto nel 2018. Il canone di Giga 50 è di 7,99 euro e il pacchetto offerto include:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

Attiva Giga 50 »

I piani per cambiare lo smartphone con Iliad

I gestori mobile, oltre alle semplici tariffe ricaricabili e in abbonamento, propongono anche delle offerte cellulare incluso, si tratta di pacchetti che consentono di acquistare a rate gli smartphone di ultima generazione.

I costi per cellulari di tendenza, che supportino le reti 5 G, o per modelli multiaccessoriati possono essere proibitivi. I prezzi di questi dispositivi possono superare anche i mille e 500 euro. Gli operatori hanno quindi ideato delle tariffe che abbinano al canone base delle rate per l’acquisto dello smartphone preferito.

Con Iliad i clienti per poter accedere ai piani dilazionati (in 30 rate) dovranno aver attiva un’offerta del gestore da almeno 3 mesi. Gli altri utenti con una sim Iliad potranno comunque acquistare i dispositivi messi a disposizione nello store online, il pagamento però dovrà essere effettuato in un’unica soluzione.

I modelli disponibili a Settembre sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

Le istruzioni per attivare le promozioni

I contratti Iliad possono essere sottoscritti online, negli store o presso i corner nei centri commerciali. Per attivare le promozioni si dovrà procedere ad inserire i dati personali e quelli su residenza dell’intestatario del servizio.

In fase di registrazione Iliad richiede di inserire le informazioni di pagamento, si potrà scegliere tra domiciliazione delle bollette o addebito su carta di credito. Successivamente sarà però possibile rinnovare la promozione con addebito su credito residuo.

I costi di attivazione di qualsiasi offerta del gestore sono pari a 9,99 euro, un contributo fisso richiesto per la consegna della sim. Se nel vostro comune o nelle vicinanze di casa non trovare un negozio Iliad potrete acquistare la sim e le offerte online e richiedere la spedizione della sim con corriere.

Gli altri servizi

Abbiamo brevemente illustrato i tratti salienti delle offerte del gestore, ci sono però anche una serie di altri elementi che saranno a disposizione di tutti i clienti che passano a Iliad.

Innanzitutto il numero 177 per ottenere assistenza telefonica dagli operatori del gestore. Il centralino risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 20.

Un altro numero utile è il 401, chiamando questo contatto si potranno controllare i messaggi in segreteria telefonica. Iliad mette a disposizione dei clienti anche la segreteria visiva, sarà possibile consultarla dal portale online.

Componendo il 400 invece si potranno controllare i contatori per verificare il bundle dati a disposizione e i minuti e gli sms consumati. Dallo stesso numero sarà anche possibile monitorare il credito residuo.

Per chi utilizzerà il servizio di avviso di chiamata sarà necessario digitare le seguenti sequenze:

linea occupata **67*+39 numero a cui indirizzare la telefonata #

non raggiungibile **62*+39 numero a cui trasferire #

sempre **21*+39 numero #

L’app permetterà di effettuare queste operazioni anche in modo autonomo. Sul sito di Iliad è presente anche una sezione con le guide per risolvere i principali dubbi dei clienti e per seguire le procedure per la configurazione manuale dei dispositivi.

Per contattare i numeri speciali si pagherà da 3,99 euro in su, anche in questo caso il costo dipenderà dal contatto che si vuole raggiungere. Per telefonare a contatti satellitari la tariffa partirà da 16,99 euro.

Annunci Google