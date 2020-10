Offerte Iliad Mobile nuovi clienti: le promozioni di ottobre 2020

Giga, minuti e sms e un canone che non superi i 10 euro, Iliad offre delle promozioni mobile per i nuovi clienti molto convenienti. Ad Ottobre il lancio del nuovo piano Flash 100 ha riacceso i riflettori sul gestore francese. Ecco come diventare un cliente Iliad e quali sono le migliori offerte del mese

Risparmiare e avere un piano all inclusive, quasi tutti gli utenti sono alla ricerca di questa combinazione. Ad essere ormai diventato determinante nella scelta del gestore e del pacchetto mobile sono diventati i Giga compresi nel canone.

Iliad è stato, sin dal suo lancio 2 anni fa, un operatore che ha conquistato gli utenti grazie ad una combinazione di servizi e prezzi bassissimi. Le sue offerte sono in grado di dare del filo da torcere anche ai gestori low cost, non solo ai suoi concorrenti tradizionali.

L’operatore sta lavorando per migliorare quella che molti clienti riconoscono come la maggiore pecca: la copertura instabile. Il gestore ha come obiettivo di raggiungere le 4 mila antenne attive entro la fine del 2020. Inoltre sta continuano ad investire per creare la propria rete 5 G, e a quanto sembra dai più recenti sviluppi a preparare anche il lancio delle promozioni internet casa.

Come si attivano le offerte Iliad

In attesa dei nuovi eventi, vediamo quali sono al momento le offerte mobile per chi passa a Iliad. Come si possono attivare e chi può acquistare una sim Iliad? Iniziamo proprio da quest’ultimo punto, quali sono i requisiti necessari per sottoscrivere le promozioni del gestore.

Possono acquistare le offerte Iliad tutti i cittadini italiani o stranieri che abbiano almeno 15 anni. Sarà necessario avere con sé la carta di identità, una carta di credito o il sistema PayPal, e, se si effettua un cambio gestore con portabilità del vecchio numero, il seriale della sim. Una singola persona può intestarsi al massimo fino a 5 sim.

Le SimBox e il sito Iliad, registrarsi

L’attivazione Iliad può essere fatta online o negli Store. La procedura è pressoché identica, l’unica differenza sta nella consegna della sim. Sottoscrivendo il contratto fisicamente negli Store o presso i corner di Iliad la sim sarà subito nelle vostre mani, con l’acquisto online riceverete la scheda a casa con consegna tramite corriere.

Inoltre, le SimBox presenti nei punti vendita vi permetteranno di scansionare sul posto il documento di identità e di videoregistrare un messaggio per il riconoscimento dell’intestatario del contratto. Attivando l’offerta online il gestore concederà al cliente di scegliere se procedere alla registrazione di un breve video o se preferisce che sia il corriere a svolgere l’iter di identificazione nel momento della consegna.

Per acquistare le promozioni Iliad per la prima volta è necessario inserire come metodo di pagamento una carta di credito o di debito. Il primo addebito sommerà al canone mensile del piano il contributo di 9,99 euro per la sim.

I clienti che si rivolgono agli Store per attivare le offerte avranno delle sim abilitate entro poche ore dal rilascio delle schede. Con la registrazione online sarà invece necessario attivare la nuova sim, si dovrà accedere all’Area personale e inserire le credenziali ricevute nel pacco consegnato dal corriere.

Il proprio account personale servirà per gestire la propria offerta, controllare il credito residuo, richiedere assistenza, di modificare i dati personali. L’Area riservata permetterà anche di gestire i servizi di: segreteria telefonica e visiva, sms e filtro delle chiamate, trasferimento di chiamate e attivazione e disattivazione dei numeri premium o di altri servizi a pagamento.

Il gestore non ha mai creato e attivato un’app, ma gli utenti che si connettono al sito iliad.it dal proprio telefono con sim Iliad vengono reindirizzati in automatico al profilo personale.

Trovare le offerte mobile per passare a Iliad

Per scoprire quali sono le migliori promozioni Iliad mobile di Ottobre è possibile utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento permetterà di confrontare le offerte del gestore francese con le altre tariffe mobile disponibili questo mese.

Il raffronto evidenzierà i costi del canone, le condizioni contrattuali (come vincoli temporali), i servizi inclusi e quelli a pagamento. Quando si valutano i piani mobile è importante tenere presente che i gestori MVNO impongono delle limitazioni di velocità delle connessioni fornite.

Scopri le promozioni mobile più convenienti »

Iliad e gli operatori tradizionali invece propongono offerte per navigare alla massima velocità consentita dalle proprie reti. Il 4G di Iliad permette di effettuare il download dei contenuti a 390 Mega e l’upload a 50 Mega.

Ad Ottobre il provider francese propone ai nuovi clienti 4 piani per entrare in Iliad:

Voce

Giga 40

Giga 50

Flash 100

1. Voce

Si tratta della tariffa più economica, ma anche di quella che offre i minori servizi. I clienti che scelgono Voce sono interessati soprattutto a poter chiamare in libertà. Nel canone da 4,99 euro il gestore include:

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali e in UE

sms illimitati in Italia e in UE

40 MB di internet

I Giga extra saranno tariffati a 0,90 euro ogni 100 MB.

Attiva l’offerta Voce Iliad »

2. Giga 40

La promozione da 6,99 euro del gestore offre ogni mese agli utenti:

minuti e sms senza limiti in Italia e UE

50 GB da usare in Italia

3 GB in roaming in UE

minuti e sms illimitati anche verso 60 paesi stranieri

In ogni piano sono inclusi gratuitamente anche i servizi di segreteria telefonica e visiva, l’hotspot della rete e il Mi richiami su contatto spento o non raggiungibile.

3. Giga 50

Uno dei piani più convenienti presenti nel catalogo di Iliad è Giga 50, si tratta di un pacchetto con un canone da 7,99 euro al mese. Per attivare questa promozione il primo mese quindi l’utente pagherà 17,98 euro. L’offerta include:

minuti e sms illimitati in Italia e UE

minuti verso numeri stranieri sia fissi che mobili (anche USA e Canada)

50 GB in Italia

4 GB in roaming UE e in Svizzera

Scopri la promozione Giga 50 »

4. Flash 100

La nuova offerta lanciata da Iliad è questa promozione con 100 Giga al mese. Il canone proposto è di 9,99 euro e comprende ogni mese:

minuti e sms senza limiti sia in Italia che in UE

chiamate illimitate anche verso 60 paesi stranieri, inclusi Canada e USA

100 GB in Italia

5 GB in UE

Acquistare un nuovo smartphone

Se oltre a modificare l’operatore di telefonia mobile si vuole anche cambiare il proprio cellulare, soprattutto in vista dell’arrivo delle nuove offerte 5G, si può approfittare anche delle promozioni smartphone incluso.

I clienti per accedere alle offerte per acquistare i telefoni a rate dovranno avere una sim Iliad attiva da almeno 3 mesi con addebito su carta di credito o debito. Una volta effettuato l’ordine lo smartphone sarà inviato entro 5 giorni dal pagamento dell’anticipo. I piani sono da 30 rate mensili e l’importo delle singole rate dipende dal cellulare scelto dal cliente.

I modelli disponibili in questo momento per i clienti Iliad sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

iPhone XR anticipo di 149 euro e rate da 19 euro per 30 rate

Chi non rientra tra i clienti che hanno accesso ai piani dilazionati può comunque acquistare gli smartphone negli Store Iliad, il pagamento in questo caso dovrà avvenire in un’unica soluzione.

Le tariffe extra soglia

In caso di mancato rinnovo delle offerte Iliad la tariffa applicata ai consumi prevede i seguenti costi:

chiamate verso i numeri fissi e mobili a 0,28 euro al minuto

sms a 0,28 euro

0,49 euro per MMS

traffico dati 0,90 euro/100 MB

Ci sono anche dei servizi a pagamento che i clienti del gestore possono richiedere o pagare solo quando vengono utilizzati. Si tratta per esempio del trasferimento di chiamata, questa opzione costa o,05 euro al minuto e 0,01 euro al secondo per i primi 18 secondi poi passa a 0,01 euro per 12 secondi. Per i servizi di informazione bancaria i costi per ogni sms possono variare tra 0,16 euro a 0,30 euro, dipende dalla banca di riferimento.

Ricaricare il numero Iliad

Le sim Iliad saranno disattivate automaticamente se non vengono ricaricate per 12 mesi di seguito. Per poter ricaricare il proprio numero con questo gestore sono disponibili diversi canali, innanzitutto l’Area personale.

Entrando nel proprio profilo sarà possibile controllare i consumi e anche il credito e premendo sul pulsante Ricarica. Sarò quindi richiesto di scegliere la taglia della ricarica da operare e poi si dovranno inserire i dati per procedere al pagamento.Le ricariche possono essere automatizzate con domiciliazione degli addebiti su conto o con addebiti su carta di credito.

Se non avete il vostro smartphone sotto mano potrete accedere al profilo personale inserendo le credenziali Iliad sul sito. Oppure potrete ricaricare anche compilando il modulo della pagina Ricarica su iliad.it. Si potrà anche ricaricare la sim Iliad recandosi presso i tabacchi autorizzati o se si ha la possibilità andando negli Store e facendo la ricarica dalle SimBox.