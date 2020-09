Offerte Iliad da Wind: le migliori promozioni cambio operatore di settembre 2020

Per chi vuole cambiare operatore, passando da Wind ad Iliad, è possibile puntare su diverse soluzioni, tutte molto vantaggiose. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Iliad per chi vuole effettuare il cambio di operatore a settembre 2020 e come fare a scegliere l'offerta più completa e in linea con quelle che sono le proprie reali esigenze.

Le offerte Iliad continuano a rappresentare una delle opzioni principali per chi vuole cambiare operatore, passando da Wind (oggi WINDTRE) o da un altro operatore di telefonia mobile ad un altro provider in grado di garantire soluzioni tariffarie più trasparenti e convenienti. A settembre 2020, per chi passa a Iliad, ci sono diverse soluzioni da tenere d’occhio. In base alle proprie esigenze, infatti, sarà possibile attivare una delle offerte del listino dell’operatore e poter così contare su di una tariffa in grado di soddisfare appieno le proprie necessità.

Nome offerta Minuti ed SMS GB al mese Costo mensile Contributo di attivazione Flash 100 (in scadenza il 15/10) Minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso l’estero 100 GB 9,99 Euro al mese 9,99 Euro Giga 50 Minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso l’estero 50 GB 7,99 Euro al mese 9,99 Euro Iliad Voce Minuti ed SMS illimitati in Italia 0,04 GB 4,99 Euro al mese 9,99 Euro

Qui di seguito vediamo quali sono le caratteristiche delle offerte Iliad di settembre 2020:

Flash 100

Presentata ufficialmente il 16 di settembre, Flash 100 è la nuova offerta Iliad da 100 GB al mese. Si tratta di una promozione esclusiva che sarà disponibile soltanto sino al prossimo 15 di ottobre. L’offerta in questione è disponibile per tutti, sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore, compreso WINDTRE, che attivando un nuovo numero di cellulare.

Si tratta della prima offerta che Iliad propone con ben 100 GB di traffico dati. La tariffa conserva tutte le caratteristiche tipiche delle offerte Iliad ma proponendo un bundle dati aggiuntivo, ideale per chi ha bisogno di tanti GB di traffico in un mese per navigare in mobilità. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati, ma solo dopo esplicito consenso da parte del cliente, la navigazione continuerà a consumo con blocchi 100 MB di traffico dati al costo di 90 centesimi

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati, ma solo dopo esplicito consenso da parte del cliente, la navigazione continuerà a consumo con blocchi 100 MB di traffico dati al costo di 90 centesimi in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi senza costi aggiuntivi

Flash 100 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Per attivare l’offerta è necessario versare anche un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Il costo iniziale da affrontare per l’attivazione di Flash 100 di Iliad è quindi di 19,98 Euro, comprensivo del primo mese della tariffa.

La nuova offerta di Iliad, disponibile sino al prossimo 15 di ottobre, è attivabile da tutti, sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare. L’offerta può essere sottoscritta direttamente online. Per attivare la tariffa basterà cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di registrazione disponibile sul sito di Iliad.

Attiva online Flash 100 di Iliad »

Giga 50

Per chi non ha bisogno di 100 GB al mese e può gestire, senza problemi, un bundle più contenuto c’è la possibilità di attivare Giga 50. L’offerta in questione è presente nel listino dell’operatore da molto tempo. Al momento, Iliad non ha fissato una data di scadenza per questa tariffa che, quindi, a differenza di Flash 100 dovrebbe continuare ad essere disponibile anche dopo il 15 ottobre.

Giga 50 di Iliad è attivabile da tutti, sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Condizioni, costi e vantaggi dell’offerta sono totalmente indipendenti dalla modalità di attivazione. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso, è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum da sommare al costo del primo mese per determinare il costo complessivo iniziale dell’offerta. Giga 50 costa 2 Euro al mese in meno rispetto a Flash 100 proponendo la metà dei GB disponibili su base mensile. Sta all’utente scegliere quale delle due tariffe attivare, in base alle proprie esigenze.

Anche Giga 50 di Iliad può essere attivata direttamente online, con spedizione della SIM gratuita all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. Per attivare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Attiva online Giga 50 di Iliad »

Iliad Voce

A completare il listino di offerte Iliad per chi vuole cambiare operatore, passando da WINDTRE o da un altro provider, troviamo Iliad Voce. A differenza delle tariffe viste in precedenza, Iliad Voce presenta caratteristiche ben precise e, quindi, si rivolge ad un target di utenti particolare. L’offerta, pur essendo attivabile da tutti cambiando operatore o attivando un nuovo numero, non si adatta alle esigenze di tutti gli utenti.

Iliad Voce presenta, infatti, solo 40 MB di traffico dati al mese (quindi 0,04 GB). Di conseguenza, l’offerta può essere utile esclusivamente a chi non ha bisogno di traffico dati per navigare con lo smartphone o a chi necessita di una seconda SIM per avere chiamate senza limiti. Ecco le carateristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

40 MB (pari a 0,04 GB) di traffico dati ogni mese; successivamente è possibile navigare a consumo al costo di 0,90 Euro per 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 40 MB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Hotspot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo) sono disponibili senza costi extra

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta presenta un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum ed è attivabile da tutti (sia cambiando operatore che richiedendo la sottoscrizione di un nuovo numero). Per attivare Iliad Voce è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la veloce procedura di sottoscrizione online, con spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente ed in modo completamente gratuito.

Attiva Iliad Voce »

Come scegliere l’offerta Iliad più adatta alle proprie esigenze

L’operatore propone tre diverse offerte a settembre 2020. Come fare, quindi, a scegliere la soluzione migliore? Ecco alcune indicazioni:

Flash 100 : quest’offerta è la soluzione ideale di chi ha bisogno di tanti GB di traffico dati in un mese e sa che 50 GB rischiano di “stare stretti”

: quest’offerta è la soluzione ideale di chi ha bisogno di tanti GB di traffico dati in un mese e sa che 50 GB rischiano di “stare stretti” Giga 50 : quest’offerta è perfetta per la stragrande maggioranza degli utenti; gestire un bundle dati di 50 GB è, infatti, in linea con le esigenze di tantissimi utenti

: quest’offerta è perfetta per la stragrande maggioranza degli utenti; gestire un bundle dati di 50 GB è, infatti, in linea con le esigenze di tantissimi utenti Iliad Voce: l’offerta in questione, non avendo traffico dati sufficiente, è ideale solo per chi non usa uno smartphone o per chi ha bisogno di una seconda SIM con minuti ed SMS illimitati

Offerte telefono incluso di Iliad

I clienti Iliad hanno la possibilità, dopo aver attivando una delle offerte presenti in listino, di attivare anche un’offerta telefono incluso acquistando uno smartphone a rate. Questa soluzione prevede un anticipo e 30 rate mensili ma non include vincoli.

Il cliente è libero di passare ad altro operatore dopo aver acquistato lo smartphone a rate e prima del pagamento delle rate residue. In questi casi, il cliente continuerà a pagare le rate residue con cadenza mensile, sino al regolare completamento del pagamento e senza alcuna penale.

Al momento, Iliad propone in listino esclusivamente iPhone per l’acquisto a rate. Ecco i modelli acquistabili in abbinamento ad una delle offerte Iliad:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

Da notare, inoltre, che i prezzi indicati si riferiscono alle versioni da 64 GB di memoria interna degli iPhone. Alcuni modelli sono disponibili anche con tagli di memoria maggiori (128 e 256 GB in particolare) e con la possibilità di scegliere tra diversi colorazioni l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

