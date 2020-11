Offerte Iliad da Wind: le migliori promozioni cambio operatore di Novembre 2020

Iliad continua ad incrementare il suo numero di clienti in Italia grazie ad offerte dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e dalla totale assenza di costi nascosti e vincoli. L'operatore anche nel corso del mese di novembre 2020 si presenta sul mercato con tariffe molto interessanti. Ecco le migliori offerte Iliad da Wind per il cambio operatore e come fare ad attivare la tariffa Iliad più adatta alle proprie esigenze nel corso del mese di novembre 2020.

Le offerte Iliad continuano a rappresentare un importante punto di riferimento del mercato di telefonia mobile. L’operatore, infatti, occupa una posizione di primo piano grazie a tariffe dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Chi vuole dare un taglio ai costi senza rinunciare ad un’offerta completa può, quindi, prendere in considerazione le proposte di Iliad che si conferma, anche a novembre, un importantissimo riferimento del settore per tutti gli utenti italiani.

Da notare che le promozioni di Iliad sono disponibili per tutti. E’ possibile attivare le tariffe dell’operatore richiedendo la portabilità da un qualsiasi provider, senza vincoli. Le offerte Iliad, quindi, vanno bene per i clienti Wind (oggi diventata WINDTRE) ma anche per chi è cliente Vodafone o TIM o per chi è con un operatore virtuale. Costi e bonus inclusi nelle tariffe dell’operatore non cambiano. Da segnalare che le offerte in questione sono disponibili anche per chi richiede l’attivazione di un nuovo numero di cellulare, senza portabilità.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte “passa a Iliad” di novembre 2020:

Giga 50

Anche a novembre 2020 torna disponibile Giga 50, offerta di riferimento del listino di Iliad. Si tratta di una delle tariffe più complete e convenienti per chi vuole spendere meno di 10 Euro al mese senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB. Ecco le caratteristiche complete di Giga 50:

chiamate illimitate (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali; per alcuni Paesi sono disponibili le chiamate gratuite verso fissi e mobili mentre in altri casi solo verso i fissi; è possibile consultare l’elenco completo dei Paesi per cui è possibile sfruttare le chiamate gratis dal sito Iliad, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad ogni mese; una volta esaurito il bundle dati a disposizione sarà possibile continuare a navigare, previo esplicito consenso da parte del cliente, con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad ogni mese; una volta esaurito il bundle dati a disposizione sarà possibile continuare a navigare, previo esplicito consenso da parte del cliente, con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono già inclusi nel canone mensile e potranno essere utilizzati dal cliente senza ulteriori addebiti

Giga 50 di Iliad è disponibile, per tutti (portabilità o attivazione di un nuovo numero), con un costo di 7,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta in questione può essere sottoscritta direttamente online, tramite il link riportato qui di sotto, dal sito Iliad. Scegliendo l’attivazione online, la SIM Iliad sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza alcun costo aggiuntivo. Attivare Giga 50, quindi, presenterà un costo complessivo iniziale di 17,98 Euro (primo mese + attivazione).

Attiva online Giga 50 »

Giga 50 non ha una data di scadenza. L’offerta viene proposta dall’operatore da diversi mesi, senza modifiche. Tutti i clienti che hanno già avuto modo di attivare questa tariffa non hanno registrato alcuna rimodulazione nel corso del tempo. Per il momento, infatti, Iliad sta tenendo fede alla promessa di non effettuare rimodulazioni e modifiche unilaterali delle sue tariffe.

Iliad Voce

Tra le tariffe per chi vuole passare ad Iliad c’è anche Iliad Voce. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta decisamente differente rispetto alla precedente. Iliad Voce, pur essendo disponibile per tutti, risulta essere particolarmente conveniente per un target ben preciso di utenti. L’offerta in questione, infatti, non avendo GB inclusi si rivela la soluzione ideale per chi vuole spendere poco e utilizzare la propria SIM per chiamare e inviare messaggi.

Ecco i dettagli dell’offerta di Iliad:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

40 MB di traffico dati al mese (pari a 0,04 GB); una volta esaurito il bundle dati incluso ogni mese, sarà possibile continuare a navigare a consumo con una tariffa di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico aggiuntivo (9 Euro per 1 GB)

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

Iliad Vce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese, risultando quindi una delle offerte di telefonia mobile più convenienti, in assoluto, per tutti gli utenti che non hanno bisogno di traffico dati mensili in quanto utilizzano il cellulare esclusivamente per chiamare ed inviare messaggi.

Anche in questo caso, l’offerta presenta un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. La sottoscrizione dell’offerta presenta, quindi, un costo iniziale di 14,98 Euro (primo mese + attivazione). E’ possibile attivare Iliad Voce direttamente online, cliccando sul link riportato qui di seguito. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente senza costi aggiuntivi.

Attiva online Iliad Voce »

Come passare ad Iliad ed attivare una delle offerte di novembre 2020

Per attivare una delle offerte Iliad è possibile sfruttare una semplice procedura di attivazione online. Si tratta della strada più semplice per completare il passaggio all’operatore ed attivare una delle tariffe presenti in listino. Per completare l’attivazione online è necessario fornire:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove verrà spedita la SIM

il numero di cellulare da passare Iliad

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

La SIM sarà consegnata nel giro di pochi giorni all’indirizzo di casa dell’utente. Successivamente, seguendo le indicazioni di Iliad, sarà necessario attendere pochi giorni per il completamento della procedura di portabilità del numero (se richiesta dall’utente in fase di attivazione).

Oltre all’attivazione online, è possibile sottoscrivere una delle offerte Iliad presso uno dei punti vendita dell’operatore. In particolare, è possibile recarsi in uno degli Iliad Store, i negozi monomarca del provider, oppure in un Iliad Corner o in un Iliad Point. Per individuare il punto vendita fisico più vicino è possibile consultare il sito Iliad.

Offerte smartphone incluso di Iliad

I clienti Iliad hanno la possibilità di sfruttare anche offerte con smartphone incluso. In particolare, tali offerte permettono di acquistare uno smartphone con pagamento rateale (anticipo più 30 rate mensili) in modo da dilazionare la spesa per il nuovo dispositivo. Le offerte telefono incluso proposte dall’operatore sono accessibili dai clienti Iliad da almeno 3 mesi. Da notare, inoltre, che non sono presenti vincoli o costi aggiuntivi.

Il cliente che sceglie di attivare un’offerta con telefono incluso, infatti, potrà scegliere di cambiare operatore anche prima di aver terminato il pagamento di tutte le rate. In questo caso, Iliad non addebiterà penali e costi extra. Le rate mensili continueranno ad essere addebitate sullo strumento di pagamento scelto dall’utente in modo regolare e con cadenza mensile, senza ulteriori costi a carico del cliente.

Attualmente, il listino di smartphone a disposizione dei clienti Iliad include esclusivamente modelli di iPhone.

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 209 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 209 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro (nuovo) iPhone 12: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 30 Euro

anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 30 Euro (nuovo) iPhone 12 Pro: anticipo di 279 Euro e 30 rate mensili da 30 Euro

Da notare che i prezzi indicati per i vari iPhone si riferiscono al modello “base” (64 o 128 GB di storage in base al modello scelto). Nel listino dell’operatore sono inclusi anche altri tagli di memoria. Da notare, inoltre, che, in base alla disponibilità, è possibile scegliere il modello di iPhone desiderato tra varie opzioni cromatiche. Per maggiori dettagli è consigliabile consultare il sito dell’operatore.

L’attivazione di una delle offerte telefono incluso può avvenire direttamente dal sito ufficiale di Iliad (dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account). E’ previsto un costo di 9,99 Euro per la spedizione dello smartphone all’indirizzo di casa dell’utente.

Le alternative alle offerte Iliad

Iliad è sicuramente uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia italiano. Per chi è in cerca di una tariffa con un buon bundle di minuti, SMS e GB ad un prezzo conveniente c’è la possibilità di valutare diverse soluzioni alternative. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’Apple AppStore.