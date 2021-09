Offerte Iliad da Vodafone: le promozioni di Settembre 2021

Lo slogan di Iliad è offerte per sempre, per tutti, per davvero e finora il gestore ha rispettato le sue promesse. Dal 2018 l'operatore non ha modificato unilateralmente le sue promozioni e dà la possibilità a tutti i clienti di attivare le sue offerte senza differenze. Nel catalogo di offerte Iliad non sono presenti piani esclusivi per clienti Vodafone o di altri operatori, ecco quali sono le migliori promozioni di Settembre con questo gestore.

Se sei un cliente Vodafone e vuoi passare alle offerte Iliad potrai scegliere tra diverse promozioni mobile molto vantaggiose, Iliad al momento è uno degli operatori tradizionali attivi in Italia tra i più convenienti. I clienti italiani sono attratti dai suoi piani con molti Giga e con costi contenuti e fissi, le promozioni Iliad non riservano brutte sorprese e costi nascosti, finora i canoni non hanno subito variazioni e adeguamenti. Un altro elemento molto apprezzato dai clienti è la mancanza di vincoli, puoi attivare un’offerta Iliad oggi e rescindere il contratto domani senza dover pagare alcuna penale.

Nei cataloghi Vodafone non trovi offerte a meno di 12 euro al mese, sempre che tu abbia meno di 25 anni, o di 10 euro se sei abbonato ai servizi di rete fissa del gestore britannico. E spesso capita che ti arrivi un sms con il quale l’operatore ti comunica che dal giorno X pagherai un tot in più perché lo ha deciso lui.

Ed ecco che tu ti siedi davanti al pc e cerchi un nuovo gestore, in questa guida vedremo quali offerte Iliad puoi attivare se chiedi la portabilità del tuo numero Vodafone. Come dicevamo però Iliad non fa delle reali differenze tra chi attiva una nuova SIM e chi proviene da un concorrente, le sue promozioni sono identiche per tutti i nuovi utenti. Da Settembre inoltre ha attivato anche il servizio per poter passare da un’offerta Iliad ad una nuova promozione Iliad, questa funzionalità mancava.

Come conoscere le migliori promozioni Iliad

Può essere utile fare dei confronti e analizzare le offerte di telefonia mobile quando si è in cerca di un nuovo operatore. Per non impazzire cercando su tutti i siti dei gestori e per semplificare anche la tua ricerca puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e molto facile da usare. Puoi anche scaricare l’App di SOStariffe.it e gestire le tue analisi dallo smartphone.

Per trovare le migliori offerte telefonia mobile non dovrai fare altro che cliccare sul menu che trovi in alto a destra, potrai poi filtrare la tua ricerca indicando se vuoi confrontare due operatori o puoi indicare il tuo gestore di provenienza, ad esempio Vodafone, e scoprire se ci sono offerte Iliad o di altri operatori per te.

Le ricerche non ti impegnano all’acquisto delle promozioni, ma volendo il sistema di permette anche di attivare i piani. Per rendere attiva una delle promozioni online dovrai avere con te un documento d’identità, l’ICCID della SIM (il seriale della tua scheda – ma solo se vuoi conservare il tuo vecchio numero), nel modulo inoltre dovrai indicare il luogo in cui consegnare la SIM e il metodo di pagamento del canone.

Passare alle offerte Iliad da Vodafone

Ed eccoci alle tre promozioni del momento per chi decide di passare ad Iliad da Vodafone.

Giga 120

È in assoluto l’offerta del momento, un bundle da 120 Giga a meno di 10 euro al mese fa gola a tutti i clienti. Nel pacchetto da 9,99 euro Iliad ti offre:

minuti illimitati verso tutti in Italia

chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia e in UE

120 GB di traffico dati ogni mese sia in 4G che in 5G

di traffico dati ogni mese sia in 4G che in 5G 6 GB in roaming UE

chiamate senza limiti in UE

servizi Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica inclusi gratis

Se termini i Giga del tuo piano Iliad potrai continuare a navigare al costo di 0,90 euro per ogni 100 MB di traffico, fino ad un massimo di 1 GB. Nei costi da considerare per passare ad Iliad da Vodafone ci sono 9,99 euro di spese di attivazione, il primo mese quindi tra il costo di avvio e il canone spenderai 19,98 euro.

Con Iliad puoi scegliere sia di addebitare il costo del mese sul credito residuo e di fare le ricariche manuali, sia di automatizzare i pagamenti su carta o con domiciliazione sul conto corrente. Il metodo con cui deciderai di pagare le tue offerte Iliad potrai gestirlo dal tuo profilo personale sul sito del gestore.

Giga 80

Se non sei interessato o interessata ad un bundle dati così ampio puoi anche valutare la seconda offerta Iliad, Giga 80. Se scegli di passare da Vodafone a questa promozione potrai risparmiare ancora di più sul canone, il costo mensile infatti sarà di 7,99 euro e includerà:

minuti illimitati verso tutti in Italia

chiamate senza limiti dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati in Italia

80 GB per navigare su rete 4G di Iliad

per navigare su rete 4G di Iliad in UE: minuti senza limiti, SMS illimitati e 5 GB da usare in 3G

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) inclusi nel canone gratuitamente

Anche con questa offerta dovrai pagare per l’attivazione 9,99 euro il primo mese e il canone da 7,99 euro al mese. Se vuoi passare a questa promozione potrai farlo online o recandoti negli Iliad Store, in media occorrono tra i 2 e i 5 giorni per ottenere il passaggio e il tuo numero sarà attivo entro 48 ore circa da quando attiverai la nuova SIM.

Iliad infatti ti spedirà la scheda o la potrai ritirare allo Store e ti fornisce le credenziali per accedere alla tua pagina Iliad dalla quale potrai attivare la SIM e gestire quasi in totale autonomia tutti gli aspetti della tua offerta: ricariche, attivazione o disattivazione dei servizi, modifica delle tue opzioni, segreteria telefonica, ecc…

Se clicci sul link qui in basso puoi attivare l’offerta oppure puoi chiedere maggiori informazioni agli addetti di SOStariffe.it.

Iliad Voce

Se i tue piani appena analizzati sono i classici pacchetti tutto incluso con Giga, minuti e SMS, non tutti sono alla ricerca di questi servizi e ormai è difficile trovare degli abbonamenti solo voce e SMS. Iliad con la sua promozione Voce ti offre invece proprio questo, una soluzione pensata per chi usa la SIM per telefonare o per inviare messaggi e che sta poco su Internet. Questa tipologia di offerta viene usata da chi magari a più di una SIM o da chi usa questa scheda per le telecamere di video sorveglianza.

Il costo del canone è veramente molto basso, 4,99 euro al mese, ma se paragonato alle promozioni dei gestori virtuali potrebbe risultare poco conveniente. Con l’attivazione di Voce potrai avere:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti e messaggio senza limiti nei Paesi UE

40 MB ogni mese – vale anche in questo caso l’opzione di 1 GB extra a 9 euro se termini il bundle dati

tutti i servizi come Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica gratis

Il primo mese quindi questa offerta ti costerà 14,98 euro, perché non dimenticare che ci sono 9,99 euro per l’attivazione. Puoi acquistare questa offerta sia se già un cliente Iliad, sia se chiedi la portabilità da Vodafone o da altri operatori.

Puoi attivare questa promozione cliccando sul pulsante che trovi qui in basso o puoi chiedere maggiori informazioni sull’offerta Iliad.

Cambia lo smartphone con Iliad

Nei cataloghi degli operatori mobile c’è spesso una sezione dedicata alle offerte smartphone incluso, anche Iliad ha queste promozioni e riserva un trattamento speciale a chi è suo cliente. Se hai attiva una SIM Iliad da almeno 3 mesi puoi acquistare un nuovo iPhone pagandolo a rate, se invece hai appena acquistato una delle offerte del gestore o sei un utente di un altro operatore dovrai pagare il tuo smartphone in un’unica soluzione.

La caratteristica più interessante delle offerte con telefono di Iliad è che non ti impone vincoli di attivazione o di fedeltà, puoi continuare a pagare a rate il tuo cellulare anche se cambi gestore. Per i clienti Iliad da almeno tre mesi il piano a rate proposto suddivide il costo in 30 rate mensili che si aggirano tra i 13 e i 32 euro, c’è da versare un anticipo all’acquisto ma non c’è nessuna maxi rata finale. Come metodi di pagamento accettati ci sono sia gli addebiti su carta di credito che su bancomat. Ecco a Settembre quali sono i cellulari che puoi acquistare come cliente Iliad:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate da 32 euro