Offerte Iliad da Vodafone: le migliori proposte di agosto 2020

Le offerte Iliad continuano a rappresentare il punto di riferimento per molti utenti interessati a tariffe convenienti per il proprio smartphone. L’operatore mette a disposizione svariate soluzioni per gli utenti che vogliono risparmiare senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e GB. Ecco quali sono le migliori offerte Iliad da Vodafone di agosto 2020 e come fare ad attivarle in pochi minuti direttamente online.

Le offerte Iliad per chi passa da Vodafone o da un altro operatore di telefonia mobile sono tra le più convenienti del mercato. L’operatore, attivo in Italia dal maggio del 2018, presenta diverse tariffe per gli utenti interessati ad attivare soluzioni vantaggiose ed a risparmiare sui costi dello smartphone. Tutte le offerte Iliad sono disponibili per tutti, senza vincoli legati all’operatore di provenienza, non includono costi nascosti e sono a tempo indeterminato.

Ricordiamo, infine, che è possibile confrontare le tariffe Iliad con tutte le altre soluzioni disponibili sul mercato grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android ed iOS. Dal comparatore sarà possibile individuare ed attivare la migliore tariffa per smartphone del momento.

Ecco,, invece, quali sono le migliori tariffe Iliad del mese di agosto 2020:

Giga 50

La stragrande maggioranza degli utenti interessati a passare a Iilad da Vodafone o da un altro provider dovrà puntare su Giga 50. Si tratta, infatti, dell’offerta di riferimento dell’operatore che mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga con tutti i vantaggi che caratterizzano le tariffe del provider come l’assenza ci costi nascosti e vincoli. Giga 50 è attivabile da tutti (sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare) con bonus inclusi e costi che restano gli stessi a prescindere dalla modalità di sottoscrizione dell’offerta.

Giga 50 di Iliad mette a disposizione degli utenti che ne richiedono l’attivazione:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso un gran numero di destinazioni internazionali (più di 60); nella maggior parte dei casi sono previste le chiamate gratis verso i fissi del Paese estero ma, per alcuni Paesi, sono incluse anche le chiamate verso i cellulari

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili ogni mese sarà possibile continuare a navigare “a consumo” con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati extra (in totale, 1 GB extra costa circa 9 Euro)

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili ogni mese sarà possibile continuare a navigare “a consumo” con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati extra (in totale, 1 GB extra costa circa 9 Euro) in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 4 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile dell’offerta

tutti i servizi accessori (hotspot, controllo del credito, residuo, segreteria telefonica, Mi Richiami) sono inclusi nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo

Giga 50 di Iliad, a prescindere dalla modalità di attivazione presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza per l’utente. L’offerta è sottoscrivibile in qualsiasi momento (al momento, non c’è una data di scadenza) e presenta un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. Il cliente può richiedere la disattivazione dell’offerta o passare ad altro operatore senza alcun costo extra o penale.

L’offerta proposta dall’operatore può essere attivata direttamente online, tramite il sito ufficiale di Iliad, con consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente e senza alcun costo aggiuntivo. Per completare l’attivazione dell’offerta di Iliad è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della linea

ed un di identità dell’intestatario della linea in caso di richiesta di portabilità: il numero di cellulare da passare ad Iliad e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

di da passare ad Iliad e il della SIM (ecco ) l’indirizzo dove verrà inviata la SIM Iliad tramite corriere

un indirizzo e-mail, per registrarsi al sito dell’operatore e ricevere tutta la documentazione contrattuale, ed uno strumento di pagamento valido per il saldo dei costi iniziali (primo mese + attivazione, pari a 17,98 Euro nel caso di Giga 50)

Appurato di avere a propria disposizione tutto ciò che serve per attivare l’offerta, sarà possibile richiedere la sottoscrizione di Giga 50 di Iliad cliccando sul box qui di sotto e raggiungendo il sito dell’operatore per il completamento della procedura.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Oltre all’attivazione online, Giga 50 di Iliad può essere richiesta anche recandosi in un punto vendita Iliad e completando l’attivazione tramite le Simbox. Per individuare il punto vendita più vicino è possibile accedere alla sezione Store del sito dell’operatore ed inserire la propria posizione. I punti vendita di Iliad si dividono in tre tipologie differenti: Store, Corner e Point. Gli Store sono i negozi ufficiali, gestiti direttamente dall’operatore, mentre i Corner e i Point si trovano in altri esercizi commerciali partner.

Iliad Voce

Il listino di offerte Iliad include anche un’altra opzione da tenere in considerazione. Stiamo parlando di Iliad Voce. Quest’offerta è rivolta a tutti gli utenti che non hanno bisogno di traffico dati per la propria tariffa, ad esempio perché utilizzando un cellulare “tradizionale” oppure uno smartphone Dual SIM ed hanno già una SIM con tanto traffico dati a disposizione.

Iliad Voce può essere attivata da tutti, sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore che attivando un nuovo numero. Le condizioni dell’offerta, i bonus inclusi ed i costi non cambiano. Ecco tutte le caratteristiche della tariffa di Iliad:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 40 MB (pari ad appena 0,04 GB) di traffico dati ogni mese; esaurito il traffico dati disponibile, è possibile continuare a navigare, previo consenso dell’utente, al costo di 0,90 Euro per 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 40 MB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (hotspot, controllo del credito, residuo, segreteria telefonica, Mi Richiami) sono inclusi nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo

Iliad Voce presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Anche in questo caso, è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum, sia se si richiede la portabilità del numero che se si attiva un nuovo numero. L’offerta può essere attivata direttamente online, cliccando sul box qui di sotto e seguendo la procedura di sottoscrizione con spedizione gratuita della SIM a casa, che recandosi in un punto vendita Iliad.

Per attivare online Iliad Voce è possibile seguire la procedura disponibile sul sito Iliad, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Iliad Voce

Anche in questo caso, per attivare l’offerta è necessario avere a disposizione i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM, il codice seriale della SIM (in caso di portabilità), l’indirizzo di spedizione e uno strumento di pagamento per la copertura dei costi iniziali. L’offerta è attivabile anche presso uno dei punti vendita di Iliad. Anche in questo caso, per individuare il punto vendita più vicino basterà recarsi nella sezione Store del sito ufficiale dell’operatore.

Smartphone incluso con Iliad: le offerte

I clienti Vodafone, TIM e WINDTRE sono abituati a poter scegliere tra tante tariffe “telefono incluso” con la possibilità di abbinare il costo della propria tariffa ad uno smartphone da acquistare a rate. Anche Iliad presenta delle soluzioni con smartphone incluso. In questo caso, le offerte sono disponibili per i clienti Iliad da almeno tre mesi. Il listino dell’operatore presenta, per il momento, solo iPhone da acquistare a rate con la possibilità di scegliere tra diversi modelli.

Ecco le soluzioni disponibili:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

Tutte le offerte prevedono, quindi, un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito o conto corrente e senza vincoli. In caso di disattivazione dell’offerta base, ad esempio per passaggio ad altro operatore, il cliente continuerà a pagare le rate residue dello smartphone acquistato con Iliad. Si tratta, quindi, di un’ottima soluzione per abbinare la convenienza delle tariffe Iliad con un’offerta smartphone incluso non vincolante e conveniente.

