Offerte Iliad da TIM: le promozioni in portabilità di Giugno 2020

Tim è sicuramente un operatore di telefonia mobile affidabile ma è difficile resistere alla tentazione di passare a Iliad. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese ha già conquistato oltre 5,8 milioni di clienti e guadagnato il 7% delle quote di tutto il mercato in poco meno di 2 anni dal suo debutto in Italia. Ecco descritte nel dettaglio le migliori offerte del gestore d’Oltralpe dedicate ai clienti Tim che effettuano la portabilità del numero:

Le migliori offerte Iliad da Tim

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

I pro e i contro della portabilità verso i Iliad

E’ facile capire perché un cliente Tim possa essere interessato alle offerte di Iliad. Innanzitutto l’operatore francese dispone di offerte decisamente più economiche rispetto al suo concorrente tradizionale ma comunque ricche di servizi inclusi. Inoltre, la portabilità del numero può essere effettuata gratuitamente.

Iliad al contrario di Tim promette che non modificherà mai le sue tariffe, assicurando ai suoi clienti che pagheranno la stessa cifra dal momento dell’attivazione e negli anni a venire. Passare al gestore low cost significa potersi finalmente dimenticare delle rimodulazione.

Altra importante differenza tra Iliad e Tim è l’assenza di vincoli o costi nascosti. Alcune offerte dell’operatore italiano, ad esempio, prevedono un sconto sulla spesa per l’attivazione se il piano rimane attivo per un determinato periodo di tempo. Iliad invece permette ai suoi clienti di lasciarlo quando vogliono, senza il timore di spese ulteriori per la disattivazione o penali.

Iliad include in tutte le sue tariffe tutti i servizi di base richiesti dall’utente medio, compresi quelli che Tim invece offre a pagamento. Si parla, ad esempio, della segreteria telefonica, Mi Richiami o della modalità Hotspot per condividere la connessione dati con altri dispositivi. Per ascoltare i messaggi salvati in segreteria si utilizzano infatti i minuti inclusi nel proprio piano telefonico.

Passare a Iliad è inoltre semplicissimo. Basta acquistare online l’offerta desiderata ed effettuare una videochiamata guidata con un operatore per confermare la propria identità. Questa operazione richiede in media meno di 3 minuti. La SIM si riceve comodamente a casa nella cassetta delle lettere o tramite corriere in pochi giorni.

In alternativa, è possibile acquistare una SIM Iliad presso una delle 700 Simbox allestite nei 14 Iliad Store e corner sparsi per il Paese. L’operatore ricorda che anche durante l’emergenza Coronavirus l’acquisto tramite Simbox è assolutamente sicuro in quanto questa modalità non prevede scambio di contanti o documenti e riduce al minimo la possibilità di contatto con gli altri clienti del negozio e i dipendenti.

Gli aspetti negativi del passaggio da Iliad a Tim sono davvero minimi. Il primo non dispone di un’app per dispositivi mobili. La gestione dell’offerta passa quindi dall’Area Personale sul sito dell’operatore. Una volta effettuato il login si può verificare il credito residuo, effettuare una ricarica online, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, gestire la segreteria e molte altre operazioni.

La copertura di Tim è inoltre più ampia di quella di Iliad e la sua rete offre prestazioni superiori grazie al 5G. L’operatore low cost comunque consente di navigare in 4G e 4G+ in quasi tutto il Paese. Dove il suo segnale non arriva, come ad esempio alcune Regioni del Meridione, buona parte della Sardegna, Comuni dell’arco alpino e dell’Appennino, utilizza la rete di WindTre.

Iliad sta lavorando già da tempo all’ampliamento della sua infrastruttura proprietaria. L’azienda anche durante la fase di contenimento del Covid-19 è riuscita ad aver installato 5.000 siti radio alla fine di aprile e di questi 2.900 sono già attivi. Inoltre, conferma che il suo obiettivo è ancora quello di arrivare a 5.000 siti attivi entro al fine del 2020 e 10-12.000 nei quattro anni successivi.

Tim offre un’ampia scelta di modelli di smartphone da acquistare a rate. Anche Iliad dispone comunque di tariffe telefono incluso e si tratta di una rarità tra gli operatori low cost. Con l’operatore francese si può mettere le mani sui migliori modelli di iPhone, compreso il recentissimo iPhone SE, a prezzi davvero competitivi.