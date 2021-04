Offerte iliad da TIM: le promozioni di Aprile 2021

Per passare alle offerte Iliad da TIM si possono scegliere le migliori promozioni del gestore francese, questo operatore è uno dei pochi a non limitare i clienti nella scelta dei piani attivabili. I nuovi clienti che attivano una sim e chi chiede la portabilità da un altro gestore hanno la possibilità di sottoscrivere le stesse tariffe. Ecco le promo di Aprile

Se hai una scheda TIM stai pagando decisamente un prezzo molto elevato rispetto ai costi medi delle tariffe attualmente disponibili sul mercato. Magari avrai scelto il gestore per poter avere il 5G prima di tutti o per acquistare uno smartphone, ma quando Iliad ha lanciato la sua offerta con la rete più veloce e 100 Giga non hai avuto dubbi: passi alle offerte Iliad da TIM.

Per effettuare questo cambio di gestore devi scegliere la tua nuova promozione di telefonia mobile, avere con te un documento di identità, il codice fiscale e il numero seriale della sim. Se ti manca quest’ultimo dato non ti preoccupare, estrai la scheda dal cellulare e il codice di 19 cifre si trova proprio sul fronte della sim.

Per completare la procedura di passaggio dovrai creare il tuo profilo Iliad e abbinare il nuovo metodo di pagamento. I dati per accedere al sito e all’account personale ti verranno forniti con la consegna della sim o al termine dell’acquisto negli Store o presso i totem nei corner dei centri commerciali.

In base al canale che scegli per sottoscrivere la promozione Iliad da TIM dovrai decidere quale metodo di identificazione deciderai di usare. Secondo le norme è infatti necessario che l’intestatario della sim e colui che la compra siano la stessa persona. Le soluzioni potranno decidere se registrare un messaggio video, di farsi identificare al momento della consegna del corriere con copia della carta di identità.

Chi passa alle offerte Iliad da TIM

Le offerte TIM hanno tariffe decisamente elevate. Con Iliad invece è possibile avere bundle dati, minuti e sms con meno di 10 euro. Nel catalogo del gestore non troverai delle promozioni riservate solo a te con sim TIM, l’operatore infatti non ha mai proposto delle offerte ad hoc per i clienti di altri provider.

Finora Iliad non ha mai modificato le condizioni proposte con le offerte che lanciato. Questo da un lato ha evitato ai clienti di subire rimodulazioni indesiderate, dall’altro li costringe a comprare una nuova sim ogni volta che vogliono passare da una promozione all’altra di Iliad. Non è prevista la possibilità di modificare la tariffa dopo che è stata acquistata.

Come ottenere la portabilità del numero

Collegati al sito iliad.it oppure vai nei corner disponibili nei principali centri commerciali, stazioni, ecc in Italia. Nella fase di acquisto dell’offerta potrai indicare se vuoi un numero Iliad o se vuoi mantenere il tuo contatto. Flaggando questa opzione dovrai inserire il codice seriale della sim, questa stringa sarà indispensabile al nuovo operatore per inoltrare la richiesta di trasferimento del vecchio numero sul nuovo.

L’unica differenza rilevante per chi acquista in presenza le offerte Iliad e per chi le compra online sta nel metodo di invio delle credenziali. Se effettui l’attivazione invece tramite sito ti sarà inviata una mail di riepilogo dei dati con le credenziali. Attenzione, perché sia possibile ultimare l’iscrizione dovrai collegarti da un dispositivo con una web cam funzionante per poter effettuare la registrazione di identificazione del cliente.

Con le credenziali che ti saranno rilasciate al termine di questa operazione potrai accedere al tuo account personale e verificare lo stato di avanzamento del passaggio. Successivamente saranno l’username e la password con cui potrai collegarti e sapere quanto hai speso, quali sono stati i tuoi consumi e verificare i contatori di dati, sms e minuti.

In fase di registrazione dovrà associare anche il tuo metodo di pagamento all’offerta, per poter finalizzare l’operazione dovrai inserire per forza una carta di credito o di debito. Non ti preoccupare potrai poi rinnovare la promozione anche con addebito sul credito residuo.

Le tariffe Iliad di Aprile

Se vuoi passare a Iliad le offerte con internet, minuti e sms tra cui scegliere sono:

Giga 100

Giga 50

Voce

Ecco quali sono i costi e i servizi che potrai avere con le promozioni del gestore e qualche consiglio per trovare le tariffe più convenienti per te.

Il confronto tra le offerte mobile

Per poter essere sicuri di scegliere un’offerta più vantaggiosa è importante conoscere le condizioni e i servizi inclusi nelle promozioni. Questa operazione di raffronto può richiedere molto tempo e tanta pazienza se la fai da solo controllando una per una le tariffe proposte.

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi ridurre i tempi di ricerca, ottiene dei risultati facili da confrontare e lo strumento ti permette anche di capire quanto ti costa realmente il piano che vorresti attivare. Il servizio è gratuito e non sarai obbligato all’acquisto di nessuna offerta.

Nei risultati troverai tutte le informazioni utili come il costo del canone, le spese per segreteria o servizio mi richiami, promozioni e abbonamenti offerti, vincoli. Potrai anche personalizzare le ricerche indicando un range di spesa o di minuti/Giga o sms da includere nel tuo pacchetto.

Scopri quali sono le promozioni Iliad internet più convenienti »

Annunci Google

Promo Iliad clienti TIM

Come dicevamo per chi ha un’offerta TIM attiva sono disponibili le stesse promozioni che può attivare un qualsiasi utente che passa a Iliad. Ecco quali sono le soluzioni attivabili ad Aprile e quali sono i costi richiesti per ogni piano tariffario.

1. Giga 100

Il pacchetto ha un canone da 9,99 euro, è la prima offerta 5G proposta da Iliad ed è un piano che sta riscuotendo molto successo. Se vuoi acquistare questo piano per utilizzare la nuova tecnologia (con la sua velocità fino a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload) dovrai verificare che il 5G Iliad sia disponibile nella tua città.

Fino ad oggi le città in cui è disponibile la nuova linea più veloce sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Giga 100 è una promozione che visto il bundle che offre e la possibilità di navigare anche sulla rete più veloce, ha un costo decisamente interessante. Questa offerta include:

100 Giga per navigare in 5G (6 GB in UE)

minuti illimitati in tutta Italia e in UE

sms senza limiti verso numeri italiani e UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, compresi USA e Canada

servizi Mi richiami, Hotspot, segreteria e blocco numeri speciali

Per attivare questa tariffa Iliad, ma anche tutti i piani che analizzeremo, è richiesto un contributo iniziale di 9,99 euro per la consegna della sim del gestore.

Attiva Flash Giga 100 5G »

2. Giga 50

La promozione storica di Iliad è la Giga 50. Il canone di questa offerta è 7,99 euro al mese, per il primo mese dovrai mettere in conto anche i 9,99 euro per la sim. La tariffa comprende:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani

sms illimitati verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

50 Giga da usare in Italia (no 5G)

4 Giga per navigare in roaming di UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, sono comprese 60 destinazioni in Europa e nel mondo (come USA e Canada)

Se dovessi finire i Giga prima del naturale rinnovo della tua offerta il costo extra soglia applicato alla tua navigazione sarà di 0,90 euro per 100 Mega.Puoi attivare la promozione cliccando sul link in basso oppure potrai richiedere Maggiori informazioni agli operatori di SOStariffe.it.

Attiva Giga 50 »

3. Iliad Voce

Infine c’è un piano Iliad pensato per chi non vuole essere sempre connesso, ma che utilizza ancora lo smartphone come mezzo per chiamare e inviare sms. L’offerta Voce ti propone un canone mensile di 4,99 euro che ti garantirà di avere ogni mese:

40 Mega per navigare alla massima velocità (sempre con reti 4G o 4G+)

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia

minuti e sms senza limiti in UE

40 Mega per navigare in roaming UE

servizi di segreteria, Mi richiami

Per attivare questa offerta o chiedere qualche chiarimento sul procedimento di acquisto del pacchetto potete cliccare qui in basso.

Scopri Iliad Voce »

Assistenza e altre info utili

Il numero per l’assistenza commerciale e tecnica generale è il 177. Il supporto clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. Ci si può rivolgere agli operatori per avere supporto nella configurazione della tua nuova offerta, oppure per risolvere guasti, problemi con i metodi di pagamento o altri disagi.

Iliad fornisce anche una chat che ogni cliente può attivare collegandosi al proprio account sul sito del provider. Dalla pagina personale inoltre ti sarà possibile comunicare cambi di indirizzo o attivare e disattivare servizi a pagamento o gratuiti. Per esempio potrai gestire le tua segreteria, anche visiva.Per notizie, aggiornamenti sullo stato della rete o altre curiosità che non ti obbligano a fornire dati personali possono essere utili anche le pagine sociali Facebook, Twitter, Instagram di Iliad.

Per reclami, rimborsi o richieste di disdetta ufficiali il gestore ti fornisce il seguente indirizzo: Casella Postale 14106, 20146 Milano.