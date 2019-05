Offerte Huawei P20, Mate 20 e Mate 20 Pro di Tim, Tre, Vodafone e Wind

Hai deciso di cambiare il tuo smartphone? Stai pensando di comprare un telefono del brand Huawei? Vorresti sapere se ci sono delle promozioni telefoniche con smartphone incluso? Scopri quali sono le offerte per acquistare uno smartphone Huawei p20, Huawei mate 20 o Huawei mate 20 pro proposte dagli operatori TIM, Tre, Vodafone e Wind.

Oggi, comprare uno smartphone all’avanguardia ad un prezzo ragionevole e conveniente è possibile grazie alle promozioni che ormai quasi tutti gli operatori telefonici promuovono, in cui vengono proposte delle tariffe molto convenienti, a rate mensili, associate ad uno smartphone di ultima generazione, che l’utente può scegliere all’interno della proposta offerta dalla compagnia. Negli ultimi anni, sul mercato della telefonia, il brand cinese Huawei si è fatto avanti con un’offerta di smartphone ultra moderni e tecnologicamente avanzati, ma con dei prezzi a buon mercato. Inoltre, anche i telefoni di Huawei vengono proposti nelle offerte smartphone inclusi dei maggiori operatori telefonici.

Huawei P20, Mate 20 e Mate 20 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei P20 dispone di un display FullView FHD+ da 5,8″ e di un processore HiSilicon Kirin 970 con NPU associato a 4 GB di RAM. La fotocamera frontale è da 24 Megapixel mentre le due lenti posteriori realizzate in collaborazione con Leica sono da 12 Megapixel + 20 MP con grandangolo e teleobiettivo. Huawei P20 è disponibile nell’unico taglio di memoria da 128 GB e offre una batteria da 3.400 mAh con ricarica wireless. L’autenticazione avviene tramite il sensore di lettore di impronte digitali. Eventualmente si può scegliere anche il modello Dual SIM.

Huawei Mate 20 offre uno schermo IPS LCD da 6.53″ e di un processore HiSilicon Kirin 980 associato a 4 GB di RAM. Huawei Mate 20 è disponibile nell’unico taglio di memoria da 128 GB, che può essere comunque espansa fino a 512 GB tramite MicroSD. La fotocamera frontale è da 24 Megapixel mentre il doppio obiettivo principale è composto da lenti da 12 MP+ 16 MP. La batteria è invece da 4000 mAh. Huawei Mate 20 Pro si differenzia dal modello base per un display OLED da 6,39″, ben 6 GB di RAM e una fotocamera posteriore tripla con sensori da 40 MP + 20 MP + 8 MP realizzata in collaborazione con Leica. La batteria è da 4200 mAh.

Tutti gli smartphone Huawei utilizzano Android come sistema operativo personalizzato però con interfaccia grafica EMUI.

Di seguito verranno presentate tutti i dettagli delle offerte smartphone incluso per Huawei p20, Huawei mate 20 o Huawei mate 20 pro di TIM, Tre, Vodafone e Wind.

Le offerte di TIM con Smartphone incluso

TIM propone delle offerte smartphone incluso che possono essere attivate da tutti i clienti ricaricabili TIM, con un’offerta dati attiva. Il contratto che viene sottoscritto con TIM ha una durata di 24 o 30 mesi e il pagamento delle rate avviene direttamente su carta di credito, in base al prodotto che viene scelto. Per attivare l’offerta è previsto un costo pari a 9.99 euro e, qualora il contratto venisse disattivato prima della scadenza definita, l’utente dovrà comunque pagare le rate mancanti previste.

Di seguito alcune proposte di TIM con smartphone Huawei incluso:

Huawei p20 a 20 euro al mese, per 30 mesi.

a 20 euro al mese, per 30 mesi. Huawei mate 20 a 10 euro al mese, per 30 mesi.

a 10 euro al mese, per 30 mesi. Huawei mate 20 pro a 15 euro al mese, per 30 mesi.

Per tutte queste promozioni è richiesto, in aggiunta, un contributo iniziale pari a 49 euro

Gli smartphone Huawei offerti da TRE

TRE offre due proposte All-in comprese di smartphone a cui associare un telefono Huawei.

ALL-IN Power con Smartphone : un’offerta con 60 Giga di Internet inclusi, Minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese

: un’offerta con 60 Giga di Internet inclusi, Minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese ALL-IN Super Power con Smartphone: un’offerta con 100 Giga di Internet inclusi, Minuti e SMS illimitati a 14,99€ al mese

A seconda della tariffa prescelta è possibile acquistare uno smartphone Huawei, come indicato di seguito:

Huawei p20 , in versione nera o blu, a 7.99 euro al mese (ALL-IN Power con Smartphone) o 6,99 euro al mese (ALL-IN Super Power con Smartphone)

, in versione nera o blu, a 7.99 euro al mese (ALL-IN Power con Smartphone) o 6,99 euro al mese (ALL-IN Super Power con Smartphone) Huawei mate 20 , in versione nera, blu o viola, a 10.99 euro al mese (ALL-IN Power con Smartphone) o 9,99 euro al mese (ALL-IN Super Power con Smartphone)

, in versione nera, blu o viola, a 10.99 euro al mese (ALL-IN Power con Smartphone) o 9,99 euro al mese (ALL-IN Super Power con Smartphone) Huawei mate 20 pro, in versione nera, blu, viola o verde acqua a 17.99 euro al mese (ALL-IN Power con Smartphone) o 16,99 euro al mese (ALL-IN Super Power con Smartphone)

Vodafone: promozioni con telefono incluso

Vodafone propone delle interessanti offerte con tariffe vantaggiose e smartphone incluso, a pagamento rateizzato e con un semplice contributo di attivazione. Le proposte di Vodafone con smartphone incluso possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze con le seguenti tariffe:

RED Unlimited Smart :20 Giga di Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, minuti illimitati verso paesi EU a 18,99 euro al mese

:20 Giga di Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, minuti illimitati verso paesi EU a 18,99 euro al mese RED Unlimited Ultra : 30 Giga di Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, 1000 minuti verso Paesi EU, 1 Giga + 200 minuti nei Paesi EU a 24,99 euro al mese

: 30 Giga di Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, 1000 minuti verso Paesi EU, 1 Giga + 200 minuti nei Paesi EU a 24,99 euro al mese RED Unlimited Black : Giga illimitati per Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, 1000 minuti verso Paesi EU, 5 Giga + 500 minuti nei Paesi a 39,99 euro al mese

: Giga illimitati per Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Chiamate ed SMS illimitati, 1000 minuti verso Paesi EU, 5 Giga + 500 minuti nei Paesi a 39,99 euro al mese RED Unlimited x4 Pro: 10 Giga per Internet, Giga illimitati per Chat, Social, Mappe e Musica, Minuti illimitati a 14,99 euro al mese

A seconda della tariffa prescelta è possibile acquistare Huawei P20 con un contributo iniziale pari a 69,99 euro. Questa offerta può essere abbinata ad uno dei quattro piani proposti da Vodafone:

RED Unlimited Smart : 7,99 euro mese

: 7,99 euro mese RED Unlimited Ultra : oltre al costo dell’offerta, si paga un contributo iniziale pari a 69,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 6,99 euro per avere Huawei p20

: oltre al costo dell’offerta, si paga un contributo iniziale pari a 69,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 6,99 euro per avere Huawei p20 RED Unlimited Black : oltre al costo dell’offerta, si paga contributo iniziale pari a 69,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 4,99 euro per avere Huawei p20

: oltre al costo dell’offerta, si paga contributo iniziale pari a 69,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 4,99 euro per avere Huawei p20 RED Unlimited x4 Pro: oltre al costo dell’offerta, si paga un contributo iniziale pari a 69,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 9,99 euro per avere Huawei p20

L’Huawei mate 20 con capacità 128 Giga, in versione blu o nera, viene proposto da Vodafone a partire da 11.99 euro al mese, per 30 mesi e con un contributo iniziale pari a 49,99 euro. L’offerta può essere abbinata ad uno dei piani tariffari di Vodafone:

RED Unlimited Smart : per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 14,99 euro

: per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 14,99 euro RED Unlimited Ultra : per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 13,99 euro

: per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 13,99 euro RED Unlimited Black : per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 11.99 euro

: per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 11.99 euro RED Unlimited x4 Pro: per attivare questa offerta, oltre al costo dell’abbonamento, per ottenere lo smartphone si pagherà un contributo iniziale pari a 49,99 euro e una rata mensile (per 30 mesi) di 16,66 euro

L’Huawei mate 20 pro di Vodafone viene offerto con un piano rateizzato di 30 mesi, a partire da 17.99 euro al mese e un contributo iniziale di 49,99 euro. Anche per questo smartphone è possibile associare uno dei piani tariffari di Vodafone, con la seguente proposta:

RED Unlimited Smart : 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 20,99 euro per ottenere lo smartphone

: 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 20,99 euro per ottenere lo smartphone RED Unlimited Ultra : 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 19,99 euro per ottenere lo smartphone

: 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 19,99 euro per ottenere lo smartphone RED Unlimited Black : 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 17,99 euro per ottenere lo smartphone

: 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 17,99 euro per ottenere lo smartphone RED Unlimited x4 Pro: 49,99 euro di contributo iniziale e 30 rate mensili pari a 22,99 euro per ottenere lo smartphone

WIND

Wind propone delle offerte a smartphone incluso molto convenienti, sopratutto se acquistate online. Le proposte sono incluse di un piano tariffario e di uno smartphone Huawei.

L’Huawei p20, in versione nera, blu, o rosa è disponibile con un’offerta a 24.98 euro al mese per 30 mesi, comprendente l’offerta All Digital di 40 Giga e Minuti illimitati a 13,99 euro al mese e lo smartphone. A tale offerta bisogna aggiungere un contributo iniziale pari a 99,99 euro.

L’Huawei mate 20, in versione nera, blu o viola, viene proposto da Wind con diversi piani tariffari, adatti ad ogni esigenza:

Offerta a 28,99 euro al mese (per 30 mesi) con 99,90 euro di contributo iniziale: tale offerta include la tariffa All Inclusive Easy Pay, che prevede 60 GIGA , Minuti e SMS Illimitati a 16,99 € al mese

Offerta a 27,99 euro al mese (per 30 mesi) con 99,90 euro di contributo iniziale: tale offerta include la tariffa Wind Family che prevede 100 GIGA , 50 per te e 50 da condividere, Minuti e SMS Illimitati a 17,99 € mese

Offerta a 36,989 euro al mese (per 30 mesi) con 99,90 euro di contributo iniziale: tale offerta include la tariffa Fibra 1000 che prevede Fibra fino a 1000 Mega , Chiamate Illimitate e 100 GIGA per i tuoi Smartphone a 26,98 € al mese

L’Huawei mate 20 pro, in versione nera, blu, viola o verde acqua è disponibile a 35,98 euro al mese, per 30 mesi, con la tariffa all digital di 40 Giga e Minuti illimitati a 13,99 euro al mese. A tale offerta bisogna aggiungere un contributo iniziale pari a 99,99 euro.

