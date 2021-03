Offerte ho. Mobile: canone da 5,99 euro e Giga Illimitati fino a maggio

Oggi chi sottoscrive le offerte ho. Mobile può avere Gigabyte illimitati fino al primo maggio. In più, le tariffe si possono provare gratis per 30 giorni

ho. Mobile è tra gli operatori low cost che pone grande attenzione ai bisogni degli utenti di telefonia mobile. Il gestore infatti è stato eletto da Altroconsumo come il migliore per soddisfazione dei clienti e permette di provare gratuititamente le sue tariffe per 30 giorni, scaduti i quali si può scegliere se continuare l’offerta o disattivarla gratuitamente con un paio di click. Non solo, in questo periodo è disponibile una nuova e interessante promozione.

Fino al 1 maggio 2021 l’operatore regala Gigabyte illimitati a tutti i suoi clienti. L’attivazione della promozione è completamente automatica e gratuita. Chi ha sottoscritto una delle offerte ho. Mobile deve solamente assicurarsi di avere il credito positivo e che la SIM sia già stata attivata. I Gigabyte illimitati si disattivano in automatico dopo il primo maggio e da quel momento in poi si tornerà ad utilizzare il traffico dati incluso nella propria offerta.

ho. blocca in automatico la possibilità di navigare su Internet da mobile quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano. Vi ricordiamo però che per ripristinare la navigazione Internet si può far ripartire un ciclo mensile in ogni momento allo stesso prezzo con il servizio Riparti. L’apposito tasto compare nel momento in cui il traffico dati sta per esaurirsi una volta effettuato l’accesso all’app ho. o dall’area personale sul sito.

Utilizzando questo servizio può cambiare il giorno di rinnovo dell’offerta se si decide di attivarlo in anticipo rispetto alla scadenza mensile. Riparti richiede credito residuo sufficiente a coprire il costo del rinnovo anticipato ed è disponibile fino a qualche ora prima dell’effettivo rinnovo in modo da evitare di pagare due volte.

Il metodo più rapido per acquistare le offerte ho. Mobile è quello di collegarsi al sito dell’operatore. Una volta scelta la tariffa, basta cliccare su Procedi per avviare la registrazione. Per l’attivazione si può realizzare un video selfie tramite l’app ho. in cui si mostrano il volto e un documento d’identità in corso di validità per certificare la propria identità. La SIM verrà spedita direttamente a casa gratuitamente e consegnata della cassetta delle lettere, senza dover firmare alla consegna. In alternativa si può effettuare personalmene il ritiro presso una delle edicole convenzionate. Le offerte ho. Mobile si possono poi acquistare anche presso uno dei 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia.

Offerte ho. Mobile: tutti i dettagli

Le offerte ho. Mobile sono senza vincoli di durata e costi extra. L’utente può richiedere la cessazione del contratto in ogni momento e non sono previste penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. In più, i suoi clienti utilizzano gratuitamente molti dei servizi di base che altri operatori offrono solo a pagamento, solitamente con una tariffazione a consumo.

Ad esempio, già prima della delibera dell’AGCOM, ho. blocca in automatico l’attivazione dei servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suonerie, sfondi e news e le chiamate verso numeri a pagamento come 899 e 199. Si ha comunque sempre la possibilità di abilitare la ricezione dei messaggi inviati dal proprio istituto di credito o per partecipare a programmi di televoto.

L’app ho. è lo strumento ideale per gestire in modo rapido, comodo ed efficiente tutti i dettagli della linea anche fuori casa. La piattaforma, disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette di monitare il credito residuo e i consumi di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata, cambiare offerta o disattivare quella attuale.

ho. offre una copertura del 98% della popolazione italiana in 4G. La tecnologia VoLTE permette di chiamare e navigare su Internet contemporneamente senza rumori di fondo. La velocità massima è fino a 30 Mbps in download e upload. L’operatore dalla fine di febbraio ha completato la dismissione della sua rete 3G per favorire tecnologie superiori.

1. ho. 5,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Digi Mobil

Fastweb

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre 2014)

CMLink Italy

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona Mobile (Pre 24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

3. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi attiva da Kena Mobile e Daily Telecom o attiva un nuovo numero.

4. ho. 12,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM (29,99 euro per i clienti Vodafone) più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

5. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Offerte ho. Mobile: come richiedere assistenza

A chiunque può capitare di avere problemi con la propria linea o il telefono e di necessitare di maggiori informazioni sui servizi offerti dal proprio operatore. Per questo motivo ho. Mobile ha predisposto una piattaforma di assistenza rapida ed efficace attraverso diversi canali. E’ quindi possibile contattare un operatore chiamando il numero gratuito gratuito 19.21.21 chiamando sotto rete dell’operatore o il numero verde gratuito 800.688.788 da tutti gli altri operatori.

Dall’app ho. basta invece accedere alla sezione Supporto. In alternativa, si possono consultare le guide e le FAQ sul sito dell’operatore da web o mobile o accedere all’ho.fficina. La community permette non solo di porre domande agli esperti dell’operatore ma anche di confrontarsi con gli altri clienti per trovare soluzioni a tutti i problemi e le difficoltà dal lato tecnico o amministrativo in cui si può incorrere.