Offerte fibra con bollettino postale: le proposte di agosto 2020

Il mercato di telefonia fissa italiano propone svariate offerte fibra in grado di garantire la possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità (sino a 1000 Mega per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Le offerte fibra con bollettino postale sono però rare. Gli operatori, infatti, propongono le soluzioni d’abbonamento più vantaggiose per i clienti che scelgono la domiciliazione bancaria, una soluzione che consente anche di risparmiare sui costi di invio della bolletta cartacea. Ecco quali sono le migliori proposte di agosto 2020.

Le offerte fibra con pagamento tramite bollettino postale diventano sempre più rare. Gli operatori di telefonia fissa, infatti, incentivano gli utenti a puntare su offerte Internet casa che prevedono la domiciliazione su conto corrente. In molti casi, infatti, questa soluzione risulta decisamente più conveniente ed in grado di garantire una riduzione dei costi. Per dare un taglio netto ai costi, senza rinunciare ad un abbonamento in grado di offrire una connessione ad alta velocità, potrebbe essere necessario puntare su di un’offerta fibra che non permette il pagamento tramite bollettino.

TIM, uno dei principali operatori di telefonia fissa in Italia, mette a disposizione degli utenti la sua gamma di offerte TIM Super esclusivamente se si opta per la domiciliazione bancaria (e per l’acquisto del modem Wi-Fi dell’operatore con pagamento rateale). Gli utenti interessati a soluzioni tariffarie che non prevedono la domiciliazione possono contattare l’operatore al numero verde 800.125.818 per richiedere informazioni sulle offerte fibra con bollettino postale a disposizione.

Altri operatori, come ad esempio Fastweb, un altro importante riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia, prevedono che l’addebito del canone mensile dell’abbonamento avvenga esclusivamente su carta di credito o conto corrente (solitamente con addebito bimestrale). Questa soluzione diventa sempre più diffusa nel settore di telefonia fissa italiano, limitando le opzioni degli utenti ma garantendo risparmi aggiuntivi.

Attivare un’offerta Internet casa con addebito diretto su conto permetterà un risparmio netto. Il sistema “tradizionale” per il pagamento delle bollette del telefono fisso di casa prevede l’invio della bolletta cartacea a casa (il costo viene stabilito dalle condizioni contrattuali fissate dall’operatore) ed un costo extra da affrontare al momento del pagamento del bollettino, legato alla commissione richiesta dall’Ufficio Postale (1.5 Euro a transazione) o da una ricevitoria abilitata per questo tipo di pagamenti (solitamente 2 Euro a transazione).

Vediamo, quindi, quali sono le offerte Internet casa ed, in particolare, le offerte fibra più convenienti di questo mese e come fare ad attivarle direttamente online.

Le migliori offerte Internet casa di agosto 2020

Per ridurre al minimo i costi della connessione Internet casa è possibile puntare su una delle migliori offerte fibra ottica disponibili sul mercato ad agosto 2020. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni tra cui scegliere. Come anticipato in precedenza, nella maggior parte dei casi le migliori tariffe sono disponibili con la domiciliazione bancaria e l’addebito su conto corrente. Questa soluzione, oltre ad essere più comoda, permette di eliminare i costi extra rappresentati dall’invio della bolletta cartacea e dalla commissione richiesta per il pagamento del bollettino in un ufficio postale o presso una ricevitoria.

Tra le offerte Internet casa più convenienti di agosto troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. L’offerta in questione include una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (oppure sino a 200 Mega in caso di fibra mista FTTC o sino a 20 Mega in caso di ADSL). La connessione avverrà tramite la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo dell’utente.

Per chi è già cliente WINDTRE su mobile, inoltre, ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta mentre per chi passa a WINDTRE con la SIM del proprio smartphone c’è la possibilità di attivare l’offerta Special Unlimited con minuti, SMS e GB senza limiti a 9,99 Euro al mese. Tale offerta è attivabile anche richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. Per ogni linea fissa, è possibile abbinare sino ad un massimo di 3 SIM con Giga illimitati.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 48 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Un’altra ottima tariffa Internet casa disponibile ad agosto 2020 arriva da Vodafone che propone Internet Unlimited. L’offerta in questione include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate gratis costano 2 Euro in più) ed una connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino 20 Mega.

A completare i vantaggi dell’offerta troviamo una SIM dati con 30 GB al mese completamente gratis e la possibilità, per i clienti Vodafone su mobile, di ricevere sino a 100 GB al mese gratis con Giga Family. E’ possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM Vodafone, tutte con 100 GB extra gratis, sfruttando la promozione Giga Family. Da notare, inoltre, che al costo di 1,99 Euro al mese è possibile partecipare al programma Happy Black che offre l’accesso ad un gran numero di promozioni e sconti esclusivi con i partner dell’operatore.

Per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, inoltre, Vodafone propone senza costi extra anche la Vodafone TV (con box TV in comodato d’uso, 6 mesi di abbonamento ad Infinity e 30 film al mese su Chili) e 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (successivamente, 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento). La Vodafone TV può essere arricchita con i vari pacchetti di NOW TV, a partire da 10 Euro al mese,

Annunci Google

L’offerta Internet Unlimited presenta un costo di 27,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (con l’opzione Vodafone Ready a 6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel prezzo. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e raggiungere il sito dell’operatore.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa di agosto 2020 troviamo TIM Super Fibra. L’offerta dell’operatore presenta una linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione illimitata (tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista FTTC o ADSL). Per i clienti che attivano l’offerta troviamo anche 6 mesi di Disney+ e TIM Vision+ in regalo (poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta) e la possibilità di avere Giga illimitati per la propria SIM TIM con l’opzione TIM Unica e senza costi extra. E’ possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea fissa.

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. Come anticipato in precedenza, quest’offerta è disponibile esclusivamente con la domiciliazione bancaria. Per scoprire le offerte TIM disponibili con pagamento tramite bollettino postale è necessario contattare l’operatore al call center disponibile al numero 800.125.818. La gamma TIM Super prevede esclusivamente la domiciliazione come sistema di pagamento.

L’offerta in questione è attivabile dal sito TIM, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva TIM Super Fibra

Da notare che se la fibra FTTH, o la FTTC, non è disponibile sarà possibile valutare l’attivazione di TIM Super FWA. Questa soluzione offre una connessione illimitata con tecnologia fibra mista radio. La connessione è wireless e non c’è quindi bisogno di collegarsi alla rete con un collegamento fisico. L’offerta prevede una connessione illimitata con i primi 200 Mega con velocità massima di 30 Mbps e, successivamente sino al prossimo rinnovo, con velocità massima di 1 Mbps. Il costo periodico dell’offerta è di 24,90 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA

Un’altra ottima offerta Internet casa di questo mese viene proposta da Fastweb che mette a disposizione degli utenti Fastweb Casa. L’abbonamento include una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (o FTTC sino a 200 o ancora ADSL sino a 20 Mega). Il costo dell’abbonamento è di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di una SIM Fastweb per lo smartphone (minuti illimitati e 50 GB al mese) che porta il costo dell’abbonamento a 34,90 Euro al mese. Tra le opzioni con cui personalizzare l’abbonamento troviamo 3 mesi di DAZN gratis (poi 8,99 Euro al mese) e 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick inclusa (poi 9,99 Euro al mese).

Per attivare e personalizzare l’offerta è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto. L’offerta è attivabile esclusivamente con l’addebito su conto corrente o carta di credito.

Attiva Fastweb Casa

Ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti relativi alle migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile da smartphone e tablet Android oppure da iPhone o iPad.

Annunci Google