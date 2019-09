Offerte Fastweb: le migliori promo ADSL e fibra ottica aggiornate

Stai pensando di cambiare fornitore di servizi Internet per la tua casa? Fastweb è tra i migliori provider in circolazione grazie ad un’offerta ricca, variegata e ricca di servizi, senza dimenticare la sua rete veloce e distribuita in modo capillare nel Paese. Scopri tutti i vantaggi di passare Fastweb

Passare a Fastweb non è mai stato così conveniente. Fino al 30 settembre chi sottoscrive una delle offerte Internet casa del provider italiano, sia fibra ottica sia ADSL, ottiene uno sconto di 5 euro per sempre sull’addebito mensile per la connessione Internet grazie alla promozione Back to School. L’offerta è però valida solo se l’attivazione avviene online.

Perché conviene passare a Fastweb

Fastweb è uno dei principali fornitori di connettività su rete fissa nel nostro Paese. Il provider nel suo listino raccoglie sia offerte ADSL sia fibra ottica. Quest’ultima è disponibile nelle due principali tipologie: FTTH (Fiber to the Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet). La prima è strutturata affinché i cavi in fibra ottica raggiungano direttamente il modem dell’utente. La FTTC invece, anche se nel caso di Fastweb si parla più propriamente di FTTN (Fiber to the Node), prevede che la fibra ottica arrivi fino alla cabina stradale e che il segnale venga poi redistribuito verso le singole abitazioni sfruttando la rete telefonica in rame. La FTTH offre prestazioni migliori ma ha una copertura inferiore rispetto alle altre tecnologie di connessione.

Prima di sottoscrivere una qualunque offerta Internet casa è di fondamentale importanza verificare la copertura disponibile nel proprio Comune o abitazione. SosTariffe.it grazie al suo apposito strumento consente di conoscere da quale tipologia di connessione si è raggiunti in modo da effettuare una scelta più consapevole per la propria tariffa fibra ottica o ADSL.

La principale offerta Internet casa di Fastweb è chiamata semplicemente Fastweb Casa. L’offerta non prevede vincoli di durata o costi nascosti. Il provider è stato molto attento ad mostrare la massima trasparenza nei confronti dei suoi clienti, a cui consente di disattivare la connessione in qualsiasi momento. L’unico costo a carico dell’utente è quello per il ristoro della spesa sostenuta dall’azienda per la dimissione del servizio pari a 29,95 euro. Le offerte di Fastweb inoltre non prevedono costi di attivazione.

Nel pacchetto sono compresi anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e il modem FASTGate. Si tratta di un router di ultima generazione talmente potente da garantire un segnale in grado di raggiungere ogni angolo della casa e totalmente stabile anche con diversi dispositivi connessi alla stessa rete in contemporanea. Il terminale dispone poi di funzioni avanzate come la possibilità di gestirne lo spegnimento o l’accensione da remoto o di dare priorità alla connessione ad un singolo dispositivo e una seconda rete per gli ospiti dotata di password personalizzata.

Gli utenti Fastweb possono poi usufruire di WOW Fi, il servizio per connettersi ad Internet gratuitamente anche fuori casa grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia, ma soprattutto dell’efficiente piattaforma di assistenza MyFastweb. Quest’ultima permette di gestire la propria offerta con pochi click, eliminando quindi il fastidio delle lunghe attese telefoniche, sia da PC che da dispositivi mobili. E’ un servizio semplice, pratico e veloce per risolvere qualunque problema abbia colpito la propria linea o fugare i dubbi dal lato amministrativo. L’operatore è comunque a disposizione con i suoi operatori specializzati per fornire un supporto puntale ed efficace.

Fastweb è anche molto attenta all’ambiente e grazie alle caratteristiche uniche della sua rete e dei servizi inclusi nelle offerte Internet casa permette di evitare 41,8 Kg di CO2-eq all’anno per ogni connessione. Il provider permette poi di arricchire le sue tariffe con:

Dispositivi smart home e di domotica per la protezione della casa

WOW Space: spazio illimitato per lo storage nel cloud dei propri file (foto, video, documenti, etc.). Ogni contenuto è salvato nella sua qualità originale ed è possibile impostare l’archiviazione automatica

L’offerta di Fastweb è tra le più ricche anche per un altro motivo. Fastweb Casa è disponibile anche nel formato con inclusi DAZN o un piano energetico con Enel Gas e Luce. La prima tariffa permette di vedere sulla TV e dispositivi mobili tutti i principali eventi sportivi, compresi 3 incontri di Serie A per giornata. La seconda invece permette di sottoscrivere un piano conveniente per risparmiare sulla bolletta dell’elettricità e del gas.

Offerte Fastweb: le migliori promo ADSL e fibra ottica aggiornate

1. Fastweb Casa

L’offerta per navigare su rete FTTH ha un costo in promozione di 24,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro il 30/9/19. Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città:

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Casalecchio di Reno

Catania

Firenze

Genova

Martellago (VE)

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Salerno

San Lazzaro di Savena (BO)

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

2. Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 19,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro fino al 30/9/19 permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

3. Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 30,95 euro al mese in promozione fino al 30/9/19 unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

