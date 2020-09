Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di settembre 2020

Anche nel corso del mese di settembre 2020 Fastweb si conferma come una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa con la possibilità di navigare senza limiti tramite rete in fibra ottica o, in caso di indisponibilità, tramite rete ADSL. Da questo mese, le offerte Fastweb presentano anche la possibilità di prova gratuita per un mese risultando, quindi, ancora più interessanti e complete. Ecco quali sono le migliori offerte fibra e ADSL di Fastweb di settembre 2020.

Le offerte Fastweb di settembre 2020 per la connessione Internet di casa si basano sull’abbonamento Fastweb Casa. Si tratta di una tariffa davvero completa ed interessante, disponibile da questo mese di settembre con a possibilità di interrompere l’abbonamento senza costi entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Da notare, inoltre, che Fastweb Casa propone svariante soluzioni per personalizzare al massimo l’abbonamento andando ad arricchire la sottoscrizione con servizi e bonus aggiuntivi in base alle esigenze dell’utente.

Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere su Fastweb Casa e come fare per attivare e personalizzare l’abbonamento che l’operatore propone per i clienti di rete fissa.

Fastweb Casa

La proposta di Fastweb per la linea fissa di casa mette a disposizione dell’utente un pacchetto completo, senza vincoli di permanenza e con un costo davvero interessante. Ecco tutte le caratteristiche dell’abbonamento Fastweb Casa:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; per le chiamate internazionali, invece, c’è la possibilità di attivare un’apposita opzione che aggiunge 1000 minuti di chiamate gratuite verso oltre 60 destinazioni internazionali al costo di 5 euro al mese

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega; il canone mensile è indipendente dalla tecnologica con cui avviene la connessione ed è possibile verificare gratuitamente la copertura prima dell'attivazione

servizi WOW: possibilità di accedere alla rete di hotspot WOW FI e, a richiesta, di attivare l'offerta WOW Space con un servizio di cloud storage illimitato al costo di 9,95 Euro all'anno

Quella descritta è la versione “base” di Fastweb Casa. L’abbonamento, con questa configurazione, presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi disponibile in comodato d’uso gratuito. Da notare, inoltre, che per i già clienti Eni gas e luce il costo dell’abbonamento a Fastweb Casa si riduce a 25,95 Euro al mese. In questo caso, l’abbonamento conserva tutte le caratteristiche viste in precedenza.

Uno dei punti di forza dell’offerta Internet casa dell’operatore è la possibilità di personalizzazione. Fastweb Casa, infatti, può essere arricchito con diverse opzioni aggiuntive che vanno ad integrare i bonus inclusi e ad aggiungere servizi extra. In particolare, già in fase di sottoscrizione, il cliente può arricchire l’abbonamento a Fastweb Casa andando ad aggiungere:

Opzione Internazionale: aggiunge 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro al mese; i minuti possono essere utilizzati per chiamare fissi e mobili di oltre 50 Paesi oppure solo fissi di circa 10 Paesi; la lista completa e aggiornata è disponibile sul sito dell’operatore

una SIM Fastweb (anche richiedendo la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore) con minuti illimitati e 50 GB senza costi di attivazione e spedizioni e senza alcun vincolo; con l'aggiunta della SIM, il costo complessivo dell'offerta (fisso + mobile) diventa 34,90 Euro al mese (25,95 Euro al mese per Fastweb Casa e 8,95 Euro al mese per la SIM); successivamente sarà possibile abbinare anche altre SIM all'abbonamento di rete fissa in base alle offerte disponibili

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick inclusa, poi 9,99 Euro in più oltre al costo dell'abbonamento; è previsto un periodo di permanenza minima contrattuale di 24 mesi ed un costo di disattivazione per recesso anticipato pari a 19,98 Euro

3 mesi gratis di DAZN, poi 8,99 Euro al mese in più (invece di 9,99 Euro al mese) oltre al costo dell'abbonamento di Fastweb Casa; è possibile disdire l'opzione DAZN in qualsiasi momento

Fastweb Casa è attivabile e personalizzabile direttamente online. In base alle proprie esigenze è possibile “costruire” l’abbonamento con l’aggiunta delle opzioni preferite. Per sottoscrivere l’offerta, che ricordiamo prevede la possibilità di interruzione dell’abbonamento senza costi entro 30 giorni, è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, dopo la verifica della copertura.

In fase di verifica della copertura, Fastweb (sulla base dell’indirizzo di casa inserito) propone anche una stima molto precisa della velocità di connessione reale considerando sia la tecnologia con cui avviene la connessione che tutti gli altri parametri che, in modo più o meno marcato, andranno ad influenzare la velocità di connessione. Per attivare online l’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati e un documento dell’intestatario della linea, l’indirizzo di attivazione e il codice di migrazione (in caso di portabilità del numero di telefono fisso).

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Fastweb Casa è sicuramente una delle tariffe più interessanti per tutti i clienti residenziali in cerca di una connessione ad alta velocità per la propria casa. La possibilità di personalizzare l’abbonamento con l’aggiunta di opzioni aggiuntive è sicuramente uno dei punti di forza dell’offerta dell’operatore. Da notare anche la totale assenza di costi nascosti (l’attivazione è gratuita e il modem è in comodato d’uso e non in vendita abbinata).

Per confrontare le offerte di Fastweb con tutte le altre soluzioni disponibili sul mercato di telefonia fissa a settembre 2020 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it disponibile su dispositivi Android ed iOS in modo completamente gratuito.

Offerte Fastweb per clienti business

Fastweb è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle offerte Internet casa proponendo soluzioni molto convenienti ed altamente personalizzabili, per soddisfare le esigenze di un’ampia fetta di clientela. Il provider, in ogni caso, gioca un ruolo di primo piano anche per quanto riguarda la clientela business proponendo soluzioni tariffarie molto convenienti sia per quanto riguarda i costi che i bonus inclusi nei vari abbonamenti.

Per i clienti business, la proposta “base” di Fastweb è Internet Business. Si tratta di una soluzione ideale per tutti gli utenti che hanno la necessità di poter contare su di una connessione illimitata ad alta velocità oltre che su di un servizio d’assistenza di primo livello, con supporto sempre disponibile.

Internet Business di Fastweb presenta una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con una velocità massima di 20 Mega.

L’abbonamento include il servizio Business Assist che garantisce un supporto di primo livello per i clienti. Grazie a questo servizio si potrà contare su di una procedura di attivazione sempre assistita e sulla possibilità di poter entrare in contatto con il servizio d’assistenza in meno di un minuto, sfruttando un canale privilegiato.

Internet Business presenta un canone mensile di 25 Euro con attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi (il costo dell’offerta per i primi 48 mesi sarà di 30,95 Euro). Il modem FASTGate è, inoltre, incluso nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Internet Business l’operatore offre 2 mesi gratis di abbonamento.

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di una SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB al costo di 15 Euro al mese. La SIM non presenta vincoli o costi nascosti e la spedizione e il contributo SIM sono completamente gratis. Per attivare Internet Business è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online disponibile sul sito dell’operatore.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business di Fastweb »

Per i clienti più esigenti è possibile puntare su Business Class di Fastweb. L’offerta riprende le caratteristiche della tariffa precedente andando però ad aggiungere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 1000 minuti di chiamate internazionali ogni mese senza costi aggiuntivi. Anche in questo caso c’è la possibilità di sfruttare la connessione illimitata sino a 1000 Mega con fibra FTTC (o sino a 200 Mega con FTTC o 20 Mega con ADSL).

Business Class presenta un costo periodico di 30 Euro al mese con contributo di attivazione di di 5,95 Euro al mese per 48 mesi. Nel costo dell’offerta sono inclusi sia il servizio d’assistenza per clienti business che il modem Wi-Fi. Anche in questo caso, i nuovi clienti che scelgono Fastweb potranno contare su i primi 2 mesi gratis di offerta. I clienti possono richiedere l’attivazione di una SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB a 15 Euro al mese.

L’offerta in questione può essere attivata direttamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione online disponibile sul sito dell’operatore.

Verifica la copertura ed attiva Business Class di Fastweb »

