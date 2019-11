Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di Novembre 2019

Il mese di novembre 2019 prende il via con importanti conferme per Fastweb che continua a rendere disponibile le sue offerte fibra e ADSL che, ad oggi, risultano tra le soluzioni più convenienti per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra e ADSL di novembre 2019 di Fastweb.

Le offerte fibra e ADSL di Fastweb di novembre 2019 sono tra le migliori soluzioni disponibili attualmente per attivare un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa grazie, soprattutto, al prezzo contenuto ed all’assenza di vincoli elementi che permettono all’utente che sceglie l’operatore di massimizzare il risparmio in bolletta mantenendo la libertà di recedere o disattivare la linea senza dover fare i conti con penali e costi aggiuntivi (l’unico costo di recesso previsto è pari a 29,95 Euro, importo relativo ai costi di disattivazione).

Chi è interessato a passare a Fastweb ha la possibilità di scegliere tra Fastweb Casa, abbonamento “tutto compreso” proposto in via promozionale al costo di 29,95 Euro al mese, e Fastweb Casa e DAZN, soluzione che arricchisce l’abbonamento per la linea fissa di casa con la possibilità di accedere a DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette, in esclusiva, 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato e tutta la Serie B.

Prima di analizzare le offerte Fastweb disponibili per il mese di novembre, ricordiamo che, in qualsiasi momento, è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte Internet casa in modo da poter contare su di una panoramica completa su tutte le tariffe disponibili per la linea fissa di casa ed, eventualmente, procedere con l’attivazione online dell’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte Fastweb di novembre 2019:

Fastweb Casa

Fastweb Casa è, al momento, una delle soluzioni più complete per chi è interessato all’attivazione di una nuova offerta per la linea fissa di casa. L’abbonamento presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; è possibile aggiungere 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro in più al mese

connessione illimitata ad Internet; la connessione avviene sfruttando la migliore tecnologia disponibile a partire dalla fibra FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) passando per la fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) e sino ad arrivare all’ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload)

incluso nel prezzo c’è il servizio WOW Fi che permette ai clienti Fastweb di poter accedere alla rete di hotspot Wi-Fi dell’operatore

servizio di cloud storage illimitato WOW Space disponibile per i clienti Fastweb (anche per chi attiva le offerte proposte di seguito) al costo annuale di 9,95 Euro

attivazione e modem FASTGate sono inclusi nel prezzo

Di norma, Fastweb Casa è disponibile ad un prezzo mensile di 34,95 Euro. In via promozionale, per chi si abbona dal web, è possibile attivare Fastweb Casa al prezzo scontato di 29,95 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Fastweb e DAZN

Un’altra ottima soluzione disponibile tra le offerte Fastweb del mese di novembre 2019 è rappresentata dalla tariffa Fastweb Casa e DAZN. Si tratta di un abbonamento combinato che unisce l’abbonamento per la linea fissa di casa Fastweb Casa e l’abbonamento a DAZN, piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Chi sceglie Fastweb Casa e DAZN può, quindi, contare su:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; è possibile aggiungere 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro in più al mese

connessione illimitata ad Internet; la connessione avviene sfruttando la migliore tecnologia disponibile a partire dalla fibra FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) passando per la fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) e sino ad arrivare all’ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload)

servizio WOW Fi incluso nel prezzo

servizio WOW Space disponibile a 9,95 Euro all’anno

attivazione e modem FASTGate sono inclusi nel prezzo

abbonamento a DAZN incluso nel canone; con DAZN è possibile accedere a una ricca programmazione sportiva che comprende 3 partite di Serie A per ogni giornata, la Serie B, altri campionati esteri come la Liga Spagnola, i canali Eurosport (che aggiungono un gran numero di eventi) e tanti altri contenuti di altri sport; DAZN è visibile sia via browser web che tramite app dedicate per Smart TV e dispositivi mobili come smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad

Fastweb Casa e DAZN presenta un costo periodico di 35,95 Euro al mese. Rispetto ai due abbonamento (Fastweb Casa e DAZN) considerati separatamente, questa soluzione garantisce un risparmio mensile di 4 Euro. Per attivare l’abbonamento a DAZN è necessario procedere con la sottoscrizione a Fastweb seguendo questi passaggi:

Completare l’abbonamento a Fastweb Casa e DAZN utilizzando il box riportato qui di sotto

Attendere le credenziali di accesso all’Area Clienti MyFastweb che l’operatore invierà al suo cliente via SMS

Accedere alla MyFastweb per attivare il servizio DAZN

Completare la registrazione sul sito DAZN

Per procedere con l’attivazione dell’offerta in questione è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa e DAZN

Offerta Sky e Fastweb

Dal mese di novembre 2019 torna l’offerta combinata Sky e Fastweb che permette di unire in un singolo abbonamento la connessione Internet di casa e una sottoscrizione a Sky. Per chi sceglie l’offerta Sky e Fastweb è possibile sfruttare i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi nazionali; è possibile aggiungere le chiamate illimitate verso i mobili nazionali al costo di 3 Euro al mese in più e/o 1000 minuti al mese verso l’estero al costo di 5 Euro in più al mese

connessione illimitata ad Internet; la connessione avviene sfruttando la migliore tecnologia disponibile a partire dalla fibra FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) passando per la fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) e sino ad arrivare all’ADSL (velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload)

abbonamento a Sky che include Sky TV, Sky Famiglia, Sky Box Sets, Sky On Demand, Sky HD, 4K HDR e Sky Go Plus; è possibile aggiungere i pacchetti aggiuntivi Sky Calcio, Sky Sport e Sky Cinema a partire da 10 Euro in più al mese (per l’aggiunta di un singolo pacchetto, gli altri costeranno 15 Euro al mese in più)

Senza l’aggiunta di alcuna opzione, Sky e Fastweb presenta un costo periodico di 20,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà a 67,35 Euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 49 Euro per Sky Q (20 Euro in più se serve anche la parabola) e di 3,90 Euro al mese per 24 mesi per l’attivazione dei servizi. Il modem FASTGate è incluso senza costi aggiuntivi.

Da segnalare, inoltre, che per i già clienti Sky è possibile attivare un nuovo abbonamento a Fastweb con connessione ad Internet illimitata e linea telefonica con chiamate gratis verso i fissi al costo di 27,95 Euro al mese. Anche in questo caso, il modem FASTGate è incluso nel prezzo.

Fastweb Casa + Energia

Da segnalare, tra le offerte Fastweb di novembre 2019, c’è anche l’offerta combinata Fastweb Enel Energia. Questa soluzione include:

un abbonamento per la linea fissa di casa con l’attivazione di Fastweb Casa a 29,95 Euro (attivazione e modem FASTGate inclusi)

sconto di 5 Euro in bolletta per 24 mesi attivando le tariffe promozionali Enel Energia a scelta tra Link Basic, Link Plus e Sconto Certo (il cliente può scegliere di attivare una sola fornitura energetica, invece che la doppia fornitura luce e gas, ottenendo uno sconto di 2.5 Euro)

Offerte business di Fastweb

I clienti business hanno la possibilità di ridurre al minimo i costi dell’abbonamento per Internet in ufficio scegliendo una delle offerte business di Fastweb. La prima opzione proposta dall’operatore è Internet Business, una tariffa che presenta un costo di 25 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi e modem Wi-Fi incluso. Questa tariffa permette di sfruttare una connessione illimitata con la migliore tecnologia disponibile presso l’indirizzo di attivazione (FTTH, FTTC o ADSL)

Verifica la copertura ed attiva Internet Business

Per chi ha bisogno anche della linea telefonica fissa, l’opzione da considerare è Internet Business Class. In questo caso, è possibile sfruttare, in aggiunta a quanto riportato per l’offerta precedente, anche le chiamate gratis illimitate verso fissi e mobili nazionali e 1000 di chiamate verso i fissi internazionali. Il costo dell’offerta è di 30 Euro al mese con 5,95 Euro al mese per 48 mesi di attivazione e modem Wi-Fi incluso nel prezzo.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business Class