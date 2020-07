Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di Luglio 2020

A Luglio 2020 ecco quali sono le offerte più convenienti per attivare una linea fissa con Fastweb. Le promozioni in fibra o in Adsl di questo gestore includono chiamate senza limiti verso i numeri nazionali e 3 mesi di NOW TV gratis, ecco come attivarle

Si è tenuto in questi giorni il web talk sull’andamento del settore telecomunicazioni in Italia “La resilienza delle Telco al tempo del Coronavirus”. L’evento è stato organizzato da CorCom-Digital360 e ha visto la partecipazione anche di Walter Renna, Chief Operating Officer di Fastweb nel nostro Paese.

Nel suo intervento Renna ha sottolineato come, nei mesi di Marzo e Aprile 2020, la compagnia abbia avuto un incremento del 40% del numero di richieste di attivazioni dai clienti residenziali. Il manager ha anche sottolineato che a Maggio è stato registrato un +20% nelle domande di nuove attivazioni vere e proprie, cioè non frutto di un cambio operatore.

Il commento a questi dati da parte di Renna è stato: “La domanda di connessioni performanti è in crescita perché le abitudini di consumo digitali sono cambiate. Se prima del lockdown il 40% delle famiglie italiane faceva a meno della connessione fissa perché si appoggiava al mobile, oggi è emersa la necessità di una connessione ultra broadband performante e affidabile”.

La velocità delle reti Fastweb

Fastweb offre ai propri clienti una delle linee più stabili e veloci tra quelle disponibili in Italia. Nel 2019 gli speed test, effettuati dagli utenti sulla piattaforma nPerf, hanno premiato le linee del gestore come le migliori dell’anno.

I dati medi delle connessioni ultra veloci hanno registrato dei valori medi in download di 262 Mbit/s, una velocità di upload pari a 143,57 Mbit/s e un valore di latenza di 19.25 ms. Le linee Adsl del gestore invece raggiungono al massimo i 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload.

Per avere un’idea realistica di quali saranno le performance delle reti che si attivano, i clienti dovrebbero sempre consultare la scheda che riporta i dati tecnici delle linee. Il dato su cui concentrarsi non è la velocità massima, ma quello sulla banda minima garantita.

Fastweb per le reti in fibra fino a 1 Gigabit/s garantisce una velocità minima di 100 Mbit/s in download e di 25 Mbit/s up in upload. Per le connessioni Adsl a 20 Mega i dati delle performance garantite sono 10 Mbit/s per scaricare e 5,7 Mbit/s per caricare i file.

Confrontare le offerte per trovare le migliori promo

Con il comparatore di SosTariffe.it ci siamo concentrati sulle offerte di Luglio 2020 di Fastweb. Lo strumento permette di confrontare le promozioni di uno o più gestori e di conoscere in dettaglio i costi e le condizioni proposte dagli operatori.

Si può anche personalizzare la ricerca indicando i parametri preferiti. Tra i filtri a disposizione nella colonna alla vostra sinistri potrete scegliere se porre un limite al canone mensile, oppure se volete conoscere solo le offerte internet casa in fibra.

Scopri le migliori promozioni internet casa di Luglio

Fastweb Casa, le offerte più convenienti

Nella classifica mensile sulle migliori promozioni in fibra e Adsl Fastweb si trova sempre in posizione 4 o 5. In genere i gestori che offrono canoni più contenuti sono Tiscali, Wind-Tre e Vodafone, il costo mensile delle loro tariffe si aggira intorno ai 26 euro massimo 28 euro.

Per avere la promozione Fastweb Casa i clienti invece devono spendere 29,90 euro al mese. Nel costo mensile proposto il gestore include:

internet alla massima velocità (1 Gigabit/s per clienti in fibra e 20 Mega per Adsl)

chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali

assistenza

servizio My Fastweb

modem FastGate

Nell’offerta del momento è anche compreso un periodo di 3 mesi gratuiti di NOW TV, il costo del servizio successivamente sarà di 9,99 euro al mese per poter vedere gli show e le serie tv di Sky.

Tra gli altri servizi gratuiti c’è anche il WOW Fi, una rete di diffusa di Fastweb che permette ai clienti di collegarsi alle linee fisse anche mentre sono in giro per la città. WOW Fi conta un milione di punti d’accesso sul territorio nazionale. Potete condividere anche voi la vostra rete domestica e contribuire a questo progetto.

Attiva Fastweb Casa

I servizi a pagamento, cloud e chiamate internazionali

Per il primo mese di attivazione del piano Fastweb Casa inoltre avrete la possibilità di provare gratis il WOW Space, un cloud senza limiti per archiviare i vostri contenuti e averli sempre con voi. Il costo di questo servizio è di 9,95 euro l’anno e vi sarà addebitato con la prima bolletta internet.

Se avete necessità di chiamare anche parenti, amici o conoscenti all’estero di frequente potrete attivare l’opzione Internazionale, si tratta di un piano che vi offre 1000 minuti di traffico voce verso 60 numerazioni straniere (sia UE che extra UE) per una spesa di 5 euro al mese.

Il costo fuori promozione di tutti questi servizi e dalla rete ultra broadband di Fastweb da listino sarebbe di 34,95 euro, l’offerta per chi attivi il piano online porterà il canone a 29,95 euro al mese. I costi e le promozioni Fastweb sono identici sia per le nuove attivazioni in fibra che per quelle Adsl.

Mobile e internet casa a 34,95 euro

Per questo mese è possibile anche avere l’offerta combinata Fastweb Casa e mobile ad un prezzo veramente vantaggioso, per chi attivi una nuova sim Fastweb Mobile e il piano internet casa il canone mensile sarà di 34,95 euro.

Scegliendo questa soluzione la spesa mensile per la connessione domestica sarà di 25,95 euro e quella per l’offerta della sim sarà di 8,95 euro (in genere i piani tariffari Fastweb Mobile costano 9,95 euro al mese). La parte relativa ai servizi internet, come abbiamo visto, include:

modem e attivazione

chiamate nazionali senza limiti

massima velocità di connessione

WOW Fi

WOW Space per 1 mese gratis

3 mesi di NOW TV gratis

Per la soluzione mobile sono compresi negli 8,99 euro al mese:

50 GB di traffico dati in Italia

4 GB per navigare in UE e Svizzera

minuti illimitati verso mobili e fissi 60 Paesi

500 minuti in roaming verso Svizzera e altre destinazioni

100 sms

Scopri quanto puoi risparmiare con Fastweb Casa e Mobile

Le tariffe per chi esaurisce i bundle dati e sms

Con l’attivazione online gli utenti risparmieranno anche 15 euro necessari per attivazione e consegna della scheda Fastweb. Se i clienti terminano i GB o gli sms inclusi nel pacchetto saranno applicate le seguenti tariffe extra soglia:

0,05 euro per ogni sms inviato

1 GB extra al costo di 6 euro (si potranno acquistare la massimo 10 GB in un mese

Per chi decida di attivare l’opzione 10 Giga (costo 6 euro al mese) si potrà contare su un bundle aggiuntivo rispetto a quello incluso nell’offerta, ma questa spesa poi si rinnoverà in automatico insieme all’offerta.

Smart working, l’offerta per chi lavora da casa

Un’altra promozione Fastweb di cui vi parliamo è Smart working, questa offerta ha esattamente lo stesso costo del piano Fastweb Casa e include gli stessi servizi base. Per chi scelga questa formula saranno offerti anche l’assistenza gratuita per la prima installazione e la configurazione dei dispositivi e un kit smart working.

I due servizi sono stati pensati proprio per aiutare gli utenti che in questi mesi d’improvviso si sono ritrovati a dover trasformare l’abitazione in un ufficio. Per quanto riguarda il supporto per la configurazione Fastweb in collaborazione con AnyTech365 vi mette a disposizione un consulente.

L’esperto vi seguirà e aiuterà a collegare i pc, tablet, smartphone e ogni altro device domestico al modem Wi Fi. La consulenza potrà anche essere utilizzata per accertarsi che il pc domestico sia ben protetto contro virus e malware. Per richiedere questo servizio i clienti dovranno iscriversi a My Fastweb con le credenziali che il gestore invierà via sms e fare domanda di supporto. Solo la prima configurazione è gratuita ed è compresa nell’offerta, le successive operazioni saranno a pagamento.

Cosa include il kit per lo smart working?

La seconda opzione di questa promozione è il kit smart working, ma cosa intende il gestore con questa definizione? Fastweb vi metterà a disposizione uno sconto sull’acquisto dei device necessari per creare il vostro spazio lavoro casalingo.

L’offerta consiste in un buono del 15% su una serie di prodotti elettronici selezionati. Lo sconto potrà essere utilizzato solo collegandosi al FASTShop del gestore. Per recuperare il codice da usare per ottenere la riduzione i clienti dovranno accedere all’area MyFastweb e copiare il codice.

Il piano con Eni Gas e Luce

Per i clienti con un contratto luce o gas con Eni è possibile attivare il piano Fastweb Casa a soli 25,95 euro al mese. Chi attivi in contemporanea invece sia un contratto luce o gas con Eni e il pacchetto internet casa di Fastweb sarà applicato uno sconto.

Il prospetto per i clienti propone uno sconto di 60 euro in 2 anni sulle bollette internet per coloro che acquistino l’offerta Link di Eni per le forniture delle utenze domestiche. In pratica sarà applicato una riduzione di 2,50 euro per 2 anni sul canone mensile di 28,95 euro per la rete Fastweb. La spesa per l’utente quindi sarà di 26,95 euro al mese per 24 mesi.

Se gli utenti attivano un contratto dual fuel la riduzione sarà raddoppiata. Lo sconto complessivo in 2 anni sarà quindi di 120 euro e ogni mese il costo dell’offerta Fastweb sarà di 23,95 euro.

