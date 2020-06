Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di Giugno 2020

Fastweb propone diverse soluzioni per la rete Internet di casa nel corso del mese di giugno a partire dall’ottima offerta Fastweb Casa, altamente personalizzabile con diverse opzioni aggiuntive. Ecco quali sono le migliori offerte fibra e ADSL di Fastweb del mese di giugno 2020 e come fare ad attivare direttamente online al miglior prezzo.

Per il mese di giugno, Fastweb propone diverse offerte Internet casa che garantiscono la possibilità di sfruttare la fibra ottica dell’operatore per navigare sino ad una velocità massima di ben 1000 Mega. Le soluzioni proposte da Fastweb sono altamente personalizzabili con l’aggiunta di opzioni che vanno ad integrare i contenuti inclusi nell’abbonamento.

L’offerta di riferimento dell’operatore è Fastweb Casa, piano completo che non presenta costi nascosti o vincoli di alcun tipo. Tale offerta è personalizzabile e propone anche la possibilità di sottoscrivere una soluzione combinata “fisso + mobile”, ideale per risparmiare anche per quanto riguarda i costi dello smartphone. Da segnalare anche l’offerta Fastweb + DAZN e le proposte Internet Business per i clienti con partita IVA.

Ecco le offerte ADSL e fibra ottica di Fastweb per il mese di giugno 2020.

Fastweb Casa

La principale offerte per Internet a casa di Fastweb per il mese di giugno 2020 è Fastweb Casa. Si tratta di una soluzione completa e personalizzabile che garantisce la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH (se disponibile all’indirizzo indicato dall’utente) ma che può essere attivata, allo stesso prezzo, anche da chi è raggiunto dalla fibra mista FTTC o dall’ADSL. Ecco le caratteristiche complete di Fastweb Casa:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload (la fibra Fastweb con velocità massima di 1000 Mega è disponibile, attualmente, in 30 città italiane); in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; la tecnologia usata per la connessione è la migliore disponibile presso l’indirizzo di casa dell’utente

tramite rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload (la fibra Fastweb con velocità massima di 1000 Mega è disponibile, attualmente, in 30 città italiane); in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; la tecnologia usata per la connessione è la migliore disponibile presso l’indirizzo di casa dell’utente incluso nel canone di abbonamento, senza alcun costo aggiuntivo o rata nascosta nel canone stesso, c’è il Modem Fastweb FASTGate che gestisce la connessione e che può essere controllato, da remoto, grazie all’applicazione MyFastweb; in ottemperanza alla normativa sul “modem libero”, l’utente può scegliere di utilizzare un proprio dispositivo per la connessione di casa; dal sito Fastweb è possibile ottenere tutte le informazioni utili per la configurazione

che gestisce la connessione e che può essere controllato, da remoto, grazie all’applicazione MyFastweb; in ottemperanza alla normativa sul “modem libero”, l’utente può scegliere di utilizzare un proprio dispositivo per la connessione di casa; dal sito Fastweb è possibile ottenere tutte le informazioni utili per la configurazione accesso gratuito alla rete WOW FI con tantissimi hotspot per connettersi in mobilità in tutta Italia senza costi aggiuntivi

con tantissimi hotspot per connettersi in mobilità in tutta Italia senza costi aggiuntivi possibilità di richiedere il servizio WOW Space, servizio di cloud storage con spazio d’archiviazione illimitato, al costo di 9,95 Euro all’anno e con primo mese gratis

Fastweb Casa è disponibile per tutti i nuovi clienti (previa verifica della copertura) al costo periodico di 29,95 Euro al mese. Non ci sono costi di attivazione e non ci sono costi extra per il modem Wi-Fi (come sottolineato in precedenza, il Modem FASTGate viene fornito gratuitamente).

A differenza di quanto avviene con molti altri operatori di telefonia fissa, in caso di recesso non è necessario affrontare il pagamento di rate aggiuntive nascoste nel canone (ad esempio per l’attivazione o il modem Wi-Fi). L’unico costo richiesto è il contributo di disattivazione pari ad una mensilità.

Per i già clienti Eni gas e luce, operatore di riferimento del mercato energetico italiano, inoltre, l’attivazione di Fastweb Casa è ancora più conveniente. Per questo target di clienti, infatti, l’offerta Internet casa di Fastweb ha un costo periodico di 25,95 Euro al mese (con 4 Euro di risparmio ad ogni rinnovo) con tutte le caratteristiche già viste in precedenza.

Da notare che chi sceglie Fastweb Casa ha la possibilità di personalizzare l’offerta in fase di attivazione. In particolare, è possibile aggiungere due opzioni. Ecco i dettagli:

per chi sceglie Fastweb Casa c’è la possibilità di passare a Fastweb anche con la SIM dello smartphone (sia portando il numero di cellulare in Fastweb che richiedendo un nuovo numero) andando ad attivare l’offerta Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G) che di solito ha un costo di 8,95 Euro al mese; per chi sceglie l’offerta combinata Fastweb Casa + Mobile il costo complessivo sarà di 34,90 Euro al mese con un risparmio extra di 4 Euro al mese (di fatto, l’offerta mobile ha un costo di 4,95 Euro al mese oltre al canone mensile dell’abbonamento di rete fissa)

(sia portando il numero di cellulare in Fastweb che richiedendo un nuovo numero) andando ad attivare l’offerta che di solito ha un costo di per chi sceglie l’offerta combinata Fastweb Casa + Mobile il costo complessivo sarà di 34,90 Euro al mese con un risparmio extra di 4 Euro al mese (di fatto, l’offerta mobile ha un costo di 4,95 Euro al mese oltre al canone mensile dell’abbonamento di rete fissa) attivando Fastweb Casa è possibile aggiungere NOW TV Intrattenimento, il servizio di streaming che offre l’accesso completo a tantissimi contenuti (sia in diretta che on demand) dell’intrattenimento di Sky a partire dagli show della pay tv e sino ad arrivare alle tante serie TV presenti in catalogo; l’opzione NOW TV Intrattenimento è disponibile con 3 mesi gratis e con la NOW TV Smart Stick da collegare alla TV inclusa senza costi aggiuntivi; dal quarto mese, tale opzione ha un costo di 9,99 Euro al mese

Fastweb Casa è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito di Fastweb ed avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scegliendo l’opzione Abbonati online ed inserendo l’indirizzo di attivazione della linea fissa. Successivamente, sarà possibile personalizzare l’abbonamento con l’aggiunta delle opzioni illustrate in precedenza oppure applicare lo sconto riservato ai clienti Eni gas e luce.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Fastweb Casa + DAZN

Fastweb Casa + DAZN è l’offerta combinata che abbina tutti i vantaggi di Fastweb Casa ad una sottoscrizione a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette 3 partite di Serie A in esclusiva per ogni giornata di campionato. Con la ripresa degli eventi sportivi, DAZN tornerà ad essere una piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati anche in considerazione di un’estate che si prospetta davvero densa di eventi da seguire in diretta.

L’offerta Fastweb Casa + DAZN include:

tutte le caratteristiche di Fastweb Casa già viste in precedenza con una linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o, in alternativa, tramite FTTC o ADSL; anche in questo caso il Modem FASTGate è incluso

già viste in precedenza con una linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o, in alternativa, tramite FTTC o ADSL; anche in questo caso il Modem FASTGate è incluso una sottoscrizione a DAZN, piattaforma da cui seguire la Serie A, la Serie B e tanti altri eventi sportivi che di norma presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese

L’offerta in questione presenta un costo periodico di 33,95 Euro al mese. Rispetto al costo separato di Fastweb Casa (29,95 Euro al mese) e DAZN (9,99 Euro al mese), scegliendo quest’offerta si otterrà un risparmio di ben 6 Euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con:

l’aggiunta di una SIM Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G; tale offerta di solito ha un costo di 8,95 Euro al mese; il costo complessivo dell’offerta Fastweb Casa + DAZN con l’aggiunta dell’offerta Mobile porta il canone mensile a 40,90 Euro al mese

Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e avviare la procedura di sottoscrizione online.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa + DAZN

Le offerte Fastweb per i clienti con partita IVA

Per i clienti con partita IVA c’è la possibilità di attivare una di queste due offerte Fastweb. Ecco le caratteristiche ed i prezzi:

Internet Business: connessione ad Internet senza limiti tramite fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa, FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega) a 25 Euro al mese con primi due mesi gratis

connessione ad Internet senza limiti tramite fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa, FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega) a Internet Business Class: linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e connessione ad Internet senza limiti tramite fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa, FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega) a 30 Euro al mese con primi due mesi gratis

Le offerte in questione includono il servizio Business Assist che garantisce un’assistenza rapida e dedicata agli utenti. Tale servizio ha un contributo di attivazione di 5,95 Euro per 48 mesi (pagabili anche in un’unica soluzione o in 24 mesi). Le offerte Internet Business sono attivabili direttamente online, cliccando sul box qui di seguito e seguendo la procedura di sottoscrizione.

Attiva una delle offerte Internet Business di Fastweb