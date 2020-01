Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di gennaio 2020

Con l’arrivo del nuovo anno state pensando di trovare soluzioni alternative per risparmiare sui costi delle vostre utenze domestiche, pur senza rinunciare ad un servizio di qualità? In questa guida, approfondiamo la promozione Fastweb fibra e ADSL del momento: Fastweb casa.

Passare al servizio internet Fastweb è davvero facile: l’operatore mette a disposizione diverse opzioni tra cui attivazione online, tramite guida di un operatore telefonico, oppure direttamente presso uno dei punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Perché scegliere Fastweb fibra

Fastweb è una delle più importanti compagnie nell’ambito delle telecomunicazioni in Italia. Con l’arrivo della fibra, è una delle prime aziende che si dedica allo sviluppo di una rete di ultima generazione per portare internet più stabile e veloce nelle case degli italiani, iniziando dalle grandi città. Grazie all’esperienza sul campo negli ultimi 20 anni, Fastweb è certamente una delle migliori scelte quando si tratta di scegliere una offerta internet fibra.

La rete che si basa su tecnologia fibra ottica della compagnia consente oggi di navigare in rete a casa propria ad una velocità massima di 1 Gigabit/secondo in download. In particolare, questo è possibile con lo standard FTTH (Fiber To The Home). Se invece abitate in una delle zone raggiunte solo dalla fibra tramite standard FTTC (Fiber To The Cabinet) o FTTN (Fiber To The Node), allora potrete comunque usufruire di un servizio di buona qualità, che non supererà però una velocità tra i 200 e i 100 Megabit/secondo.

In generale, uno dei principali vantaggi delle offerte Fastweb fibra è l’assenza di vincoli e costi nascosti alla sottoscrizione del contratto. Questo significa che pagherete solo quello che è chiaramente indicato nel documento. Inoltre, potrete chiudere la fornitura senza attendere il trascorrere di uno specifico periodo di tempo.

Migliori offerte Fastweb fibra

Se siete interessati ad attivare una delle offerte Fastweb fibra di gennaio 2020, allora fate attenzione alla proposta che approfondiamo in questa sezione. Abbiamo infatti selezionato la migliore offerta internet casa dell’azienda, tenendo conto dei servizi inclusi nel pacchetto, convenienza, assistenza e generale qualità del servizio.

Se si tratta della vostra prima attivazione di un’offerta fibra, vi ricordiamo di verificare se la zona presso cui volete effettuare l’operazione sia effettivamente coperta da questa tecnologia. Infatti, seppure gran parte del territorio nazionale sia ad oggi raggiunto dalla fibra, alcuni territori rimangono al momento scoperti. Per farlo, verificate la copertura visitando il sito web di Fastweb e inserendo semplicemente il comune di appartenenza.

Fastweb casa

L’offerta internet casa ultraveloce di Fastweb è Fastweb casa, in promozione speciale fino al 07/01 al prezzo di 27,95 Euro/mese invece di 34,95 Euro. Il costo è fisso e include il servizio di assistenza Clienti MyFastweb, l’attivazione, chiamate illimitate e il modem FASTGate.

Ecco le principali caratteristiche della proposta Fastweb casa:

internet illimitato , fino a 1 Gigabit/secondo di velocità in download nel caso di copertura in FTTH (Fiber To The Home);

, fino a 1 Gigabit/secondo di velocità in download nel caso di copertura in FTTH (Fiber To The Home); chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; WOW Space , originariamente al costo di 9,95 Euro/anno, uno spazio virtuale illimitato dove conservare foto, video e musica, a cui è possibile accedere anche tramite app disponibile sia per Android sia per iOS;

, originariamente al costo di 9,95 Euro/anno, uno spazio virtuale illimitato dove conservare foto, video e musica, a cui è possibile accedere anche tramite app disponibile sia per Android sia per iOS; WOW Fi, ovvero accesso alla rete Wi-Fi di Fastweb diffusa su tutto il territorio nazionale, con oltre un milione di hotspot sicuri.

Annunci Google

Nel caso in cui desideraste personalizzare l’offerta, potrete anche decidere di arricchirla attivando servizi aggiuntivi. Un esempio è l’Opzione Internazionale, ovvero 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Fastweb sceglie anche di migliorare la sostenibilità del proprio servizio e limitarne l’impatto ambientale: i servizi online, come la possibilità di eseguire acquisiti attraverso il web, consentono di evitare ulteriori spostamenti su strada e stampare documenti su carta, mentre FASTGate consente di limitare l’energia elettrica.

I costi di dismissione del servizio sono pari a 29,95 Euro una tantum. La cifra è necessaria per coprire le spese sostenute dall’operatore per la chiusura o il trasferimento della linea.

Scopri Fastweb casa »

Perché scegliere Fastweb ADSL

L’ADSL è la soluzione tecnologica che ha preceduto l’avvento della rete in fibra ottica e può essere ancora una delle opzioni a disposizione per chi sceglie di attivare una linea internet. Le offerte internet ADSL sono caratterizzate da una stabilità e velocità inferiore rispetto a quelle raggiungibili tramite fibra. Allo stesso tempo, in Italia certe aree geografiche non sono ancora raggiunte dalla rete di ultima generazione e l’unica alternativa è quella dell’ADSL.

Fastweb offre naturalmente anche una rete ADSL e le offerte della compagnia mettono ancora a disposizione la possibilità di usufruire di tutti i migliori vantaggi dei pacchetti in promozione, pur sfruttando la vecchia tecnologia.

Migliori offerte Fastweb ADSL

Al momento, la migliore offerta Fastweb ADSL è Fastweb casa, disponibile anche per la rete in fibra ottica, così come l’abbiamo descritta nella sezione dedicata in precedenza in questo stesso articolo.

Fastweb casa

Con Fastweb casa, al costo di 27,95 Euro/mese e usufruendo dei vantaggi e ai servizi già delineati, avrete la possibilità di navigare in ADSL alla velocità massima di 20 Megabit/secondo in download e 1 Megabit/secondo in upload. Questi numeri sono raggiungibili nello specifico se potrete appoggiarvi ad una rete ADSL Fastweb. Nel caso in cui

Come passare a offerta Fastweb fibra e ADSL

Se siete interessati a passare all’offerta Fastweb casa, disponibile sia con tecnologia fibra ottica che ADSL, allora potrete scegliere tra diverse opzioni a vostra disposizione:

attivazione online , tramite il portale web di Fastweb;

, tramite il portale web di Fastweb; attivazione tramite operatore telefonico , richiedendo di essere contattati gratuitamente tramite il form online oppure chiamando direttamente il 146;

, richiedendo di essere contattati gratuitamente tramite il form online oppure chiamando direttamente il 146; presso uno dei punti vendita Fastweb presenti su tutto il territorio italiano.

Vi ricordiamo che, se desiderate attivare una linea in fibra, dovrete verificare che il comune di appartenenza sia attualmente coperto dalla rete. Per farlo, vi basterà verificare tramite l’apposito servizio messo a disposizione sul sito web della compagnia.

Per ogni problematica oppure richiedere un semplice chiarimento, potrete chiamare il 146. Se siete già clienti Fastweb invece potrete utilizzare il nuovo servizio di assistenza clienti inclusa in MyFastweb, facile, sempre a disposizione tramite click e soprattutto veloce nella risposta.