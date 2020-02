Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di febbraio 2020

Fastweb si presenta sul mercato di telefonia fissa a febbraio 2020 con una serie di offerte fibra e ADSL davvero molto convenienti ed interessanti. I clienti interessati all’attivazione di un nuovo abbonamento avranno la possibilità di scegliere alcune opzioni davvero complete. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte fibra e ADSL di Fastweb di febbraio 2020 e come fare per attivarle direttamente online in pochi click.

Con il mese di febbraio 2020 si registra l’arrivo di nuove offerte ADSL e fibra di Fastweb. Si tratta di soluzioni ottimali e molto vantaggiose per tutti gli utenti interessati ad attivare una nuova offerta Internet casa in grado di garantire un taglio generale delle spese senza dover rinunciare alla possibilità di sfruttare una connessione Internet illimitata ad alta velocità (grazie alla fibra ottica di Fastweb è possibile navigare sino a 1000 Mega).

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte del mese di febbraio 2020 per passare a Fastweb attivando una nuova linea fissa.

Fastweb Casa

Il punto di riferimento per le offerte Internet casa di Fastweb è rappresentato dalla tariffa Fastweb Casa, una soluzione completa e conveniente che può risultare una delle migliori opzioni per tutti gli utenti interessati all’attivazione di un nuovo abbonamento di rete fissa. Fastweb Casa è disponibile, per chi sceglie la sottoscrizione online, con canone scontato a tempo indeterminato e con una lunga serie di vantaggi aggiuntivi per i nuovi clienti.

Ecco tutte le caratteristiche di Fastweb Casa:

connessione ad Internet senza limiti ; la connessione avviene sfruttando la miglior tecnologia disponibile presso l’indirizzo di attivazione del nuovo abbonamento; se disponibile la copertura, infatti, sarà possibile sfruttare la connessione tramite fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima pari a 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite tecnologia in fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) che permette di navigare sino ad una velocità massima di 200 Mega in download e sino ad una velocità massima di 20 Mega in upload; se la FTTH e la FTTC non sono disponibili, la connessione avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

linea telefonica fissa con chiamate illimitate gratuite (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; nel canone di abbonamento sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi legati alla linea telefonica come Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 27,95 Euro al mese, a tempo indeterminato. L’offerta disponibile attualmente è riservata agli utenti che effettuano l’attivazione online dell’abbonamento (accessibile cliccando sul box qui di sotto). Di norma, infatti, l’abbonamento a Fastweb Casa presenterebbe un costo periodico di 34,95 Euro al mese.

Da notare, inoltre, che chi attiva Fastweb Casa tramite procedura online potrà contare anche sull‘attivazione e sul modem FASTGate inclusi nel prezzo di sottoscrizione. L’offerta non ha vincoli e costi nascosti nel canone e non prevede la presenza di penali in caso di recesso anticipato. L’utente, al momento del recesso, dovrà versare il solo contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro una tantum, senza ulteriori maxi-addebiti legati, come avviene con altri provider del settore di telefonia, alle rate dell’attivazione e del modem Wi-Fi che vengono “nascoste” nel canone mensile.

Per attivare Fastweb Casa è possibile affidarsi all’attivazione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto. Per il completamento della procedura è necessario avere a disposizione un documento di identità ed il codice fiscale dell’intestatario della linea, un IBAN per l’addebito sul conto corrente delle fatture e il codice di migrazione (reperibile da una bolletta precedente) nel caso in cui si debba effettuare la portabilità del numero di telefono.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Da notare che è possibile personalizzare ulteriormente Fastweb Casa. L’abbonamento per la linea fissa di casa di Fastweb, infatti, può essere arricchito con le seguenti opzioni aggiuntive che potranno essere incluse nell’offerta al momento della sottoscrizione online. Ecco i dettagli:

opzione che aggiunge 1000 minuti di chiamate verso i fissi internazionali (oltre 60 destinazioni internazionali) disponibile al costo di 5 Euro in più al mese

(oltre 60 destinazioni internazionali) disponibile al costo di 5 Euro in più al mese servizio di cloud storage illimitato WOW Space disponibile con primo mese gratuito e, successivamente, con un costo di 9,95 Euro all’anno

disponibile con primo mese gratuito e, successivamente, con un costo di 9,95 Euro all’anno opzione NOW TV: al costo di 9,99 Euro al mese in più è possibile attivare un pacchetto comprendente NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema

SIM Fastweb per lo smartphone con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G ogni mese al costo di 9,95 Euro ad ogni rinnovo con addebito diretto nella bolletta del telefono (l’utente riceverà un unico Conto Fastweb bimestrale comprendente sia il costo di Fastweb Casa che il costo della SIM); non sono previsti costi di attivazione o spese per la SIM che sarà recapitata a casa dell’utente in modo completamente gratuito; ricordiamo che Fastweb Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi

Fastweb Casa e DAZN

Tra le migliori offerte Fastweb del mese di febbraio 2020 troviamo anche Fastweb Casa e DAZN, una soluzione che abbina in un unico abbonamento due servizi distinti (la connessione ad Internet di casa con Fastweb Casa e la lo sport in streaming grazie a DAZN) ad un costo particolarmente contenuto.

Ecco i dettagli dell’offerta:

connessione ad Internet senza limiti; la connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; con un'opzione da 5 Euro al mese è possibile aggiungere 1000 minuti di chiamate gratis verso i fissi internazionali; nel canale mensile sono inclusi i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate

accesso illimitato a DAZN , piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che permette di seguire in esclusiva tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, le partite del calcio estero (la Liga spagnola, il campionato francese, le coppe nazionali inglesi e molto altro), diversi eventi sportivi (le partite di NFL, la Moto GP, la Nascar, gli incontri di boxe e della UFC) e i canali Eurosport (con il basket italiano ed europeo, i grandi eventi di ciclismo, lo sci internazionale ed i grandi tornei di tennis internazionale); di norma, DAZN ha un costo mensile di 9,99 Euro

servizio di cloud storage illimitato WOW Space disponibile a 9,99 Euro all'anno con primo mese gratis

disponibile a 9,99 Euro all’anno con primo mese gratis SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G al costo di 9,95 Euro al mese; l’attivazione e la spedizione della SIM sono gratis e non sono previsti addebiti aggiuntivi, oltre al costo del primo mese, al momento dell’attivazione

Fastweb Casa e DAZN presenta un costo complessivo di 33,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. L’abbonamento non ha vincoli di alcun tipo e, in caso di recesso, l’utente non dovrà pagare le rate nascoste nel canone di attivazione e modem Wi-Fi ma esclusivamente il contributo di disattivazione di 29,95 Euro. Rispetto al costo dei due abbonamenti considerati separatamente (Fastweb Casa e DAZN), attivando quest’abbonamento sarà possibile ottenere un risparmio di 4 Euro al mese, ovvero 48 Euro all’anno, senza sottoscrivere vincoli e senza dover affrontare costi aggiuntivi di alcun tipo.

Per attivare l’offerta è sufficiente cliccare sul box riportato qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online. Una volta completata la richiesta di attivazione di Fastweb Casa, l’utente riceverà le credenziali per accedere all’area utente del sito Fastweb da cui sarà possibile avviare la procedura di attivazione di DAZN. In pochi minuti, sarà possibile completare l’attivazione del servizio di streaming ed accedere subito alla piattaforma (tramite app dedicata o sito web) ed in iniziare a guardare gli eventi sportivi desiderati.

Per completare la sottoscrizione online dell’offerta sarà necessario avere a propria disposizione un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della linea, un codice IBAN per l’addebito delle fatture ed il codice di migrazione nel caso in cui si voglia effettuare la portabilità del numero di telefono fisso. Cliccando sul box qui di sotto sarà possibile avviare l’iter di verifica della copertura, verificando la tecnologia disponibile per la connessione ad Internet, e procedere successivamente con l’attivazione online.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa e DAZN

Offerte business di Fastweb

I clienti business interessati ad un nuovo abbonamento per accedere ad Internet alla massima velocità possono sfruttare una delle seguenti offerte business di Fastweb. Ecco i dettagli:

Internet Business: connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL tramite 20 Mega in base alla copertura); canone mensile di 25 Euro con attivazione di 5,99 Euro al mese per 48 mesi (è possibile pagare anche in un’unica soluzione o in 24 rate mensili di importo doppio); servizio Business Assist (fase di attivazione sempre assistita, servizio clienti che risponde entro 1 minuto, intervento per la risoluzione di problemi tecnici entro il giorno lavorativo successivo)

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL tramite 20 Mega in base alla copertura); con attivazione di 5,99 Euro al mese per 48 mesi (è possibile pagare anche in un’unica soluzione o in 24 rate mensili di importo doppio); servizio Business Assist (fase di attivazione sempre assistita, servizio clienti che risponde entro 1 minuto, intervento per la risoluzione di problemi tecnici entro il giorno lavorativo successivo) Business Class: linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali, connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in alternativa tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL tramite 20 Mega in base alla copertura); canone mensile di 30 Euro con attivazione di 5,99 Euro al mese per 48 mesi (è possibile pagare anche in un’unica soluzione o in 24 rate mensili di importo doppio); servizio Business Assist (fase di attivazione sempre assistita, servizio clienti che risponde entro 1 minuto, intervento per la risoluzione di problemi tecnici entro il giorno lavorativo successivo)

Verifica la copertura ed attiva una delle offerte business di Fastweb