Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di dicembre 2019

Fastweb è uno dei fornitori di servizi Internet più rinomati in Italia, in virtù dei prezzi delle sue tariffe e della trasparenza delle soluzioni contrattuali proposte. Ecco quali sono le offerte ADSL e fibra più convenienti per il mese di dicembre 2019 e le particolarità di altre promozioni, quali Fastweb solo Internet o Fastweb mobile .

Se sei alla ricerca di una promozione che ti permette di ottimizzare le spese destinate a Internet, l’operatore Fastweb è senza dubbio una scelta vincente. Tra le migliori offerte Internet casa da attivare nel mese di dicembre 2019, c’è Fastweb Casa, una promozione all inclusive che è possibile personalizzare con altre opzioni molto interessanti quali:

Fastweb Mobile;

Fastweb Casa + DAZN.

Che ne è stato, invece, della vecchia offerta Fastweb solo Internet? Ecco tutto quello che c’è da sapere e i motivi per i quali dovresti scegliere di attivare Fastweb Casa a dicembre, disponibile sia nella tecnologia della fibra ottica, sia in quella dell’ADSL.

Fastweb offerte: la promozione Fastweb Casa

Fastweb Casa è l’offerta tutto incluso dell’operatore Fastweb, attraverso la quale si ha diritto a Internet illimitato e che include anche le telefonate nel piano mensile, disponibile al prezzo fisso di 29,95 euro al mese.

Tra i vantaggi inclusi dell’offerta Fastweb Casa ci sono:

una connessione Internet illimitata, la cui velocità varia in relazione al proprio comune di residenza;

una linea telefonica con chiamate illimitate, a zero centesimi al minuto e senza lo scatto alla risposta, valida per effettuare chiamate sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

il modem FASTGate e il contributo di attivazione gratuiti;

chiamate internazionali al costo di 5 centesimi al minuto;

nessun contributo aggiuntivo per il pagamento del canone Telecom;

la possibilità di accedere ai servizi quali la rete WOW FI e il cloud storage WOW Space, dove salvare file con uno spazio di archiviazione illimitato;

al costo di 5 euro al mese è anche possibile aggiungere 1.000 minuti di chiamate verso le destinazioni estere.

Scegliendo l’offerta Fastweb Casa è possibile anche associare un abbonamento Sky in promozione, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

Sky TV – 43 canali anche in HD con fil e serie TV;

Sky Box Set;

Sky Famiglia;

Sky Q Black;

Sky On Demand;

Sky HD;

4 HK HDR;

Sky Go Plus;

Sky Cinema;

Sky Sport;

Sky Calcio.

Scopri di più su Fastweb Casa

Offerte Fastweb tutto incluso: le velocità di connessione di Fastweb Casa per ADSL e Fibra ottica

L’offerta Fastweb Casa ha una velocità variabile in relazione al tipo di copertura disponibile nel proprio Comune di residenza: la massima velocità raggiungibile, quella della tecnologia FTTH, è di 1 Giga in download, mentre quella in upload è in grado di raggiungere i 200 Mega. L’alternativa per chi non è raggiunto dalla fibra FFTH è rappresentata dalle tecnologie FTTN e ADSL.

Ti consigliamo pertanto di effettuare un test della copertura per essere certo della velocità alla quale potrai navigare. Di seguito uno schema riassuntivo relativo alle tre tipologie di rete.

Di seguito, invece, potrai trovare l’elenco delle città attualmente coperte dalla tecnologia FTTH al fine di verificare se la tua è presente:

Agrate Brianza;

Andria;

Aprilia;

Alessandria;

Bisceglie;

Bovisio Masciago;

Buccinasco;

Cantù;

Carrara;

Carugate;

Cesena;

Cassina De’ Pecchi;

Castelsaraceno;

Cesano Boscone;

Cesano Maderno;

Ciampino;

Chieti;

Cornaredo;

Firenze;

Forlì;

Grosseto;

Guidonia Montecelio;

Imperia;

Limbiate;

Marcon;

Marsico Nuovo;

Meda;

Melegnano;

Mestrino;

Molfetta;

Monterotondo;

Novate Milanese;

Paderno Dugnano;

Paternò;

Peschiera Borromeo;

Piacenza;

Pieve Emanuele;

Pignola;

Pomezia;

Rivoli;

Rotonda;

Rubano;

San Severino Lucano;

Seriate;

Sesto Fiorentino;

Settimo Milanese;

Teramo;

Trani;

Trapani;

Trezzano Sul Naviglio;

Trieste;

Veggiano;

Vercelli;

Villasanta;

Ancona;

Arcore;

Arezzo;

Asti;

Baranzate;

Bari;

Bergamo;

Bollate;

Bologna;

Brescia;

Brindisi;

Brugherio;

Busto Arsizio;

Carpi;

Caserta;

Castel Maggiore;

Catania;

Chieri;

Collegno;

Cologno Monzese;

Como;

Cormano;

Corsico;

Cusano Milanino;

Desio;

Ferrara;

Gallarate;

Genova;

Grugliasco;

Latina;

Lecce;

Lecco;

Legnano;

Lissone;

Livorno;

Lodi;

Magenta;

Massa;

Matera;

Milano;

Modena;

Moncalieri;

Monza;

Napoli;

Novara;

Padova;

Palermo;

Parma;

Pero;

Pescara;

Pioltello;

Pisa;

Pistoia;

Potenza;

Reggio Emilia;

Rho;

Riccione;

Rimini;

Roma;

Rozzano;

Salerno;

San Giovanni Lupatoto;

San Giuliano Milanese;

Saronno;

Savona;

Seregno;

Settimo Torinese;

Seveso;

Taranto;

Torino;

Trento;

Udine;

Varese;

Venezia;

Verona;

Vimercate;

Viterbo.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Annunci Google

Si può attivare Fastweb Casa senza linea telefonica?

La tariffa Fastweb Casa può essere attivata anche in assenza di linea telefonica. Fastweb metterà a disposizione un tecnico che si occuperà dell’installazione della rete senza prevedere il pagamento di costi aggiuntivi. Si tratta generalmente di un lavoro di poco conto, che si realizza in tempi molto brevi, senza creare alcun disagio.

Offerta Fastweb Casa e Fastweb mobile

Al costo fisso di 34,87 euro al mese è possibile associare alla tariffa Fastweb Casa anche l’offerta Fastweb mobile. Si avrà in questo modo a disposizione una SIM mobile e, qualora lo si desiderasse, sarà anche possibile mantenere il vecchio numero di telefono, effettuando il passaggio dal proprio operatore attuale.

Nell’offerta mobile di Fastweb sono inclusi i seguenti vantaggi:

50GB di INTERNET in Italia;

4 GB in roaming in UE e Svizzera;

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

chiamate illimitate verso 60 destinazioni internazionali;

500 minuti in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili;

100 SMS verso numeri mobili nazionali e in UE e Svizzera.

Offerta Fastweb Casa e DAZN

Chi fosse interessato al calcio, può invece di attivare la tariffa Fastweb Casa che comprende anche l’abbonamento al servizio DAZN. Si tratta di una promozione disponibile al costo di 35,95 euro al mese, attraverso la quale sarà possibile vedere:

gli highlights di tutte le partite di calcio più importanti;

la Liga, La Ligue 1, Eredivisie, MLS, Chinese Super League, Jleague, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Scopri Fastweb Casa + DAZN

Offerte Fastweb solo Internet

La tariffa INTERNET di Fastweb era un’offerta solo Internet, che non includeva le chiamate fisse incluse nell’abbonamento mensile, ma unicamente la possibilità navigare su Internet alla velocità della fibra ottica o dell’ADSL, a seconda del tipo di copertura del quale a propria disposizione.

Il prezzo della tariffa, di 29,95 euro al mese, è identico a quello al quale è possibile sottoscrivere la promozione Fastweb Casa, la quale, come abbiamo visto, comprende anche le chiamate illimitate su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri mobili sia verso quelli fissi. Di conseguenza, a conti fatti, optare per una tariffa all inclusive è senza dubbio una scelta più vantaggiosa.

Per avere un parere in più da parte dei clienti che hanno già sperimentato una delle promozioni dell’operatore Fastweb ti consigliamo di dare un’occhiata alle recensioni e alle principali opinioni lasciate online, nelle quali vengono valutati fattori determinanti quali la qualità del servizio, l’assistenza o la chiarezza del contratto proposto, in modo tale da fare una valutazione complessiva e scegliere l’offerta migliore per le tue esigenze.