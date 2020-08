Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di agosto 2020

Ad agosto 2020, Fastweb propone, per la sua offerta fibra o ADSL , interessanti vantaggi come l’attivazione gratuita, il canone ribassato, il servizio cloud WOW Space gratuito per il primo anno e sconti e mesi gratuiti con servizi come NOW TV o DAZN . Il tutto con la possibilità di includere la telefonia mobile e abbassare ulteriormente il canone. Vediamo i dettagli.

L’offerta fibra e ADSL: Fastweb Casa

Fastweb Casa è l’offerta base di Fastweb per quanto riguarda Internet e telefono. La promozione online al momento attiva fino all’11 agosto (ma c’è da tenere conto che spesso le offerte speciali di Fastweb vengono rinnovate) consente di pagare un canone più basso, 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese, prezzo fisso e tutto incluso, anche il modem. In più non si paga l’attivazione ed è incluso anche WOW Space, il cloud di Fastweb, gratuito per il primo anno.

Vediamo più nel dettaglio l’offerta. Fastweb Casa include:

Connessione fibra/ADSL illimitata , sempre alla massima velocità disponibile. In gran parte delle zone raggiunte dalla fibra FTTH (oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia) si naviga fino a 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload, nelle altre città con FTTH la velocità è di fino a 100 Mbit/s in download e di fino a 50 Mbit/s in upload; nelle aree coperte dalla fibra mista rame FTTN si naviga a 100 o 200 Mbit/s in download, a seconda della copertura, e fino a 20 Mbit/s in upload; infine l' ADSL , fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload. Le prestazioni meno elevate si riscontrano per l'ADSL fuori rete Fastweb (fino a 6 Megabit/s in download)

Modem FASTGate . È il modem di ultima generazione che Fastweb include nelle proprie offerte Internet Casa , con Wi-Fi super potente, la possibilità di gestire ogni dettaglio della connessione via app MyFastweb, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, 4 porte Gigabit Ethernet

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e i numeri mobili nazionali, senza scatto alla risposta, con in più i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate

Le opzioni aggiuntive per l’offerta fibra e ADSL

In più è possibile arricchire la propria offerta Fastweb Casa con delle opzioni aggiuntive, ovvero:

NOW TV : a 9,99 euro al mese , l'offerta include NOW TV Entertainment , con le serie tv e gli show di Sky in streaming, stagioni complete disponibili on demand, produzioni Sky Original, documentari e così via; è compresa anche la NOW TV Smart Stick che permette di vedere i contenuti di NOW TV anche su televisioni non smart. Il tutto come detto ha un costo di 9,99 euro al mese, ma in promozione Fastweb offre i primi tre mesi gratuiti

SIM Fastweb : per chi vuole avere anche la telefonia mobile inclusa, è possibile aggiungere Fastweb Mobile e far diminuire così il canone di Fastweb Casa a 25,95 euro al mese . La SIM costa 8,95 euro al mese e dà diritto a 50 GB di traffico dati e minuti illimitati di chiamate senza costi di attivazione, senza spese di spedizione e senza vincoli

DAZN : per chi desidera avere anche il calcio e lo sport di DAZN su tutti i propri dispositivi, l'offerta (scontata) comprende il servizio gratuito per i primi tre mesi e poi, dal quarto mese, a 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro.

Opzione Internazionale : dedicata a chi chiama spesso l'estero, costa 5 euro al mese e include 1000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali (Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA)

Smart home: per rendere davvero "intelligente" la propria casa, si possono acquistare due kit: "Sempre a casa", 4 euro per 24 rate, che include due telecamere panoramiche HD con obiettivo grandangolare 110°/130°, audio bidirezionale parla e ascolta, visione notturna a infrarossi fino a 12 metri; e "Casa Smart", 8 euro per 24 rate, la telecamera con angolo di rotazione di 340° con due sensori di apertura porte/finestre con possibilità di gestire fino a 32 sensori contemporaneamente, telecomando con funzione antipanico e presa intelligente con funzione risparmio energetico.

Che cos’è WOW Space e come funziona

WOW Space fa parte dei servizi inclusi gratuitamente con l’offerta Fastweb Casa nella promozione di agosto. Di norma costa 9,95 euro l’anno, ma con la tariffa attuale il primo anno è gratuito.

WOW Space mette a disposizione degli utenti Fastweb uno spazio illimitato dove poter conservare fotografie, musica e video con la massima semplicità e senza compromessi sulla qualità (tutto viene salvato nella risoluzione originale, senza limiti). Con l’app WOW Space, disponibile sia per iOS che per Android, sarà possibile gestire comodamente l’upload e il download dei file, utilizzando le stesse credenziali per l’Area Clienti MyFastweb.

I “pack” di Fastweb

Con il lockdown dovuto alla pandemia per il Covid-19, in molti hanno dovuto cambiare le proprie abitudini per quanto riguarda attività come il lavoro e la scuola: smart working e didattica a distanza sono diventate attività molto più praticate che in passato, ma senza un’infrastruttura valida – connessioni veloci, ma non solo – il rischio è che gli ostacoli rendano queste soluzioni ben lontane dall’essere una vera alternativa alla presenza di persona. Per questo Fastweb ha studiato dei pacchetti pensati proprio per la situazione attuale:

Fastweb Casa + Smartworking Pack : offerta Fastweb Casa a 29,95 euro tutto incluso invece di 34,95 euro al mese, con modem, chiamate illimitate, aiuto alla configurazione fornito da AnyTech365 e uno sconto esclusivo del 15% per uno smartworking kit (una selezione di PC, stampanti, tablet da acquistare presso la piattaforma online FASTShop attraverso codice sconto)

Fastweb Casa + Senior Pack : offerta Fastweb Casa a 29,95 euro tutto incluso invece di 34,95 euro al mese, con modem, chiamate illimitate, aiuto alla configurazione fornito da AnyTech365 e uno sconto esclusivo del 15% per il senior kit (prodotti come PC, tablet e così via per rimanere sempre connessi con i propri cari, con le stesse modalità dello smartworking pack)

Fastweb Casa + E-learning pack: offerta Fastweb Casa a 29,95 euro tutto incluso invece di 34,95 euro al mese, con modem, chiamate illimitate, aiuto alla configurazione fornito da AnyTech365 e uno sconto esclusivo del 15% per l'e-learning kit (PC, cuffie, tablet pensati apposta per lo smart learning e la didattica online)

