Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori di agosto 2019

Fastweb Casa è tra le migliori offerte Internet casa per connettersi alla massima velocità in fibra ottica o ADSL . Scopri tutti i dettagli della tariffa del provider italiano

Fastweb si conferma tra i primi provider di rete fissa in Italia grazie ad una nuova offerta Internet Casa in promozione fino al 13 agosto. L’operatore italiano ha oggi deciso di proporre solo una tariffa, che però è stata strutturata per soddisfare le esigenze delle tipologie di utenti più disparate.

Fastweb Casa permette di navigare su Internet senza alcun limite di tempo di traffico dati alla massima velocità oggi concessa dalla fibra ottica e ADSL a seconda della disponibilità. Prima di sottoscrivere l’offerta Internet casa è quindi opportuno verificare la copertura del proprio Comune o indirizzo. SosTariffe.it offre un apposito strumento gratuito che con pochi click consente di sapere da quale tecnologia si è raggiunti e di confrontare le proposte di Fastweb e degli altri provider per trovare quella che meglio di adatta al proprio profilo di consumo.

L’operatore italiano offre piena libertà ai propri clienti, che possono decidere se e quanto rimanere. Quest’ultimi hanno quindi il diritto di recedere dall’offerta in qualsiasi momento, senza sottostare a vincoli di durata e non dovendo pagare alcun costo aggiuntivo o penale. In caso di dismissione del servizio, però, è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti per l’allacciamento alla rete.

All’interno dell’offerta Fastweb Casa è inoltre compresa l’assistenza clienti di MyFastweb e il modem FASTGate. Il servizio di supporto permette di gestire tutti i dettagli del proprio piano di rete fissa con pochi click ed è accessibile da diversi dispositivi, compresi smartphone e tablet. MyFastweb permette di eliminare il fastidio delle lunghe attese telefoniche per richiedere assistenza tecnica o lato amministrativo. Inoltre, l’utente può anche richiedere che sia l’operatore a mettersi in contatto con lui per fornire risposta ai suoi dubbi o perplessità.

Il modem FASTGate è dotato della tecnologia Wi-Fi 11ac 4×4 che garantisce stabilità della connessione e velocità fino a 1 Gigabit anche in modalità wireless in ogni angolo della casa. Il router è dotato di funzioni avanzate per connettere alla stessa rete più dispositivi contemporaneamente senza perdere in potenza. L’utente può programmare anche da remoto l’accensione o lo spegnimento del Wi-Fi casalingo e creare una seconda rete ospite senza fili con password personalizzata. Inoltre, è possibile anche decidere a quale dispositivo dare priorità della navigazione. FASTGate si caratterizza poi per un design elegante ed è molto facile da utilizzare grazie ai 3 tasti touch.

Come da delibera dell’AGCOM, Fastweb permette di connettersi alla rete anche da un modem certificato diverso da FASTGate. L’operatore sottolinea però che per ottenere le migliori prestazioni e performance della rete è necessario che il router a disposizione dell’utente soddisfi alcun caratteristiche tecniche che sono elencate nell’apposita sezione del sito del provider. In alternativa, è possibile trovarle nell’area clienti MyFastweb o contattando il servizio clienti.

Sul sito di SosTariffe.it sono inoltre disponibili altri strumenti utili per gestire la propria rete fissa come il codice di migrazione per passare ad altro provider, lo speed test per misurare l’effettiva velocità della connessione e tutte le informazioni e la documentazione necessaria a chiedere il recesso dal proprio attuale operatore.

Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’offerta Fastweb Casa.

Fastweb Casa

L’offerta di Fastweb per navigazione FTTH ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro il 13/8/19. Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload.

L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 24,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro. L’offerta consente di associare alla navigazione illimitata su Internet in FTTH, FTTC o ADSL ad una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

I pacchetti Eni gas e luce disponibili sono:

Linkbasic

Corrispettivi gas e luce fissi per 12 mesi

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Corrispettivi gas e luce fissi per 24 mesi

Possibilità di scegliere la modalità di pagamento della bolletta

Energia per luce prodotta al 100% da fonti rinnovabili

Scontocerto