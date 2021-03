Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Marzo 2021

Fastweb non fa distinzione tra vecchi e nuovi clienti. Anche coloro che già dispongono di una linea fissa possono accedere alle nuove offerte Internet casa. L’azienda consente di scegliere tra tante tecnologie e tipologie di tariffe, anche con SIM mobile inclusa.

Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di marzo

Le offerte Fastweb Casa sono senza vincoli e costi nascosti si paga solo per quello che è effettivamente incluso nella promozione. Se non soddisfatti, è possibile disattivare la linea in ogni momento.

Fastweb NeXXt Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Assistenza MyFastweb

L’offerta ha un costo di 29,95 euro al mese con attivazione online fino al 9/3/21. L’operatore permette però di provare il suo servizio per 30 giorni, al termine dei quali si può decidere di disattivare la linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

Attivando ora l’offerta si prenota automaticamente per il passaggio entro 60 giorni alla fibra ottica FTTH NGN GPON fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. La migrazione verso la nuova tecnologia avverrà senza costi aggiuntivi e in automatico.

Il modem FastGate permette di:

Progammare accensione e spegnimento del Wi-Fi

Creare una rete ospite con password personalizzata

Decidere a quale dispositivo dare priorità in termini di rete

Comandi vocali con Alexa o Google Assistant

Le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:

WAN: ADSL2+/VDSL2/VDSL 35b, porta ottica in fibra integrata

Rete wireless: Wi-fi dual band (6 antenne) – 802.11n 2×2@2,4GHz e 802.11ac 4×4@5GHz

LAN: 4 porte Gibabit Ethernet

2 porte USB 3.0

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Hot spot WOWFI

IPv6

Processore di ultima generazione Gigaready

Parental Control

Condivisione contenuti immediata con DLNA e UPnP

L’app MyFastweb permette non solo di richiedere assistenza senza le lunghe attese telefoniche ma anche di gestire vari aspetti della linea, come il pagamento delle bollette o lo storico delle fatture.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

WOW Space offre spazio illimitato per lo storage nel cloud di qualsiasi tipo di documento, foto e video. Il servizio normalmente avrebbe un prezzo di 9,95 euro l’anno.

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

Fastweb NeXXt Casa

Le offerte Fastweb Casa possono essere ulteriormente personalizzate acquistando dei pacchetti per lo smart morking, la didattica a distanza e con servizi ad hoc per gli anziani:

Smartworking pack

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet e altro per lavorare in remoto

Senior Pack

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet per una vita attiva e mantenersi al passo con i tempi

E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, cuffie, tablet e tanto per la didattica a distanza e lo smart learning

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 20,95 euro al mese per 24 mesi, poi 29,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 20,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

Fastweb Casa è disponibile anche in modalità convergente fisso e mobile. Alla connettività domestica è quindi associata anche una SIM mobile per navigare alla massima velocità offerta dal 5G.

Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Oltre ai servizi inclusi in Fastweb NeXXt Casa è prevista anche una SIM mobile con:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

70 GB per navigare in Internet in 4G o 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

Il costo del piano (fisso + mobile) è di 25,95 euro al mese per 12 mesi con attivazione online più 7,95 euro al mese per l’offerta mobile. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti vincoli o penali per la disattivazione. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

Fastweb attualmente offre copertura in 5G in 18 città importanti come Milano, Bologna, Roma, Napoli ed entro il 2025 intende raggiungere il 90% della popolazione.

Fastweb NeXXt Casa + Mobile 5G

Fastweb NeXXt Casa Voucher

Fastweb ha realizzato anche una tariffa ad hoc per il Bonus PC e Internet. L’incentivo consiste in un voucher fino a 500 euro suddiviso in 200 euro per la sottoscrizione di un’offerta fibra ottica da almeno 30 Mbps e 300 per l’acquisto di un tablet o PC, che verrà fornito in comodato d’uso per 12 mesi. Per accedere al bonus bisogna disporre di un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e non aver già attivato una linea fissa superiore ai 30 Mbps. Nella seconda fase il bonus verrà esteso alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 50.000 euro ma solo per l’acquisto di un’offerta Internet casa.

La tariffa di Fastweb per il Bonus PC e Internet prevede:

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

WOW Fi

Assistenza MyFastweb

Huawei Matepad 10.4″ incluso

L’offerta ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese). Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

Fastweb Casa Voucher può essere attivata compilando l’apposito form online sul sito dell’operatore o richiedendola nei punti vendita e rivenditori autorizzati Fastweb o chiamando il 146. Vi ricordiamo che il bonus PC e Internet può essere attivato solo dai residenti di alcuni specifici Comuni in Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Il voucher inoltre sarà distribuito fino all’esaurimento delle risorse predisposte dal Mise pari a 204 milioni di euro per tutta Italia (ad oggi si stima ne siano stati utilizzati circa il 70%).

Fastweb Casa Voucher

Offerte Fastweb Casa: tutti i dettagli sulla copertura

Fastweb ha costituito una rete diffusa capillarmente sul territorio. L’operatore con la fibra ottica fino a 100 Mbps raggiune il 90% della popolazione italiana. Fastweb continua a investire nella tecnologia FTTH (Fiber to the Home) e oggi permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in 100 città. L’obiettivo è portare tale velocità a tutti i suoi clienti entro il 2025. A febbraio il provider ha introdotto 4 milioni di famiglie alla nuova tecnologia FTTH NGN GPON fino a 2,5 Gigabit al secondo nei seguenti Comuni:

Milano

Roma

Torino

Napoli

Genova

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Verona

Parma

Pescara

Modena

Bergamo

Brescia

Venezia

Catania

Messina

Padova

Trieste

Reggio di Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Ancona

Reggio nell’Emilia

San Lazzaro di Savena

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete accedere alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che grazie al 5G consente di navigare fino 1 Gigabit al secondo in oltre 50 città e anche nelle aree meno servite dai servizi di connettività. Fastweb prevede di arrivare a 500 Comuni entro il 2021 e più di 2.000 nei 3 anni successivi.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare lo strumento ad hoc gratuito di SOStariffe.it. Basta inserire l’indirizzo nell’apposito campo per scoprire qual è la tecnologia per cui si è cablati e la migliore offerte disponibile in base alle proprie specifiche esigenze e abitudini di consumo.