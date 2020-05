Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di maggio 2020

Un’offerta Internet casa per già clienti e abbonati, ma anche per i nuovi clienti: si tratta di Fastweb Casa, disponibile al costo mensile di 29,95 euro, invece di 34,95 euro, che è il prezzo di listino. La promozione a prezzo scontato può essere attivata soltanto online: questo significa che chi sceglie di sottoscriverla in negozio dovrà pagare il prezzo di partenza.

Le offerte Internet casa di Fastweb si differenziano rispetto a quelle di altri operatori per il fatto di essere a prezzo fisso, tutto incluso, compreso il modem. C’è tempo fino al 26 maggio per approfittare dei vantaggi di questa promozione direttamente sul sito dell’operatore.

La promozione potrebbe essere soggetta a limiti tecnologici di velocità e/o di copertura geografica: ecco perché prima di sottoscriverla, è sempre consigliato effettuare uno speed test per verificare di essere raggiunti dalla fibra FTTH.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Come funziona Fastweb Casa

La promozione Internet casa denominata Fastweb Casa è un’offerta senza vincoli di durata, con la quale si ha la libertà assoluta di decidere fino a quando si vuole mantenere l’offerta attiva: è dunque possibile disattivarla in qualsiasi momento. Uno dei suoi punti di forza è dato dal fatto di avere un prezzo chiaro e trasparente, di 29,95 euro al mese, che non prevede sorprese o costi nascosti.

Nell’importo mensile è infatti compreso tutto: dalla connessione Internet di tipo illimitato al modem FASTGate. Non sono inoltre previsti costi di attivazione: è proprio il caso di dire che paghi quello che vedi. In caso di dismissione del servizio, sarà necessario sostenere un costo di 29,95 euro al mese, ovvero di una mensilità, necessario a coprire la spesa sostenuta dall’operatore per la dismissione o l’eventuale trasferimento della linea a un altro operatore.

La promozione comprende inoltre:

l’assistenza Clienti MyFastweb;

le chiamate illimitate verso fissi e mobili in tutta Italia;

12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus.

Scopri di più sull’offerta cliccando sul box che trovi qui sotto.

Scopri di più su Fastweb Casa

In più, quando ci si trova lontani da casa, si ha la possibilità di continuare a navigare utilizzando WOW Fi, la rete Wi-Fi dell’operatore, che ha più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia. All’abbonamento è possibile aggiungere anche il WOW Space, che è gratuito per il primo mese, poi ha un costo di 9,95 euro all’anno: si tratta di uno spazio in cloud illimitato e sicuro, in cui salvare documenti di ogni sorta.

Fastweb fornisce nell’abbonamento Internet casa il modem FASTGate: ciò non esclude comunque il fatto che si possa continuare a servirsi del modem che si possedeva già, consultando la pagina dedicata alla configurazione disponibile sul sito dell’operatore.

Ad ogni modo, si consiglia di utilizzare il modem FASTGate, in quanto si tratta di un device di ultima generazione con Wi-Fi super potente, in grado di raggiungere ogni angolo della casa. È un modello semplice da utilizzare, la cui connessione Internet può essere gestita direttamente dall’applicazione MyFastweb e che rispetta l’ambiente grazie all’efficienza energetica e al packaging riutilizzabile.

La copertura della rete

Come anticipato, l’offerta Internet casa di Fastweb permette di navigare con la fibra ultraveloce, fino a 1 Gigabit/s, posto che la velocità di navigazione reale dipenderà nella pratica dalla propria copertura. È molto importante sottolineare che il prezzo della promozione non cambia in relazione alla velocità di connessione, quindi sarà sempre pari a 29,95 euro al mese.

Lo speed test citato nelle righe precedenti permetterà di scoprire in anticipo se si è coperti:

da una connessione di tipo FTTH , Fiber to the Home, con la quale navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, che copre città quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia;

, Fiber to the Home, con la quale navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, che copre città quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia; da una connessione di tipo FTTC , Fiber to the Cabinet, con la quale navigare alla velocità di 100-200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

, Fiber to the Cabinet, con la quale navigare alla velocità di 100-200 Mega in download e di 20 Mega in upload; da una connessione di tipo ADSL, con la quale navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Fastweb ha scelto di essere trasparente non solo sui costi degli abbonamenti Internet casa, ma anche sulla velocità di connessione, partecipando al progetto misurainternet.it: i risultati di Misura Internet hanno messo in luce che Fastweb è uno dei provider più performanti di tutta Italia.

La personalizzazione dell’offerta

Fastweb casa può essere personalizzata con l’aggiunta di alcuni pacchetti. Il primo è rappresentato dall’Opzione internazionale: con soli 5 euro in più al mese, si avranno a disposizione 1.000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, quali:

Andorra;

Australia;

Belgio;

Brasile;

Bulgaria;

Cipro;

Croazia;

Estonia;

Francia;

Germania;

Grecia;

Hong Kong;

Islanda;

Israele;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Marocco;

Martinica;

Messico;

Nuova Zelanda;

Paesi Bassi;

Perù;

Polonia;

Regno Unito;

Repubblica di San Marino;

Repubblica Slovacca;

Spagna;

Sud Africa;

Svezia;

Svizzera;

Taiwan;

Ungheria;

Austria;

Canada;

Cina;

Corea del Sud;

Danimarca;

Guam;

Hawaii;

India;

Irlanda;

Norvegia;

Portogallo;

Portorico;

Repubblica Ceca;

Romania;

USA.

Un’altra possibilità è rappresentata dall’aggiunta del pacchetto NOW TV Serie TV e Intrattenimento, al costo di 9,99 euro in più al mese, con il quale si potranno vedere serie TV show, documentari e le produzioni originali di Sky.

Le offerte con i partner commerciali

Oltre a quanto detto finora, Fastweb ha sancito alcune partnership davvero interessanti con altre aziende, che permettono di avere accesso a servizi aggiuntivi attivando un unico abbonamento.

Una delle proposte disponibili è il piano Fastweb + DAZN, la piattaforma dedicata a tutti gli amanti dello sport. Attivando il pacchetto online è possibile risparmiare rispetto al prezzo di listino di 40,95 euro: l’offerta è infatti disponibile al costo di 33,95 euro al mese, dei quali 23,96 euro coprono il costo di Fastweb Casa, mentre i restanti 9,99 euro di riferiscono all’attivazione di DAZN.

Scopri tutti i vantaggi dell’attivazione online cliccando sul box in basso.

Scopri di più su Fastweb Casa + DAZN

Nell’offerta sono inclusi:

Internet illimitato;

il modem FASTGate e il contributo di attivazione;

le chiamate illimitate;

il WOW Fi e il WOW Space.

La promozione permette di navigare, a seconda della copertura, con:

una connessione di tipo FTTH, Fiber to the Home, con la quale navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

una connessione di tipo FTTC, Fiber to the Cabinet, con la quale navigare alla velocità di 100-200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

una connessione di tipo ADSL, con la quale navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Infine, altri pacchetti che possono essere aggiunti all’abbonamento di base di Fastweb sono:

Fastweb + Sky, disponibile per un anno al costo di 41,85 euro al mese, che poi diventa di 54,95 euro;

disponibile per un anno al costo di 41,85 euro al mese, che poi diventa di 54,95 euro; Fastweb + Eni Gas e Luce, dedicato ai già clienti del fornitore di luce e gas, che per un periodo di ben 24 mesi potranno attivare l’abbonamento Internet casa di Fastweb al costo di 23,95 euro al mese.

L’opzione Fastweb + Sky offre il meglio dell’intrattenimento del colosso britannico operante nel mondo delle Pay TV. Nel piano di base sono inclusi Sky TV, il decoder, Sky HD, 4k HDR, Sky Go Plus, ma è possibile aggiungere pacchetti extra, quali:

Sky famiglia;

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky Cinema.

In entrambe le promozioni saranno inclusi di servizi di Fastweb casa, ovvero:

Internet illimitato;

il modem FASTGate e il contributo di attivazione;

le chiamate illimitate;

il WOW Fi e il WOW Space.

Non resta che valutare quali sono le proprie esigenze di navigazione e quali le offerte che si adattano meglio alle proprie esigenze per procedere con l’attivazione online di uno dei pacchetti di Fastweb, ricordando che la sottoscrizione via web permette di risparmiare parecchio rispetto ai prezzi di listino delle singole promozioni.