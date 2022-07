Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di luglio 2022

Fastweb prevede delle promozioni per avere Internet casa Wi-Fi attivabili direttamente online: può trattarsi di offerte Fastweb Casa per clienti già abbonati nel 2022 o di promozioni Internet casa per connettersi per la prima volta, con la tecnologia in fibra ottica o le altre alternative disponibili. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali sono i motivi per i quali convengono.

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte Fastweb Casa si sono distinte, nel corso del tempo, per motivazioni quali la trasparenza dei costi delle offerte e per la velocità di connessione, oggi in grado di raggiungere i 2,5 Giga in download (stiamo parlando della velocità di tipo nominale).

Vediamo di seguito quali sono le principali offerte disponibili online nel mese di luglio 2022, quanto costano e quali sono i casi in cui la loro attivazione potrebbe essere più conveniente. Si tratta di offerte valide sia per i già clienti e abbonati, che desiderano attivare una promozione migliorativa e più economica, sia per i nuovi clienti.

Per farsi subito un’idea, si può iniziare cliccando sul link in basso.

Confronta le migliori offerte Fastweb Casa »



Offerte Fastweb fibra

NOME OFFERTA INTERNET CASA FASTWEB COSTO E SERVIZI INCLUSI Fastweb Casa Light 25,95 euro al mese Include: fibra ultraveloce

chiamate a consumo

attivazione

corsi della Fastweb Digital Academy Fastweb Casa 28,95 euro al mese Include: fibra ultraveloce

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

attivazione

corsi della Fastweb Digital Academy Fastweb Casa Plus 35,95 euro al mese Include: fibra ultraveloce

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

attivazione

fino a due amplificatori Wi-Fi Booster

assicurazione assistenza casa Quixa

corsi della Fastweb Digital Academy

Prima di procedere con l’analisi delle differenza tra le tre promozioni in tabella, ti ricordiamo che dovresti effettuare la verifica della copertura della tua rete, in modo tale da conoscere quale velocità di navigazione potrai raggiungere nel luogo in abiti.

Per farlo, ti basterà cliccare sul link in basso e inserire i tuoi dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica e la via in cui abiti: riceverai in pochissimo tempo i risultati del test.

Verifica la tua copertura di rete e attiva una delle promozioni Internet casa di Fastweb »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Nexxt Casa: cosa comprende

Si tratta del pacchetto di tipo all inclusive proposto da Fastweb: ha un costo di 28,95 euro al mese, con 30 giorni di prova senza costi nascosti e vincolo di durata, quindi la possibilità di poter recedere senza penali.

Questo abbonamento include una connessione a Internet di tipo illimitato, le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il contributo di attivazione incluso, e un modem di ultima generazione.

Si tratta del NeXXt Box, dotato di Wi-Fi 6 in grado di ottimizzare la stabilità e la copertura della connessione, con Alexa integrata che consente di gestire la connessione anche con la voce.

Non solo presenta un design innovativo e moderno, ma consente anche di accedere a una navigazione più sicura, offrendo una protezione completa contro virus, malware, phishing, spyware e tutti gli altri principali pericoli del web.

Clicca sul link per saperne di più

Attiva la promozione Internet casa Fastweb Casa a 28,95 euro al mese»

Per quanto riguarda la promozione Fastweb Casa Light, che ha un costo di 25,95 euro al mese, la differenza principale consiste nell’assenza delle chiamate gratuite da numero fisso, che saranno a consumo.

A cambiare sarà comunque anche il modem: in questo caso si riceverà il dispositivo FASTGate, che è comunque uno degli modelli di punta di Fastweb e potrebbe essere migliore rispetto a un vecchio modem che si possiede già in casa (ricordiamo comunque che per legge, non si sarà obbligati ad accettare il modem incluso in una qualsiasi offerta Internet casa).

Attiva Fastweb Casa Light »

Annunci Google

Passando infine alla promozione Fastweb Casa Plus, si tratta di un’offerta Internet casa che si adatta meglio alle abitazioni più grandi, in quanto permette di ricevere degli amplificatori Wi-Fi con i quali è possibile ottimizzare la connessione in ogni angolo di casa.

In aggiunta, presenta l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa, con la quale si avranno a propria disposizione, 24 ore su 24, i migliori professionisti per proteggere e tutelare il proprio immobile da eventuali danni e imprevisti.

Scopri di più su Fastweb Casa Plus»

Offerte Fastweb Casa e mobile

Uno dei vantaggi delle offerte di Fastweb, consiste nella possibilità di poter combinare un’offerta di tipo fisso con una promozione mobile. Per esempio, si potranno aggiungere le offerte:

Fastweb Mobile;

Fastweb Mobile Maxi.

La prima ha un costo di 7,95 euro al mese + 10 euro di contributo per l’acquisto della nuova SIM e include 150 Giga, anche in 5G e le chiamate illimitate.

Fastweb Mobile Maxi, invece, ha un costo di 9,95 euro al mese + 10 euro di contributo per l’acquisto della nuova SIM e include 300 Giga, anche in 5G e le chiamate illimitate.

Clicca sul link per approfittare dei vantaggi di Fastweb Casa + mobile.

Scopri quali sono le migliori offerte Internet casa Fastweb fisso + mobile»

Fastweb Casa FWA

Cosa succede nei casi in cui non si è raggiunti dalla fibra ottica? Quali sono le alternative per navigare da casa, escludendo la possibilità di utilizzare il cellulare in modalità hotspot, rischiando così di consumare tutti i Giga?

La risposta è Fastweb Casa Light FWA, promozione disponibile al costo di 19,95 euro al mese (+ un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi), con la quale navigare con la rete di tipo wireless (FWA è infatti l’acronimo di Fixed Wireless Access).

Al suo interno, sono inclusi:

Internet, fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

l’assenza di limiti di traffico e di vincoli di tipo contrattuale;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa;

l’installazione dell’antenna per navigare con questa tecnologia di rete inclusa nel prezzo, la quale avrà le dimensioni di un libro sul balcone o sul tetto e potrà essere installata con facilità, oltre che velocemente.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni su questa offerta

Scopri di più sull’offerta Fastweb FWA»

Fastweb Casa + Plenitude

Analizzando a tutto tondo le offerte Internet casa messe a disposizione da Fastweb, troviamo anche delle promozioni riservate ai già clienti Plenitude (ex Eni Gas e Luce), i quali potranno attivare la fibra Fastweb al costo di 25,95 euro al mese.

In questo modo, potranno disporre di un abbonamento che comprende:

la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

attivazione;

corsi della Fastweb Digital Academy.

Clicca sul link se vuoi attivare la promozione Internet + offerte luce e gas di Plenitude

Risparmia con la promozione Fastweb Casa per clienti Plenitude »

Chi invece vorrebbe cambiare fornitore luce e gas, potrà optare per la promozione Fastweb + Plenitude, disponibile al costo di 18,95 euro al mese, nella quale sono inclusi:

fibra ultraveloce;

chiamate illimitate;

l’offerta Plenitude energia in promozione;

Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

attivazione;

corsi della Fastweb Digital Academy.

« notizia precedente SIM ricaricabile senza canone mensile: 12 offerte di luglio 2022