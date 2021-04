Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Aprile 2021

Ecco quali sono offerte Fastweb casa per già clienti. Per chi è abbonato alle promozioni di questo gestore ma vuole passare dall'ADSL o dalla FTTC alla fibra ottica FTTH ci sono delle interessanti tariffe. Fastweb ha anche lanciato nelle più importanti città italiane la sua fibra superiore, se hai la possibilità di navigare su questa linea potrai raggiungere 2,5 Gigabit/s per scaricare i tuoi file e contenuti. Ecco quali sono le promozioni Fastweb casa di Aprile

Tra le tariffe più convenienti del mese di Aprile ci sono le offerte Fastweb Casa, per chi è già cliente è possibile effettuare un upgrade delle promozioni attivate magari da 2 o 3 anni. Gli Osservatori di SOStariffe.it hanno dimostrato come cambiare il proprio piano internet casa sia vantaggioso, soprattutto a livello economico e di servizi.

Passare di tanto in tanto da un gestore all’altro ti permetterà di pagare canoni più bassi, nel 2019 gli esperti del sito hanno calcolato quanto fosse conveniente l’infedeltà. A Febbraio di quell’anno un utente con una tariffa sottoscritta da almeno 4 anni effettuando un cambio di gestore ha risparmiato anche fino a 100 euro sul canone.

Per i clienti con un abbonamento Fastweb Casa già attivo è possibile effettuare un upgrade della propria connessione. Anzi, tra i gestori si sta diffondendo una politica per cui si dismettono le reti più obsolete e si passano i contratti verso le ADSL più performanti o alla fibra.

In media a Marzo 2021 è stato calcolato che le attuali promozione casa offrono tariffe che superano di poco i 30 euro al mese e che permettono di navigare con una banda di circa 618 Mbit/s. In particolari periodi di offerte il canone mensile può scendere, in media, anche intorno a 21 euro al mese.

Vediamo quindi quali sono le offerte Fastweb più convenienti a cui possono passare i clienti del gestore. I piani più vantaggiosi sono quelli per chi acquista anche la tariffa NeXXt mobile. Per scoprire quali sono le condizioni migliori puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che analizza decine di promozioni evidenziando prezzi, servizi e incentivi.

Offerte Fastweb Casa per già clienti

Le offerte Fastweb Casa non comportano vincoli, quindi se decidi di cambiare piano potrai farlo senza timore di pagare penali o altri contributi. Altro vantaggio è l’assenza di costi di attivazione o disattivazione, quindi il passaggio da una promozione Fastweb ad un’altra sarà praticamente indolore.

Le tariffe disponibile per chi vuole attivare la fibra o una delle altre tecnologie casa di Fastweb sono:

1. Fastweb NeXXt Casa

Questa offerta è disponibile con tutte le tecnologie del gestore, quindi FTTH, FTTC o l’ADSL. Il costo da catalogo del canone è di 29,95 euro al mese. Nella proposta della tariffa sono compresi:

Assistenza MyFastweb

Attivazione

servizio Chi chiama

Avviso di chiamata

Navigazione illimitata in fibra ottica

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Con la speciale promozione “soddisfatti o rimborsati” potrai decidere di testare il servizio per 30 giorni, al termine del mese di prova potrai decidere se continuare a navigare con Fastweb o se disattivare il servizio. Tra le clausole vantaggiose proposte dal provider c’è il passaggio automatico alla fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit/s.

I servizi per ottimizzare la rete

Il piano NeXXt Casa non si limita solo alla versione base, da qualche mese vengono associati come plus anche dei servizi di ottimizzazione della connessione domestica. Le tre soluzioni tra cui potrai orientarti sono: smart working, senior o per gli studenti. In ognuno di questi pacchetti è compresa la consegna del modem FastGate, un dispositivo di nuova generazione che potrai controllare con l’app.

I servizi e le caratteristiche di questo device:

Processore di ultima generazione Gigaready

Parental Control

Condivisione contenuti immediata con DLNA e UPnP

Programmare accensione e spegnimento del Wi-Fi

Creare una rete ospite con password personalizzata

Decidere a quale dispositivo dare priorità in termini di rete

Comandi vocali con Alexa o Google Assistant

Nel pacchetto smart working potrai contare su una consulenza per poter rendere più efficiente la rete e per aumentare anche la sicurezza con i consigli dei tecnici AnyTech365. Come altro incentivo viene proposto uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati sul sito di Fastweb.

Per chi sceglie senior pack c’è un servizio di assistenza clienti riservata e che potrà essere usato con un click sul proprio profilo personale. Le agevolazioni per comprare dispositivi e altri prodotti dal gestore è pari al 15% per questi utenti. La consulenza in questo caso ti aiuterà a configurare il pc e la sicurezza per il tuo device e la tua rete.

Infine, c’è il piano E-Learning Kit in questo caso saranno compresi:

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop

Le tariffe casa in promozione

1. Le offerte Eni e Gas

Chi attiva la nuova offerta Fastweb casa ha diverse soluzioni per ottenere un prezzo del canone più vantaggioso. Se oltre ad essere già abbonato ad una vecchia offerta Fastweb sei anche un cliente Eni Gas e Luce, il canone di NeXXt per te sarà di 25,95 euro al mese. Per chi invece è un nuovo utente del provider internet e anche del fornitore luce e gas allora lo sconto cresce e il canone di NeXXt scende a 20,95 euro per 2 anni.

Per un’attivazione singola di luce o gas con Eni ecco quali promozioni puoi attivare:

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi energia o gas per 24 mesi è previsto con domiciliazione dei pagamenti e richiesta di bolletta smart.

2. Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Il canone di Fastweb NeXXt Casa per chi sceglie di acquistare il servizio mobile e di cambiare il proprio piano Casa sarà di 25,95 euro per il primo anno. L’offerta mobile che permette di avere un canone scontato è NeXXt Mobile che costa 7,95 euro al mese. La sim abbinata a questa soluzione combinata internet casa e smartphone include:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera

100 sms

70 GB per navigare in 4G o 5G

4 GB in roaming in Ue e Svizzera

attivazione online gratis (in negozio 15 euro)

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

Questo è un piano 5G, la nuova rete di Fastweb che ti permetterà di viaggiare alla massima velocità (1 Gigabit/s al momento) con il tuo cellulare. La copertura di questa linea è attiva solo in 18 città italiane, ma entro il 2025 il 5G dovrebbe diventare disponibile sul 90% del territorio nazionale.

Il bonus internet e il canone a meno di 10 euro

Tra le offerte Fastweb Casa per già clienti non perdere l’opportunità promossa con il bonus pc, se rientri tra i beneficiari dell’agevolazione di Stato potrai avere la promozione NeXXt Casa a 9,95 euro al mese per 1 anno (poi si passa alla tariffa standard da 29,95 euro).

Il bonus internet da 500 euro è stato istituito per incentivare le attivazioni e i passaggi alle connessioni superiori a 30 Mega. Il voucher è destinato a chi ha un ISEE inferiore a 20 mila euro. Il bonus è diviso in 200 euro come contributo per la fibra e altri 300 euro per tablet o altri dispositivi. Nel pacchetto oltre a quanto incluso nella promozione Fastweb Casa avrai anche il Huawei Matepad 10.4″ in comodato d’uso.

I servizi per i clienti Fastweb

Con le offerte di questo gestore puoi utilizzare una serie di altri servizi, per esempio l’app MyFastweb che ti permetterà di controllare le bollette, la velocità del collegamento, archivio fatture e pagamento conto. Inoltre con il profilo MyFastweb potrai effettuare segnalazioni di guasti o lentezza della linea.

Il WOW Fi è un servizio è una rete condivisa che consente ai clienti con una promozione del gestore di connettersi alla rete fissa anche mentre sono in giro per la città. In Italia sono presenti più di 1 milione di punti di accesso a queste reti wireless.

WOW Space offre uno spazio in cloud illimitato per conservare materiali audio, video e documenti. Il servizio ha un costo da listino di 9,95 euro l’anno, in alcuni periodi però il provider la offre gratis ai nuovi clienti.

La rete FTTH di Fastweb

Per chi vuole passare alla nuova super Fibra di Fastweb, il collegamento in FTTH NGN GPON che ti fa raggiungere fino a 2,5 Gigabit/s, le promozioni da valutare sono quelle descritte. Non confondete la nuova tecnologia con la precedente fibra FTTH, che invece offre una banda massima di 1 Gigabit/s. La FTTH tradizionale è già attiva in 100 città, la nuova FTTH NGN GPON invece potrà essere tua solo se vivi in uno di questi comuni (e neanche in tutti i quartieri):

Milano

Roma

Torino

Napoli

Genova

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Verona

Parma

Pescara

Modena

Bergamo

Brescia

Venezia

Catania

Messina

Padova

Trieste

Reggio di Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Ancona

Reggio nell’Emilia

San Lazzaro di Savena