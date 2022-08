Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di Agosto 2022

Le offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati sono di diverso tipo e possono garantire l'opportunità di ottenere un notevole risparmio. Da notare, inoltre, che chi ha un abbonamento per la linea fissa con Fastweb può accedere ad alcune agevolazioni anche per la telefonia mobile con la possibilità di sfruttare offerte 5G particolarmente convenienti. Ecco, quindi, tutti i dettagli relativi alle offerte Fastweb Casa di agosto 2022.

Il listino di offerte Fastweb è davvero ricco e propone diverse opportunità sia per nuovi che per già clienti. In base alle proprie esigenze, infatti, sarà possibile valutare le opzioni migliori su cui puntare per massimizzare la convenienza del proprio abbonamento, sia in termini di costi che di contenuti inclusi. I vantaggi legati alla scelta di Fastweb come operatore di telefonia fissa ed anche di telefonia mobile sono molteplici. Per gli utenti, quindi, le offerte disponibili non mancano di certo.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte di agosto 2022:

Offerte per già clienti Fastweb Casa: 5G a 7,95 euro al mese per chi sceglie l’offerta mobile

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fastweb Mobile Minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB

per i clienti Fastweb Casa è incluso il 5G 7,95 euro al mese

Prima di entrare nei dettagli delle offerte Fastweb Casa, segnaliamo una promozione davvero conveniente valida ad agosto e legata all’offerta Fastweb Mobile. Fino al prossimo 31 agosto, infatti, è possibile attivare un’offerta comprendente minuti illimitati e 100 SMS oltre a 150 GB di traffico dati ogni mese. Quest’offerta presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro una tantum.

Scegliere Fastweb Mobile per i clienti Fastweb Casa conviene ancora di più. Per chi ha già un abbonamento per la linea fissa attivo, infatti, l’operatore mette a disposizione l’accesso senza costi extra al 5G. Di conseguenza, l’offerta da 150 GB non sarà limitata al solo 4G ma sarà disponibile anche tramite la rete 5G, garantendo un notevole miglioramento della velocità della connessione.

Da notare, inoltre, che l’offerta Fastweb Mobile è disponibile senza vincoli. Per tutti i clienti, inoltre, sono incluse le chiamate dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali oltre che la possibilità di utilizzare fino a 8 GB al mese in roaming in UE (come previsto dalla normativa Roaming Like at Home) oltre che in Svizzera e nel Regno Unito senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Fastweb consente anche di acquistare smartphone a rate da abbinare alla SIM Fastweb scegliendo tra uno dei modelli attualmente presenti in listino. Per attivare l’offerta Fastweb Mobile, nuovi e già clienti possono fare riferimento al link qui di sotto:

Le offerte Fastweb Casa di agosto 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fastweb Casa + Plenitude Linea telefonica con chiamate gratis

Connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga 18,95 euro al mese per 24 mesi, poi 25,95 euro al mese Fastweb Casa FWA Connessione illimitata tramite rete FWA fino a 1 Giga 19,95 euro al mese Fastweb Casa Light Linea telefonica

Connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga 25,95 euro al mese Fastweb Casa Linea telefonica con chiamate gratis

Connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga 28,95 euro al mese

Dopo aver visto le offerte di telefonia mobile, passiamo ora alle offerte Internet casa proposte da Fastweb. Il listino dell’operatore è particolarmente ricco e propone soluzioni disponibili sia per già clienti che per nuovi clienti con la possibilità di sfruttare al massimo la fibra ottica FTTH fino a 2.5 Giga in download messa a disposizione dal provider. Nelle aree dove la fibra non è ancora disponibile, inoltre, è possibile sfruttare la fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega.

Da notare, inoltre, che Fastweb propone anche l’accesso ad Internet via ADSL (dove FTTH e FTTC non arrivano). L’alternativa all’ADSL è rappresentata dall’accesso ad Internet tramite rete FWA, tecnologia wireless per la connessione di casa in grado di offrire una velocità massima di navigazione fino a 1 Giga in download. Questa soluzione, quindi, garantisce prestazioni nettamente superiori all’ADSL.

Per i già clienti Fastweb Casa è possibile accedere ad una delle offerte in listino contattando direttamente il Servizio Clienti dell’operatore. In questo caso, è possibile chiamare al numero 192 193 (oppure al +39 3730004193 per chi chiama dall’estero). L’assistenza telefonica è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 24. In alternativa, è possibile contattare Fastweb via WhatsApp inviando un messaggio al numero 3756497700 tramite l’app di messaggistica.

Il Servizio Clienti è contattabile anche tramite la pagina Facebook di Fastweb. C’è anche la possibilità di verificare le offerte disponibili tramite l’Area Clienti MyFastweb del sito dell’operatore oppure tramite l’app MyFastweb. In questo modo, è possibile verificare in autonomia la possibilità di cambiare offerta e scegliere la tariffa più vantaggiosa in base alle proprie necessità.

Vediamo quali sono le offerte Fastweb Casa di agosto 2022:

Fastweb Casa Light

Una delle principali offerte Fastweb per la connessione di casa è Fastweb Casa Light. Si tratta di un piano in abbonamento che consente di accedere ad una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite fibra FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega.

Da notare che è inclusa anche la linea telefonica fissa con chiamate a consumo (15 centesimi al minuto verso tutti). L’offerta in questione presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Non sono presenti vincoli di alcun tipo. L’offerta in questione è attivabile dai nuovi clienti direttamente online, dopo la verifica della copertura. C’è anche un periodo di prova di 30 giorni durante il quale il cliente può disdire l’abbonamento senza costi.

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di una SIM Fastweb scegliendo tra le offerte:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese con contributo SIM di 10 euro

: minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese con contributo SIM di 10 euro Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 9,95 euro al mese con un contributo SIM di 10 euro

Le due offerte sono disponibili sia con portabilità del numero che richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Fastweb Casa

C’è poi la versione più completa dell’abbonamento proposto da Fastweb. Si tratta di Fastweb Casa che include la connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH (oppure FTTC o ADSL, in base alla copertura) ed una linea telefonica con chiamate illimitate (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali. L’offerta in questione presenta un costo di 28,95 euro al mese con attivazione e modem gratis.

Da notare che con Fastweb Casa è possibile accedere al modem Internet box NeXXt con supporto Wi-Fi 6 e Alexa e con possibilità di aggiungere il Booster Wi-Fi al costo di 4 euro in più al mese. Anche in questo caso, è possibile aggiungere una SIM Fastweb con la possibilità di scegliere tra le tariffe illustrate in precedenza (Fastweb Mobile e Mobile Maxi) sia con portabilità che richiedendo un nuovo numero.

Fastweb Casa + Plenitude

Da non sottovalutare anche l’offerta dedicata ai clienti che scelgono Fastweb e Plenitude, l’operatore del settore luce e gas precedentemente noto come Eni gas e luce. Grazie all’offerta combinata, chi attiva le tariffe luce e gas di Plenitude può attivare Fastweb Casa, con le caratteristiche dell’offerta viste in precedenza, al costo di 18,95 euro al mese per 24 mesi e poi 25,95 euro al mese invece di 28,95 euro al mese.

Da notare, invece, che scegliendo Plenitude solo per la luce o solo per il gas si potrà ricevere uno sconto inferiore, pari a 3 euro al mese per 24 mesi. In questa seconda ipotesi, quindi, l’abbonamento prevede un costo di 21,95 euro al mese per 24 mesi con un rinnovo successivo a 25,95 euro al mese invece di 28,95 euro al mese. Da notare che l’attivazione e il modem Wi-Fi sono sempre inclusi.

Per tutti i dettagli sull’offerta combinata è possibile consultare il sito Fastweb:

Fastweb Casa Light FWA

Nelle aree dove la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili è possibile puntare su Fastweb Casa Light FWA. L’offerta in questione sfrutta l’accesso ad Internet tramite rete FWA (Fixed Wireless Access) che garantisce una connessione wireless ad alta velocità, fino ad 1 Gigabit in download, tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore.

L’accesso ad Internet avviene tramite un impianto (antenna + modem) installato gratuitamente dall’operatore all’indirizzo di casa del cliente. Fastweb Casa Light FWA include l’accesso ad Internet senza limiti ad un costo di 19,95 euro al mese e con un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi da sommare al costo dell’abbonamento FWA. Come sottolineato in precedenza, il modem è incluso insieme all’antenna per la connessione wireless.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto da cui è anche possibile procedere con la verifica della copertura della rete FWA nella propria area:

