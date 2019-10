Offerte Eolo ottobre 2019: le migliori promo per avere Internet wireless senza limiti

Nata come azienda specializzata nel settore dei videogiochi nel 1988, Eolo S.P.A . è diventata dal 2016 uno dei punti di riferimento per quel che riguarda le telecomunicazioni in Italia. I servizi Internet si sono trasformati nella sua specialità: ecco alcune delle offerte più convenienti disponibili nel mese di ottobre 2019 che garantiscono una connessione Internet a banda ultra-larga senza limiti , con chiamate incluse nel pacchetto mensile.

Sono due le tariffe che l’operatore Eolo mette a disposizione dei propri clienti per il mese di ottobre 2019, a un prezzo molto conveniente. Si tratta di due promozioni che prevedono non solo una connessione Internet Wireless, ma anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Le offerte di Eolo garantiscono una connessione illimitata che può raggiungere una velocità massima di connessione in download di 30 Mega e in upload di 3 Mega. Si tratta di velocità molto più elevate rispetto a quelle che contraddistinguono una tradizionale connessione ADSL, che in genere arriva ai 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Ma non è finita qui: esiste anche una proposta che permette di navigare senza limiti alla velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload, valori che sono simili a quelli della tecnologia in fibra ottica. La differenza fra Eolo e altri operatori, che è anche uno dei suoi punti di forza, consiste nel fatto che Eolo stabilisce una connessione a Internet wireless senza il bisogno di dover utilizzare un’infrastruttura fisica. In questo modo, l’operatore può raggiungere anche quelle zone nelle quali non è possibile una connessione di tipo ADSL o in fibra ottica perché mancano i requisiti tecnici e infrastrutturali per poterle attivare.

Eolo è quindi un’alternativa validissima alle connessioni tradizionali, nelle quali sono previsti cavi (in rame o in fibra ottica) che devono essere presenti nell’abitazione dei clienti. Ecco quali sono le tariffe con il prezzo e il bundle di connessione Internet e chiamate più interessanti per gli utenti alla ricerca di una nuova promozione.

Offerte Eolo ottobre 2019: Eolo Easy

La tariffa basic proposta da Eolo al prezzo più basso di ottobre si chiama Eolo Easy. Ha un costo mensile di 26,90 euro e può essere attivata comodamente online. La promozione, che garantisce la ricezione di un modem gratuito, prevede un costo di attivazione di 30 euro. La velocità massima di connessione in download e in upload è molto elevata: può raggiungere infatti i 30 Mega in download e i 3 Mega in upload.

La connessione Internet wireless di Eolo funziona grazie all’installazione di un’antenna, che è fornita in comodato d’uso, gratuitamente. Sarà un tecnico qualificato, inviato direttamente da Eolo, a installarla, individuando il luogo più consono in cui collocarla e realizzando eventuali interventi necessari al suo funzionamento. L’antenna viene collegata, attraverso un cavo ethernet, a un router Wi-Fi, che garantisce la massima connettività in tutta l’abitazione con velocità di connessione al pari della fibra ottica o dell’ADSL, a seconda della tariffa che è stata attivata.

Oltre alla connessione wireless, Eolo Easy include nella sua proposta mensile chiamate illimitate verso i fissi e i cellulari, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta. Nel pacchetto non è previsto Internet per i cellulari.

Offerte Eolo ottobre 2019: Eolo Super

La tariffa Eolo Super, disponibile al costo di 29,90 euro al mese, prevede alcune caratteristiche aggiuntive rispetto alla promozione Eolo Easy. Si tratta di una sorta di versione premium, con la quale si può navigare in modo illimitato alla velocità di 100 Mega in download e di 10 Mega in upload. Oltre al modem gratuito e all’antenna in comodato d’uso, anche questa tariffa prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile.

Il costo di attivazione è pari a 30 euro, mentre non sono previsti costi extra per l’attivazione di una nuova linea. Tra le caratteristiche di questa promozione ci sono 6 mesi di DAZN inclusi, grazie ai quali sarà possibile vedere 3 match della Serie A a settimana e tanti altri appuntamenti sportivi. Con DAZN si ha anche diritto all’opzione Multiscreen, con la quale si ottiene la massima performance dello streaming. Passati i 6 mesi è possibile mantenere DAZN, pagandolo 9,99 euro al mese, mentre per l’opzione multischermo si dovrebbe pagare 1 euro al mese.

Le caratteristiche delle offerte di Eolo

Le promozioni Internet di Eolo sono sempre caratterizzate da un pacchetto che include anche la linea telefonica, attraverso la quale è possibile effettuare chiamate illimitatamente e senza costi aggiuntivi. Sono inoltre previste alcune soluzioni flessibili, le quali non prevedono un canone fisso di abbonamento. Queste particolari tariffe permettono ai clienti che le scelgono pacchetti di breve durata – dai due giorni alle due settimane – oppure di durata lunga – per esempio, con una promozione di tre mesi. Si tratta di soluzioni tariffarie che possono far comodo durante il periodo estivo che si trascorre, per esempio, nella seconda casa o in circostanze particolari, nelle quali si ha bisogno momentaneamente di una connessione.

Le promozioni di Eolo sono state pensate anche per adattarsi:

ai condomini : per ridurre i costi di Internet e ottimizzare gli spazi, un condominio può optare per Eolo come gestore unico per la connessione ad alta velocità. In un caso del genere, il tecnico incaricato farà in modo di realizzare un impianto che permetta di garantire la connessione alle massime velocità consentite in tutto il condominio, senza che ci siano rallentamenti dovuti al numero di dispositivi collegati;

: per ridurre i costi di Internet e ottimizzare gli spazi, un condominio può optare per Eolo come gestore unico per la connessione ad alta velocità. In un caso del genere, il tecnico incaricato farà in modo di realizzare un impianto che permetta di garantire la connessione alle massime velocità consentite in tutto il condominio, senza che ci siano rallentamenti dovuti al numero di dispositivi collegati; alle aziende, in quanto il settore business rappresenta per il brand una fetta considerevole di mercato, soprattutto in virtù della capacità di Eolo di riuscire a raggiungere tutte quelle zone non coperte da connessione ADSL o fibra ottica con la sua offerta wireless.

L’antenna che permette il funzionamento della connessione wireless di Eolo deve essere installata nella propria abitazione, collegandola a un ripetitore. Questo tipo di connessione garantisce una velocità di navigazione molto elevata, oltre che una linea telefonica fissa da utilizzare per ricevere ed effettuare chiamate. Per essere certi che Internet funzioni in modo effettivo, bisognerà controllare che non vi siano impedimenti fisici nella realizzazione del collegamento, quali per esempio la presenza di alberi, case o palazzi. Di positivo c’è che questo tipo di connessione non è influenzata in alcun modo dagli agenti atmosferici, quindi non c’è il rischio di rallentamenti o malfunzionamenti in caso di un temporale violento con fulmini annessi.

L’obiettivo dell’azienda italiana è quello di dotarsi di una tecnologia sempre più avanzata in modo tale da riuscire a fornire ai propri utenti un servizio che includa Internet e la telefonia fissa sempre più all’avanguardia. Non a caso, in alcune aree del Paese, la partnership con Open Fiber ha portato a sviluppare una connettività di rete in fibra ottica FTTH, opzione che potrebbe trasformarsi nei prossimi anni in uno dei punti di forza dell’operatore.

Per essere sempre aggiornati su tutte le nuove promozioni proposte di mese in mese da Eolo, basta consultare il comparatore di tariffe dedicato alla connessione Internet di SosTariffe.it, con il quale è possibile fare un confronto approfondito fra le diverse tipologie di offerte in promozione, facendo un paragone anche con le proposte di altri operatori. Ricordiamo che per il mese di ottobre, le soluzioni tariffarie del gestore Eolo sono due, ovvero: