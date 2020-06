Offerte Eni luce e gas: le promozioni di giugno 2020

Eni gas e luce è una delle aziende più importanti fra quelle che operano in Italia nel mercato libero dell’energia e del gas naturale, con il suo ricco ventaglio di offerte pensate per soddisfare le esigenze di pubblici differenti.

Il mercato libero sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2022, ma aspettare potrebbe non essere la scelta migliore, soprattutto se si considera il forte abbassamento dei costi delle tariffe del mercato libero avvenuto dall’inizio del 2020 a oggi.

Quali sono le tariffe di Eni gas e luce con le quali è possibile risparmiare di più rispetto alla Maggior Tutela, nella quale oggi si spendono 540,13 euro all’anno per la luce e 969,49 euro per il gas? Ecco quali sono le migliori individuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori tariffe luce e gas di Eni a giugno 2020

Abbiamo effettuato una simulazione per un profilo tipo di tipo residenziale per individuare le offerte di Eni con le quali si può risparmiare di più. In particolare:

per il confronto fra le tariffe luce , è stato ipotizzato un utilizzo della luce con una potenza di 3kW e un consumo concentrato principalmente durante la notte e i weekend;

, è stato ipotizzato un utilizzo della luce con una potenza di 3kW e un consumo concentrato principalmente durante la notte e i weekend; per quanto riguarda il gas è stato ipotizzato un consumo pari a 1410 mc.

Le tariffe più a migliori prezzo sono dunque:

SceltaSicura , nella versione monoraria e bioraria, per quanto riguarda la componente luce;

, nella versione monoraria e bioraria, per quanto riguarda la componente luce; Link Gas, per quanto riguarda la componente gas.

Ecco quali sono i costi da sostenere per le tariffe in elenco e quali i vantaggi che si ottengono attivandone una.

1. SceltaSicura monoraria

Si tratta di una tariffa di tipo monorario, ovvero per la quale non sono previste differenze di prezzo in base all’orario e al giorno in cui viene consumata energia elettrica. È un’offerta nella quale l’energia ha un costo di 0,024 euro al kWh.

Nel totale è stata stimata una spesa mensile pari a poco più di 38 euro, che corrispondono a circa 462 euro all’anno: ciò significa che è possibile risparmiare più di 77 euro rispetto alla tariffa del mercato tutelato.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, sono inclusi:

uno sconto rispetto alla Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020, che è pari al 20%;

6 mesi a prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2020;

sconti aggiuntivi per i già clienti e per i nuovi clienti Sky.

Per conoscere i vantaggi di questa promozione, è sufficiente cliccare sul box qui sotto.

2. SceltaSicura bioraria

La differenza principale tra la tariffa bioraria e la tariffa monoraria della promozione SceltaSicura consiste nel fatto che la tariffazione varia in relazione alle fasce e ai giorni di utilizzo dell’energia elettrica.

Nello specifico, ci sarà:

una fascia F1, nella quale il costo dell’energia sarà pari a 0,026 euro al kWh;

le fasce F2 e F3, nelle quali l’energia avrà un costo minore, pari a 0,023 euro al kWh.

La fascia F1 corrisponde al periodo compreso fra il lunedì e il venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, mentre le altre due fasce comprendono il weekend e le restanti fasce orarie non incluse nella F1.

Nel complesso, per la promozione è stato stimato un costo mensile pari a 38,64 euro, che corrisponde a un costo annuale di circa 463 euro. Si possono dunque risparmiare poco più di 76 euro rispetto alla tariffe del mercato tutelato.

Per conoscere i vantaggi di questa promozione, è sufficiente cliccare sul box qui sotto.

La tariffa include anche:

uno sconto rispetto alla Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020, che è pari al 20%;

6 mesi a prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2020;

sconti aggiuntivi per i già clienti e per i nuovi clienti Sky.

3. Link gas

Eni gas e luce propone diverse tariffe per quanto riguarda la fornitura di gas, ma quella con la quale si ottiene la maggiore convenienza rispetto al mercato tutelato è Link gas, nella quale la componente gas ha un costo di 0,162 euro per smc.

Con questa promozione si pagherebbero circa 76 euro al mese, per un totale di 917 euro all’anno, con un risparmio superiore a 50 euro rispetto ai costi fissati in Maggior Tutela da ARERA.

Per conoscere i vantaggi di questa promozione, è sufficiente cliccare sul box qui sotto.

Anche in questa promozione sono inclusi:

uno sconto rispetto alla Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020, che è pari al 20%;

6 mesi a prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2020;

sconti aggiuntivi per i già clienti e per i nuovi clienti Sky.

Come si attivano le promozioni online?

L’attivazione online della tariffe Eni gas e luce individuate con il comparatore di SosTariffe.it è davvero molto semplice: sarà necessario inserire i dati del titolare della nuova fornitura, che devono essere gli stessi dell’intestatario dell’ultima bolletta.

Per questo motivo è bene avere con sé nel momento in cui si effettua la sottoscrizione online:

una bolletta del vecchio fornitore;

il documento di identità e il codice fiscale;

l’IBAN, nel caso in cui si volesse addebitare il costo della fornitura direttamente sul proprio conto corrente.

L’attivazione è gratuita e non sarà necessario doversi occupare di dare disdetta al precedente fornitore in quanto sarà Eni gas e luce a occuparsi di tutte le questioni burocratiche, entro un termine massimo di 90 giorni.

La bolletta potrà essere ricevuta secondo modalità differenti. Si può infatti optare per:

la bolletta digitale , che si potrà attivare dopo aver effettuato la registrazione sul sito di Eni gas e luce e che potrà essere consultata online in qualsiasi momento (con uno storico che copre un periodo di 24 mesi);

, che si potrà attivare dopo aver effettuato la registrazione sul sito di Eni gas e luce e che potrà essere consultata online in qualsiasi momento (con uno storico che copre un periodo di 24 mesi); la bolletta cartacea , che si riceverà direttamente a casa, tramite posta;

, che si riceverà direttamente a casa, tramite posta; il pagamento tramite bollettino , che si potrà pagare presso gli uffici postali, i punti vendita autorizzati oppure tramite l’Internet banking;

, che si potrà pagare presso gli uffici postali, i punti vendita autorizzati oppure tramite l’Internet banking; l’addebito diretto sul conto corrente SEPA;

l’addebito su carta di credito.

Le bollette vengono in genere fatturate ogni due mesi.

Perché scegliere Eni gas e luce

Ci sono diverse motivazione per le quali si consiglia di sottoscrivere un contratto con un gestore come Eni gas e luce. In primo luogo, il fatto che la sottoscrizione può essere attivata direttamente online, in pochi clic e il documento di identità alla mano.

La fornitura non prevede nessuna interruzione rispetto al precedente gestore, quindi non ci saranno giorni in cui si resterà in casa senza energia elettrica, e nessun vincolo: nel caso in cui non si fosse soddisfatti si potrà nuovamente cambiare gestore.

Eni gas e luce permette poi di personalizzare la propria fornitura, dando ai clienti la possibilità di scegliere sia il metodo di pagamento, sia la tipologia di bolletta. Un utente più anziano potrebbe, per esempio, preferire la bolletta cartacea tradizionale, mentre una coppia di trentenni avrebbe più dimestichezza con la gestione della bolletta digitale.

Eni offre anche la possibilità di gestire le promozioni direttamente dal proprio cellulare, con l’app dedicata, disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli iOS, grazie alla quale è possibile gestire le proprie fatture in qualsiasi momento.

In più, è disponibile anche un servizio di assistenza dedicata, al numero verde 800.900.700, che potrà essere chiamato dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per la risoluzione di problematiche di diverso genere.

In generale, prima di sottoscrivere qualsiasi promozione, si consiglia di utilizzare sempre il compratore di tariffe di SOStariffe.it: la libera concorrenza rende mercato libero uno spazio vivo, nel quale sono disponibile promozioni sempre nuove con le quale è possibile risparmiare sulle bollette di luce e gas.