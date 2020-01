Offerte energia elettrica per risparmiare davvero in bolletta (promo valida solo fino al 31 Gennaio)

Con l’offerta Illumia Luce Super Web in omaggio 100 kWh e con Gas Super Web altri 20 m 3 gratis per i nuovi clienti. Ecco quanto potreste risparmiare con le promozioni più convenienti del fornitore bolognose. Il termine per sottoscrivere le tariffe speciali è il 31 Gennaio 2020

Restano solo due giorni per approfittare di una delle migliori offerte luce di Gennaio 2020, Illumia Luce Super Web. La società di fornitura di energia elettrica e gas bolognese dalla sua fondazione (2006) si è distinta per il lancio di promozioni molto convenienti per gli utenti.

Per scoprire quanto potreste risparmiare sulla bolletta energetica potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it e conoscere le promozioni luce del momento. Con lo strumento di confronto potrete infatti verificare la differenza di costo tra le tariffe del libero mercato e di quello tutelato e conoscere gli sconti riservati ai nuovi utenti.

Questa offerta però è particolarmente vantaggiosa e consente di risparmiare davvero sulla bolletta. Secondo le stime del comparatore di SosTariffe.it un utente medio che passi dal mercato tutelato a Illumia Luce Super Web potrebbe risparmiare più di 92 euro l’anno sulla bolletta energetica.

Il calcolo dello strumento di confronto del sito prende ad esempio i consumi di una famiglia composta da 2 persone. Questa coppia vive in un appartamento di 75 mq, utilizza lavatrice, forno, lavastoviglie e frigo e concentra i suoi consumi nel weekend e di sera. Il consumo medio annuo per questa famiglia tipo è stimato introno ai 2500 kWh.

A queste condizioni e con le attuali tariffe imposte dagli operatori del Servizio a Maggiori Tutele il conto energetico annuale della coppia sarebbe di 518 euro in un anno. Con Illumia, anche considerando gli sconti aggiuntivi dell’offerta del momento, si arriverebbe a pagare in un anno per la fornitura di luce 426 euro più o meno.

L’offerta Illumia Luce Super Web

Prima di sottoscrivere un piano, anche se molto conveniente come quello proposto dal family business bolognese è sempre meglio controllare in dettaglio costi e condizioni del contratto. Anche se cambiare fornitore di luce e gas è diventato più semplice e se le procedure ad oggi sono anche più rapide ci sono degli elementi a cui è bene prestare attenzione:

condizioni di recesso

costi di apertura e chiusura fornitura

prezzo dell’energia

tipologia di tariffazione (monoraria/bioraria/trioraria)

sconti extra

programma fedeltà

Tutte le indicazioni sono contenute nel contratto, documento che consigliamo sempre di leggere con calma. Se avete bisogno di chiarimenti su come attivare le offerte o se avete dubbi su condizioni, tempi di attivazione o altro potete anche utilizzare il servizio gratuito di consulenza messo a disposizione da SosTariffe.it.

In alto a destra c’è un box in cui potete inserire i vostri contatti e sarete richiamati (senza impegno d’acquisto) da un esperto che risponderà alle vostre domande e, se lo vorrete, vi guiderà nella procedura di attivazione del piano che vi interessa. Se non volete fornire il numero potete anche chiamare voi il centralino di SosTariffe.it e riceverete il supporto e le informazioni che desiderate.

L’omaggio riservato ai nuovi clienti

Per quanto riguarda Illumia Luce Super Web ecco un’analisi più approfondita della proposta del fornitore. In ogni offerta luce il primo elemento che dovrete considerare è il costo della materia prima. Questo componente è quello che pesa di più sulla bolletta finale, può costituire anche il 40% di quanto andrete a pagare mensilmente per la fornitura di energia elettrica.

Con l’offerta è proposto un unico prezzo dell’energia, si tratta infatti di un piano monorario, e la tariffa è di 0.03500 €/kWh. Un prezzo della materia prima competitivo rispetto a quello di altri fornitori, ma ciò che rende Illumia Luce Super Web l’offerta più conveniente della settimana è il bonus di benvenuto riservato ai nuovi utenti.

Illumia infatti dà come entry ticket in omaggio ai nuovi clienti 100 kWh di consumi. Questo porta la proposta di questo operatore ad esempio a superare quella di wekiwi, anche se entrambe hanno lanciato lo stesso costo della materia prima. La stima della bolletta mensile di un cliente Illumia è di circa 35 euro, mentre per l’utente wekiwi è di oltre 37 euro.

Costo della materia prima bloccato

Una differenza importante per chi passi al libero mercato è il sistema di tariffazione delle offerte libere. Nel servizio a Maggiori tutele i costi della materia prima seguono le oscillazioni del mercato dell’energia, questo comporta variazioni continue dei prezzi e in questo periodo dei rincari in bolletta.

Con le promozioni del libero mercato invece si sottoscrivono dei contratti con il prezzo dell’energia bloccato. Il costo quindi resta fisso almeno per 1 anno, ci sono anche proposte con un prezzo fisso per 2 anni o, anche se sono molto rare, per 3. Questo comporta per il cliente la certezza di non vedersi aumentare la bolletta due o tre volte nello stesso anno.

Con 2 euro in più avrete solo energia verde

La tariffa Luce Super Web non è un piano energia verde, cosa significa? I fornitori quando indicano nel contratto che la fornitura è di energia verde si garantiscono che la luce e l’energia elettrica da voi consumata proviene solo da fonti rinnovabili. Illumia vi dà la possibilità di trasformare il piano rendendolo green.

Per rendere Luce Super Web un piano ad energia verde si deve sottoscrivere un’opzione aggiuntiva rispetto al contratto base. In pratica il fornitore vi chiede di pagare 2 euro +IVA al mese per ridurre le vostre emissioni di CO 2 .

Con tutti i piani luce proposti da Illumia si può anche decidere di acquistare un set di lampadine LED. Il costo di questo pacchetto di illuminazione è di 2 euro al mese per 24 mesi +IVA e si potrà sottoscrivere l’offerta solo fino al 31 Gennaio, salvo successive proroghe.

Il Kit di lampadine che potrete ricevere è componibile. Gli utenti potranno scegliere 10 lampadine tra:

2 LED Bulb E14 6 Watt

4 LED Bulb E27 9 Watt

2 LED Bulb E27 11 Watt

2 LED Bulb E27 14 Watt

Nel contratto sono presenti anche tutte le caratteristiche tecniche e i profili di ciascun prodotto e sono proposti dei suggerimenti per combinare le diverse tipologie di LED. In omaggio con questo pacchetto vi saranno anche recapitati 2 pacchetti di pile Stilo e Mini Stilo.

Promozione speciale anche sul gas

Se siete alla ricerca di un piano dual fuel l’offerta Illumia Luce ha anche un corrispettivo Gas, Illumia Gas Super Web. Ecco i dettagli dell’offerta gas.

Anche in questo caso prendiamo come metro di misura nel descrivere la tariffa una coppia tipo. Il consumo di gas di questa famiglia in un anno è stimato in 1410m3 e la fornitura viene usata per cucinare, riscaldare casa e avere l’acqua calda.

Con il Servizio a Maggiori Tutele la bolletta annuale di questi conviventi sarebbe quasi di 1035 euro, con l’offerta di Illumia si fermerebbe invece a 997 euro, il risparmio in 12 mesi sarebbe di 38 euro. Anche in questo caso il prezzo della materia prima proposto è molto vantaggioso, 0.1500 €/smc, ma a contribuire a rendere conveniente il piano è il bonus di benvenuto.

Così come avviene per chi sottoscrivere la proposta luce, anche per gli utenti gas il fornitore ha in serbo un omaggio. In questo caso si tratta di 20 m3 di gas gratis e sarà applicato alla prima fattura.

Sia per la fornitura luce che per quella gas il metodo di pagamento proposto da Illumia è l’addebito RID. Sarà quindi necessario accettare la domiciliazione dei pagamento del servizio.

Come contattare il Servizio clienti e altre info utili

Qualora si dovessero avere domande o si volessero segnalare disservizi o ritardi nell’attivazione del servizio, ecco quali sono i canali di assistenza offerti da Illumia:

numero verde Illumia 800.046.640 (da fisso) o 051.600.8080 (da cellulare). Entrambi i centralini sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13

l’e-mail, l’indirizzo è servizioclienti@illumia.it

l’Area Clienti tramite apposito form

Come ogni contratto online anche per quelli di fornitura luce e gas si hanno 14 giorni per cambiare idea e recedere senza pagare penali. Trascorsi i 14 giorni per disattivare il servizio saranno addebitati i costi previsti dall’offerta. Per comunicare la volontà di esercitare il diritto di recesso a Illumia dovrete inviare una raccomandata A/R a: ILLUMIA S.p.A., Via de’ Carracci 69/2, 40129 Bologna. La comunicazione potrà anche essere inoltrata tramite fax (il numero è 051.040.4055) o con una pec a: servizioclienti@illumia.it.