Offerte Enel, Eni gas e luce, Sorgenia a confronto

Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale offre tante occasioni di risparmio per gli utenti che scelgono di abbandonare il mercato di Maggior Tutela oppure di cambiare fornitore, passando ad un’altra offerta (più conveniente) tra le tante proposte dal mercato libero.

Tra i principali fornitori presenti sul mercato libero dell’energia troviamo Enel, Eni Gas e Luce e Sorgenia. Le tre aziende offrono un gran numero di tariffe molto vantaggiose e propongono ai loro clienti diverse opportunità di risparmio rispetto al mercato tutelato oltre a diverse bonus e servizi aggiuntivi.

Vediamo, qui di seguito, quali sono le migliori offerte luce ed offerte gas proposte dai tre fornitori, con indicazioni precise in merito alle opportunità di risparmio, e come fare ad attivarle direttamente online. Ricordiamo che le offerte del mercato libero dell’energia possono essere attivate senza costi aggiuntivi.

L’utente che sceglie di passare al mercato libero oppure sceglie di cambiare fornitore, attivando un’offerta più vantaggiosa, non affronterà alcun costo. Da notare, inoltre, che non sono previste interruzioni della fornitura energetica e che non è necessario procedere con il cambio di contatore.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte del momento di Enel, Eni Gas e Luce e Sorgenia.

Offerte luce e gas di Enel

Enel Energia è uno dei principali fornitori del mercato libero dell’energia e può contare su di un listino di offerte molto ampio, con soluzioni in grado di soddisfare tutte le possibili esigenze degli utenti. Per una panoramica completa sulle tariffe del fornitore è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte Enel luce e per offerte Enel gas.

Tra le principali offerte Enel per l’energia elettrica troviamo la tariffa monoraria E-Light che presenta un costo della componente energia della bolletta pari a 0.05900 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo quest’offerta, il cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh) pagherà 615 Euro all’anno per la fornitura di energia elettrica.

Attiva E-Light di Enel

Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare E-Light Bioraria, una soluzione ideale per i clienti che concentrano i loro consumi nelle ore serali e nei week end. Questa tariffa presenta un costo dell’energia pari a 0.07240 €/kWh in fascia F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) ed a 0.05240 €/kWh in fascia F23 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale).

In questo caso, un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh) che concentri circa l’80% dei suoi consumi energetici nella fascia F23 registrerà una spesa annua per l’energia elettrica pari a circa 605 Euro. All’aumentare dei consumi nella fascia oraria più economica, il costo della bolletta tenderà a ridursi.

Attiva E-Light Bioraria di Enel

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, l’offerta da considerare è Summer Edition Gas 30. Questa tariffa presenta un costo della materia prima pari a 0,3300 €/smc. Il prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo quest’offerta, la spesa annuale per il gas sarà di circa 1045 Euro (per un cliente tipo con consumo annuo di 1410 m³) con un risparmio rispetto al mercato tutelato pari a 60 Euro.

Attiva Summer Edition Gas 30 di Enel

Da notare che i clienti Enel hanno la possibilità di sfruttare la promozione Porta i tuoi amici che permette di ottenere uno sconto di 30 Euro in bolletta (sino ad un massimo di 150 Euro) per ogni amico invitato che passa ad Enel. I clienti del fornitore possono, inoltre, partecipare al programma fedeltà enelpremia WOW! che offre premi settimanali e tanti altri vantaggi.

Offerte luce e gas di Eni

Una delle migliori offerte di Eni gas e luce per l’energia elettrica è SCELTASICURA. Questa tariffa offre uno sconto del 20% rispetto ai prezzi del mercato tutelato che, ricordiamo, vengono aggiornati ogni tre mesi (gli aggiornamenti sono previsti a gennaio, ad aprile, a luglio ed, infine, nel mese di ottobre).

Di conseguenza, anche il prezzo dell’energia di SCELTASICURA sarà aggiornato ogni tre mesi applicando al nuovo prezzo del mercato tutelato uno sconto del 20%. Con la fine del mercato tutelato, programmata tra un anno, nel luglio del 2020, la tariffa continuerà a poter contare su di un prezzo bloccato per i successivi 6 mesi.

Con le condizioni attuali del mercato tutelato, scegliendo SCELTASICURA, un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh) spenderà circa 565 Euro all’anno per l’elettricità risparmiando 55 Euro rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato.

Attiva SCELTASICURA di Eni

SCELTASICURA è disponibile anche in versione bioraria. In questo caso, un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh) che concentri circa l’80% dei suoi consumi energetici nella fascia F23 pagherà per l’elettricità circa 563 Euro all’anno risparmiando 57 Euro rispetto ad una tariffa del mercato tutelato.

Attiva SCELTASICURA Bioraria di Eni

Tra le migliori offerte gas di Eni, invece, segnaliamo Link Basic Gas. Questa tariffa presenta un costo della materia prima pari a 0,2430 €/smc. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Con quest’offerta, un cliente “tipo” (consumo annuo di 1410 m³) spende in un anno circa 1075 Euro per il gas e risparmia 30 Euro rispetto ad una tariffa del mercato tutelato.

Attiva Link Basic Gas di Eni

Da notare, inoltre, che per chi sceglie una delle offerte di Eni gas e luce è previsto un bonus aggiuntivo. I nuovi clienti, infatti, avranno la possibilità di provare un abbonamento a Sky per 6 settimane, senza costi di alcun tipo.

Offerte luce e gas di Sorgenia

Sorgenia propone un listino di offerte molto semplice e lineare che permette agli utenti che scelgono di attivare una fornitura di avere la totale certezza della tariffa che si sta per attivare. Per chi sceglie Sorgenia, infatti, è disponibile un’opzione per l’energia elettrica ed un’opzione per il gas naturale.

Per quanto riguarda le offerte luce di Sorgenia, in listino troviamo Next Energy Luce. Si tratta di una tariffa monoraria che presenta un costo della componente energia della bolletta pari a 0.05221 €/kWh. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Scegliendo Next Energy Luce, un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh) spenderà ogni anno circa 570 Euro per l’energia elettrica con un risparmio superiore ai 50 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, l’offerta di Sorgenia è Next Energy Gas. In questo caso, la tariffa presenta un costo della materia prima gas pari a 0,2200 €/smc. Anche in questo caso, il prezzo indicato è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Scegliendo Next Energy Gas, un cliente “tipo” (consumo annuo di 1410 m³) spende all’incirca 1000 Euro all’anno per il gas naturale andando a risparmiare circa 105 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Scegliere Sorgenia conviene non solo per il risparmio garantito rispetto alle tariffe del mercato tutelato. Il fornitore, infatti, offre ai nuovi clienti diversi bonus aggiuntivi. Per chi attiva anche una sola fornitura energetica, infatti, Sorgenia regala 1800 punti per il programma Italo+ che consente di ottenere biglietti gratis per viaggiare su Italo Treno accumulando punti. Con 1800 punti è già possibile acquistare un biglietto gratis per una tratta breve, come ad esempio Napoli-Roma.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Sorgenia sia per l’energia elettrica che per il gas naturale a casa è previsto un bonus aggiuntivo. Attualmente, il fornitore regala un buono Amazon da 30 Euro per tutti i nuovi clienti che attivano la doppia fornitura. Tale bonus di benvenuto può cambiare a seconda dei giorni ma rappresenta una costante tra i vantaggi per i clienti che scelgono Sorgenia come proprio fornitore.

A completare la gamma di vantaggi che Sorgenia riserva ai suoi clienti c’è la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere 30 Euro di bonus in bolletta per ogni amico invitato che passa a Sorgenia attivando un contratto di fornitura. Lo sconto in bolletta viene riconosciuto anche all’amico invitato che ha scelto di passare a Sorgenia. Potenzialmente, convincendo a passare a Sorgenia più amici, c’è la possibilità di ridurre a zero la bolletta.