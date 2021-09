Offerte e copertura WINDTRE a Genova di settembre 2021

Quali sono le proposte Internet casa che si possono attivare con l’ operatore WINDTRE nella città di Genova ? Qual è la velocità massima di navigazione che si potrà raggiungere? Si potrà sottoscrivere, per esempio, un’offerta in fibra ottica? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle offerte e la copertura attuale e i dettagli sulla rete 5G.

L’attivazione di una nuova offerta Internet casa dovrebbe essere sempre preceduta dalla verifica della propria copertura di rete, la quale permette di conoscere in anticipo quale tipologia di connessione sarà possibile attivare (tra fibra e ADSL).

Nel caso della città di Genova, sarà possibile scegliere la Super Fibra, ovvero la promozione con la quale navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download, disponibile al costo di 25,99 euro al mese.

La promozione si caratterizza per:

l’assenza del costo di attivazione;

il modem Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video: l’abbonamento comprende anche la UEFA Champions League.

L’offerta potrà essere resa ancora più performante con l’attivazione della Super Fibra Top Wi-Fi, la quale include un ripetitore Wi-Fi in grado di massimizzare la potenza della propria rete domestica.

Per quanto riguarda il costo mensile, pari a 25,99 euro, è costituito dalle seguenti voci di costo:

20 euro al mese per i primi 48 mesi + 5,99 euro di modem;

25,99 euro al mese dopo i primi 48 mesi.

In caso di Super Fibra in FTTH Aree Bianche e FTTC NGA, l’offerta avrà un costo di 27,99 euro al mese, ovvero di:

22 euro al mese per i primi 48 mesi + 5,99 euro di modem;

25,99 euro al mese dopo i primi 48 mesi.

In caso di ADSL 7 Mega, invece, il costo corrisponderà a 33,99 euro al mese, ovvero a:

28 euro al mese per i primi 48 mesi + 5,99 euro di modem;

33,99 euro al mese dopo i primi 48 mesi.

Il modem Wi-Fi che viene proposto in vendita abbinata al costo di 5,99 euro al mese è già incluso nel costo complessivo dell’offerta, e la versione Wi-Fi 6 disponibile solo in caso di FTTH e FTTH Aree Bianche. Include un servizio di assistenza gratuito per la riparazione e la sostituzione nell’eventualità di guasti o malfunzionamenti. In caso di recesso anticipato prima dei 48 mesi previsti da contratto, sarà necessario pagare tutte le rate residue del modem.

Le offerte con velocità maggiore a 30 Mega vengono attivate con la tecnologia VoIP: in alteri termini, per l’utilizzo del servizio Voce sarà necessario collegare il telefono di casa al modem. Ecco perché il funzionamento del modem condiziona anche il servizio Voce, per esempio a causa della mancanza di elettricità.

WINDTRE dà comunque la possibilità di attivare anche un’offerta che non prevede Modem e assistenza, oppure una promozione con modem incluso in vendita abbinata a 11,98 euro al mese, della durata 24 mesi; in questa ipotesi, il costo complessivo dell’offerta è pari a +5,99€/mese in più per i primi 24 mesi rispetto i prezzi sopra riportati.

Altri servizi inclusi nell’abbonamento Internet casa WINDTRE

Chi sceglierà di sottoscrivere la Super Fibra dell’operatore WINDTRE nella città di Genova, avrà diritto a usufruire anche di altri servizi. Vi rientrano, per esempio, i Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

In particolare, i Giga illimitati, i quali dovranno essere attivati dall’area clienti o da App WINDTRE, saranno previsti, per l’intestatario dell’abbonamento Internet casa, nel caso in cui abbia una SIM con uno dei seguenti piani:

UNLIMITED SPECIAL;

XLARGE, LARGE, MEDIUM;

SENIOR, SILVER;

JUNIOR, YOUNG;

CALL YOUR COUNTRY;

ALL INCLUSIVE;

DI PIÙ LITE, DI PIÙ FULL;

FAMILY O WIND SMART.

Si potranno poi aggiungere altre due SIM con Giga illimitati. Nell’ipotesi di disattivazione o impossibilità tecniche che non permettono di attivare la linea fissa, il Cliente perderà tale beneficio tornando ad usufruire della soglia di GIGA previsti dal proprio piano tariffario e sarà tenuto alla restituzione del modem.

L’attivazione dell’abbonamento Internet casa con WINDTRE è gratuita, tranne nel caso del primo allaccio per Super Fibra in FTTH Aree Bianche, dove è previsto un costo una tantum di 99,99 euro, rateizzabili a 3,99 euro mese per 24 mesi.

La copertura garantita dalla Super Fibra in FTTH è pari a 1 Gigabit/s in download e a 200 Mb/s in upload, mentre la Super Fibra in FTTH Aree Bianche permette di navigare fino a 1 Gigabit/s in download e a 300 Mb/s in upload.

In alternativa, si potranno attivare le seguenti offerte e tecnologie di connessione:

Internet 200 in FTTC/FTTC NGA, per navigare fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC:

Internet 100 in FTTC/FTTC NGA, per navigare fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC;

Internet 20 in ADSL, per navigare fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL;

Internet 7 in ADSL, per navigare fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL.

L’abbonamento alla Super Fibra WINDTRE comprende anche il servizio di Super Assistenza fornita da AnyTech365, che consiste in un servizio di assistenza telefonica dedicato ai clienti che attivano un abbonamento fisso. In pratica, prevede un supporto informatico per la configurazione iniziale della rete domestica e dei dispositivi connessi, oltre ad un controllo della sicurezza e delle performance del PC, per una durata massima di 1 ora, accessibile chiamando il numero 03211780051 dalle 9 alle 21.

Nell’ipotesi di recesso anticipato prima dei 48 mesi, per passaggio a un altro operatore, sarà necessario sostenere un importo pari a una mensilità di canone del servizio (ovvero a 20 euro), al quale si dovranno aggiungere le rate a scadere del modem.

Verificare la copertura della rete 5G

Tra le offerte proposte dall’operatore WINDTRE che si potranno attivare nella città di Genova ci sono anche le promozioni mobile che permettono di navigare alla velocità del 5G.

In particolare, sul sito dell’operatore si legge che: “Copriamo il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione.

La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente”.

Nella pratica, la tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per le connessioni 4G sia per quelle 5G. Questo significa che la rete sceglierà in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente.

Tra le migliori offerte di tipo 5G che si potranno sottoscrivere con WINDTRE, si ricordano:

Young 5G, promozione dedicata agli under 30, che comprende 80 GIGA di traffico mensile, GIGA illimitati per le tue App, Minuti e SMS illimitati, al costo di 11,99 euro al mese;

Di Più Lite 5G, che comprende 50 GIGA , Minuti illimitati, Smartphone incluso, al costo di 12,99 euro al mese;

Call Your Country Prem ium, che comprende 150 GIGA , 300 Minuti verso l’estero, ​Minuti nazionali illimitati, al costo di 13,99 euro al mese;

Smart Pack 100 5G, che include 100 GIGA , Smartphone 5G anche con rate in 24 mesi, Call center senza attese, al costo di 14,99 euro a l mese.

