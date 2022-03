Offerte DAZN per il campionato 2022: le promozioni di Marzo 2022

Il campionato di Serie A TIM è entrato nella fase finale con gli ultimi due mesi in cui verrà assegnato lo Scudetto e per poter seguire tutte le partite in calendario è possibile affidarsi a DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e, in particolare, al mondo del calcio offre agli utenti la possibilità di seguire tutte le partite di Serie A ad un prezzo particolarmente agevolato. Vediamo quali sono le offerte DAZN di marzo 2022 per seguire tutto il campionato di Serie e le altre competizioni sportive per i prossimi mesi.

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN. La piattaforma di TV streaming dedicata al mondo dello sport è, infatti, la “casa” della Serie A per questi ultimi due mesi di campionato e, con condizioni particolarmente vantaggiose, consente agli utenti di poter seguire in streaming, dalla Smart TV, dallo smartphone o anche via web, tutte le partite. DAZN, ricordiamo, da questa stagione trasmette tutte le partite di Serie A in calendario. Per ogni giornata di campionato è possibile accedere a 7 partite in esclusiva e a 3 partite in co-esclusiva (le partite in questione sono trasmesse anche da Sky). Ecco quanto costa DAZN e come attivare una nuova offerta:

DAZN: abbonamento senza vincoli per seguire tutta la Serie A e non solo

Per accedere a DAZN è possibile attivare subito un abbonamento senza vincoli al costo di 29,99 euro al mese. L’offerta proposta dalla piattaforma di streaming è particolarmente conveniente in quanto non prevede alcun vincolo di permanenza e consente all’utente di disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento, senza alcun costo extra. Da notare, inoltre, che l’accesso ai contenuti presenti sulla piattaforma è immediato. Non c’è bisogno di attendere tempi tecnici per l’attivazione o di utilizzare dispositivi particolari.

Con DAZN, infatti, appena attivata l’offerta subito sarà possibile accedere alla piattaforma utilizzando il proprio account e iniziare la visione dei contenuti. Da notare, inoltre, che DAZN consente (almeno fino alla fine dell’attuale stagione calcistica, in futuro si vedrà) la possibilità di accedere alla piattaforma con lo stesso account utilizzando due dispositivi differenti, anche per seguire lo stesso evento. L’accesso a DAZN può avvenire via web, tramite il sito ufficiale, oppure tramite le app DAZN disponibili su tanti modelli di Smart TV, smartphone, tablet, Fire TV Stick e console.

Per attivare l’attuale offerta DAZN di marzo 2022 è sufficiente seguire il link qui di sotto. Una volta raggiunto il sito DAZN è possibile, infatti, cliccare su ATTIVA ORA e completare una breve registrazione online. Il pagamento del primo mese è immediato (è possibile pagare con carta di pagamento oppure con PayPal) così come è immediato l’accesso ai contenuti. In qualsiasi momento, è, inoltre, possibile disattivare il rinnovo mensile dell’offerta attivata.

Attiva subito un nuovo abbonamento a DAZN »

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

C’è un altro modo per accedere a DAZN. Sfruttando le offerte TIMVISION proposte da TIM, infatti, è possibile accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport oltre che a tutta una serie di contenuti aggiuntivi con la possibilità di scegliere i pacchetti più adatti alle proprie esigenze, sfruttando un notevole risparmio sul costo complessivo dell’offerta.

La promozione a cui fare riferimento è TIMVISION Calcio e Sport. Quest’offerta presenta un costo iniziale di 9,99 euro che copre l’accesso ai contenuti inclusi fino alla fine del mese di aprile. Successivamente, l’abbonamento si rinnova al costo di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 e poi a 29,99 euro al mese. A differenza dell’offerta DAZN vista in precedenza, scegliendo TIMVISION Calcio e Sport è possibile accedere anche a contenuti aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi proposti da DAZN.

Ci sono, infatti, tutti i contenuti TIMVISION, con film e serie TV da guardare on demand, ed il TIMVISION Box da collegare al proprio TV di casa. Sono inclusi anche 12 mesi di Infinity+, la piattaforma di streaming che trasmette tutte le partite di Champions League e di Coppa Italia (comprese le finali di entrambe le competizioni in programma nel corso del prossimo mese di maggio). Con TIMVISION Calcio e Sport è possibile accedere ad un notevole risparmio.

Il costo dei tre servizi inclusi (DAZN, TIMVISION e Infinity+) è, infatti, molto più alto rispetto a quello dell’offerta proposta da TIM. Come abbiamo visto, DAZN costa 29,99 euro al mese. TIMVISION, invece, ha un costo di 6,99 euro al mese con Infinity+ che ha un costo mensile di 7,99 euro al mese. Il risparmio con la proposta di TIM è, quindi, davvero molto conveniente e garantisce un accesso completo sia alle partite di Serie A che alla Champions League.

Segnaliamo, inoltre, che c’è la possibilità di attivare anche l’offerta TIMVISION Gold. Si tratta del pacchetto completo proposto da TIM. Quest’offerta include oltre ai contenuti sportivi anche quelli di intrattenimento sempre con condizioni molto agevolate. Oltre a DAZN, TIMVISION e 12 mesi di Infinity+, infatti, l’offerta proposta da TIM aggiunge anche Disney+ e Netflix (con piano Standard) creando il pacchetto più ricco in assoluto per lo streaming sempre con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda i costi, TIMVISION Gold è disponibile con un costo iniziale di 19,99 euro che garantisce la visione fino al prossimo 30 aprile. Successivamente, fino al 30 settembre 2022, il pacchetto avrà un costo di 29,99 euro al mese. Da ottobre, infine, il costo sarà di 44,99 euro al mese. Anche in questo caso, lo sconto a disposizione è davvero considerevole considerando che Netflix ha un costo di 12,99 euro al mese con il piano Standard e Disney+ ha un costo di 8,99 euro al mese. L’offerta include anche il TIMVISION Box.

Per attivare una delle offerte TIMVISION con DAZN incluso è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it, linkato qui di seguito, per scegliere l’offerta che si desidera attivare e completarne rapidamente l’attivazione anche con il supporto di un consulente qualificato.

Attiva una delle offerte TIMVISION con DAZN incluso »

