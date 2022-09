Offerte DAZN per il campionato 2022 - 2023: le proposte di Settembre 2022

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

DAZN anche in questa stagione calcistica iniziata a metà agosto resta il punto di riferimento per chi vuole seguire le partite in streaming. Ci sono però novità molto importanti per chi vuole attivare un abbonamento. Le nuove offerte DAZN per il campionato si differenziano infatti per numero di dispositivi registrabili, anche per quanto riguarda la visione di contenuti in contemporanea, oltre che per il costo mensile. Fortunatamente poco o nulla è invece cambiato per quanto riguarda la Serie A, che l’app trametterà in esclusiva fino alla prossima stagione.

Offerte DAZN per il campionato 2022-2023 di settembre

Offerte DAZN Cosa puoi vedere Dispositivi registrabili Costo mensile DAZN Standard Serie A, Serie B, Europa League, migliori partite della Conference League, calcio internazionale e altri sport fino a 2 dispositivi con visione contemporanea su due di essi connessi alla stessa rete 29,99 euro DAZN Plus Serie A, Serie B, Europa League, migliori partite della Conference League, calcio internazionale e altri sport fino a 6 dispositivi con visione contemporanea su due di essi anche in luoghi diversi 39,99 euro

Con DAZN è possibile vedere:

Tutta la Serie A fino al 2024 (10 in partite in esclusiva di cui 3 in co-esclusiva con Sky)

Tutta la Serie BKT

Uefa Europa League e le migliori partite della Uefa Conference League

LaLiga, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eredivisie e MLS

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro

Sport da combattimento con boxe e UFC

A settembre sono disponibili due offerte DAZN per il campionato:

DAZN Standard a 29,99 euro al mese per la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. È quindi impossibile utilizzare nello stesso momento un solo terminale connesso alla rete mobile e uno a quella fissa

a per la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. È quindi impossibile utilizzare nello stesso momento un solo terminale connesso alla rete mobile e uno a quella fissa DAZN Plus a 39,99 euro al mese che permette di associare fino a sei dispositivi allo stesso account con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete

Non sono previsti costi di attivazione ed è possibile recedere dall’abbonamento quando si vuole senza il pagamento di penali.

Scopri le offerte di DAZN »

Per acquistare le offerte DAZN per il campionato basta collegarsi al sito www.dazn.com e cliccare sul tasto “Attiva ora” ben visibile nella home selezionando la tipologia di abbonamento che si preferisce. Fatto questo vi verrà richiesto di inserire nome, cognome, indirizzo email e di creare una password. Una volta scelto il metodo di pagamento si potrà poi scaricare l’app per iniziare la visione. La piattaforma di streaming è disponibile per smartphone e tablet (iOS e Android) sia via web su PC al sito www.dazn.com. Gli altri dispositivi compatibili sono:

Amazon Fire Stick

Android TV

Apple TV

Chromecast

LG Web OS TV

Panasonic Smart TV

Samsung TIZEN TV

Sony Android TV

HISENSE Smart TV

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

PlayStation 5

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Xbox Serie X

Xbox Serie S

Amazon Fire tablet

DAZN ha anche definito alcuni standard minimi per la connessione:

2.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Adatta alla visione dello sport sul telefono in mobilità

3.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Adatta alla visione dello sport sul telefono in mobilità

6.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Prestazioni minime consigliate per la visione dello sport sulla TV

8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati

Offerte DAZN per il campionato su Sky

I clienti Sky Q che attivano le offerte DAZN per il campionato possono vedere tutti i contenuti dell’app tramite il decoder della pay TV accedendo alla piattaforma di streaming dalla sezione “App” o utilizzando i comandi vocali pronunciando “Apri DAZN”.

Annunci Google

I clienti Sky Q e MySky possono poi aggiungere il nuovo canale Zona DAZN sul 214 direttamente dalla sezione “Zona DAZN su Sky” dell’area “Il mio Account” del sito DAZN al costo di 5 euro al mese. Per poter seguire i contenuti di DAZN tramite il canale Zona DAZN su Sky è, quindi, necessario essere clienti DAZN ed anche clienti Sky.

Per provare i contenuti Sky è possibile sfruttare la promozione Prova Sky Q che consente di accedere a tutta l’offerta Sky a 9 euro per 30 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto:

Attiva l’offerta Prova Sky Q »

Offerte DAZN per il campionato con TIMVISION

Offerte TIMVISION con DAZN Contenuti inclusi Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN (visione su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22)

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

Le offerte DAZN per il campionato sono anche incluse in alcune delle promozioni di TIM dedicate all’intrattenimento. Queste possono essere associate a una tariffa di telefonia mobile o di rete fissa. Per chi non vuole cambiare operatore è possibile acquistare una SIM che verrà utilizzata soltanto per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento. Le offerte DAZN per il campionato con visione su due dispositivi in contemporanea anche non connessi alla stessa rete (fino al 31/10/22) sono quindi incluse in:

TIMVISION Calcio e Sport da 24,99 euro al mese per 6 mesi , poi 29,99 euro al mese, con anche i film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+, il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Eurosport Player per 12 mesi, Infinity+ con 104 partite di Champions League e contenuti anche in 4K, 6 mesi di Amazon Prime e TIMVISION Box

da , poi 29,99 euro al mese, con anche i film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION, Discovery+, il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Eurosport Player per 12 mesi, Infinity+ con 104 partite di Champions League e contenuti anche in 4K, 6 mesi di Amazon Prime e TIMVISION Box TIMVISION Gold da 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese con anche TIMVISION, Discovery+, il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana, Eurosport Player per 12 mesi, Infinity+, 6 mesi di Amazon Prime, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in contemporanea in HD su due dispositivi) e TIMVISION Box

Il TIMVISION Box con consegna gratuita permette di accedere anche ad altre app di Google Play come YouTube o Spotify grazie al sistema operativo Android TV. Il decoder è inoltre abilitato al nuovo standard del digitale terrestre DVB T2 e tramite l’ottimizzazione della connessione garantisce una perfetta visione sia per i contenuti on demand sia per quelli in streaming. Con i comandi vocali si possono trovare i propri programmi preferiti mentre con la Chromecast integrata si trasmettono i contenuti dello smartphone come video e musica sulla TV.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

Se ancora non avete attivato una offerta fibra ottica di TIM potete scegliere tra differenti proposte a seconda della copertura disponibile al vostro indirizzo (potete verificarla qui gratuitamente). L’operatore permette di avere una connessione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download in oltre 600 Comuni in Italia con attivazione inclusa a partire da 24,90 euro al mese. Per chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile con una offerta da almeno 9,99 euro al mese è possibile avere allo stesso prezzo anche chiamate illimitate da fisso e modem TIM Hub+ inclusi.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »